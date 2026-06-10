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ધુરંધર 2માંથી હટાવવામાં આવ્યા 84ના રમખાણો પરના વિવાદાસ્પદ ડાયલોગ અને ખાલિસ્તાન એંગલ ? જાણો

Dhurandhar 2 Uncut Version: આદિત્ય ધરની ફિલ્મ, ધુરંધર ધ રિવેન્જનું નવુ વર્ઝન જોયા પછી, સોશિયલ મીડિયા પર એક નવી ચર્ચા જોર પકડી રહી છે. લોકોનો દાવો છે કે 1984ના રમખાણો અને ખાલિસ્તાનનો એંગલ એક ચોક્કસ દ્રશ્યમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 10, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:03 PM IST
ધુરંધર 2માંથી હટાવવામાં આવ્યા 84ના રમખાણો પરના વિવાદાસ્પદ ડાયલોગ અને ખાલિસ્તાન એંગલ ? જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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