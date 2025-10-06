ગુજરાતી એક્ટરની વાઈફ છે પ્રેગ્નેન્ટ, પોસ્ટ કરીને આપી ખુશખબર, જાણો
Pregnant: કોમેડિયન એક્ટર ગર્ભવતી છે. તેણે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરીને આ ખુશખબર શેર કરી. તેણે પોતાનો બેબી બમ્પ પણ બતાવ્યો છે. જો કે તેઓ 2022માં પહેલીવાર માતા-પિતા બન્યા હતા.
Trending Photos
Pregnant: કોમેડી ક્વીન ભારતી સિંહ ફરીથી બાળકની અપેક્ષા રાખી રહી છે. હા, ભારતી ગર્ભવતી છે. તેણે પોતે આ ખુશખબર સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરેલા ફોટામાં, ભારતી તેના બેબી બમ્પને ફ્લોન્ટ કરતી જોવા મળે છે, જ્યારે તેના પતિ હર્ષ લિંબાચિયા તેના પર પ્રેમ વરસાવતા જોવા મળે છે.
વારંવાર ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું છે કે તે ફક્ત એક પુત્રી ઇચ્છે છે
તમને જણાવી દઈએ કે, ભારતી અને હર્ષ 2022માં પહેલીવાર માતા-પિતા બન્યા હતા. તેમના પુત્ર, લક્ષ્ય, જેને ગોલા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, ને જન્મ આપ્યા પછી, ભારતીએ વારંવાર ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું છે કે તે ફક્ત એક પુત્રી ઇચ્છે છે.
સમાચાર સાંભળીને તેના ચાહકો ખૂબ ખુશ
ભારતીની ગર્ભાવસ્થાના સમાચાર સાંભળીને તેના ચાહકો ખૂબ ખુશ છે. તેઓ તેને અભિનંદન આપી રહ્યા છે અને કહી રહ્યા છે કે ભગવાને તેની પ્રાર્થનાઓ સાંભળી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે