/ધુરંધર 2માંથી હટાવવામાં આવ્યા 84ના રમખાણો પરના વિવાદાસ્પદ ડાયલોગ અને ખાલિસ્તાન એંગલ ? જાણો

Dhurandhar 2 Uncut Version: ધુરંધર ધ રિવેન્જનું અનકટ વર્ઝન સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા જગાવી રહ્યું છે. રણવીર સિંહ અભિનીત ફિલ્મના આ વર્ઝન જોયા પછી, લોકોએ કેટલાક ફેરફારો જોયા છે, જેના કારણે ચર્ચા શરૂ થઈ છે. રેડિટ પર કેટલાક યુઝર્સનો દાવો છે કે 1984ના રમખાણો અને ખાલિસ્તાન સંબંધિત વિવાદાસ્પદ નિવેદનો ચોક્કસ દ્રશ્યોમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આદિત્ય ધરે કોઈ વિવાદ ટાળવા માટે આવું કર્યું હતું.
જસકીરત અને પિંડાનો સીન
ધુરંધર 2નું વર્ઝન 5 જૂને જિયો હોટસ્ટાર પર રિલીઝ થયું હતું. તેને જોયા પછી, લોકો તેની તુલના થિયેટર વર્ઝન સાથે કરી રહ્યા છે. કેટલાક દર્શકોએ ફિલ્મના એક ચોક્કસ દ્રશ્ય તરફ ધ્યાન દોર્યું છે. ઇન્ટરવલ પછીનો દ્રશ્ય વાયરલ થયો. તેમાં જસકીરત અને તેના બાળપણના મિત્ર પિંડા વચ્ચે દલીલ દર્શાવવામાં આવી છે. જસકીરત પિંડાને ભારતમાં ડ્રગ્સની દાણચોરી કરવા બદલ ઠપકો આપે છે અને કહે છે કે તે પોતાના દેશ સાથે દગો કરી રહ્યો છે, જેના જવાબમાં પિંડા કહે છે, "કેડા દેશ, તે દેશ જેને આપણે પોતાનો નથી માનતા."
શું આ વાસ્તવિક સંવાદ હતો?
હવે, કેટલાક દર્શકોએ એક છટકબારી પકડી લીધી છે. દર્શકો દાવો કરે છે કે મૂળ ફિલ્માંકન દરમિયાન પિંડાનો મૂળ સંવાદ હતો, "કેડા દેશ? તે દેશ જેણે ચૌરાસી (1984)માં તેના ભાઈઓને મારી નાખ્યા. લોકો લખી રહ્યા છે કે આ 1984ના રમખાણોનો સંદર્ભ હતો. નિર્માતાઓને લાગ્યું કે તે વિવાદ પેદા કરી શકે છે, તેથી પછીથી તેને બદલવામાં આવ્યું. જો તમે ધ્યાનથી જુઓ તો, પિંડાનો લિપ-સિંક અલગ લાગે છે.
પાત્રનું નામ બદલાયું
ધુરંધર પાકિસ્તાની સ્થળો અને ત્યાંના લોકોના વાસ્તવિક નામોનો ઉપયોગ કરે છે. હવે, લોકો માને છે કે વિવાદ પેદા કરી શકે તેવા ભારતીય નામો દૂર કરવામાં આવ્યા છે. ફિલ્મમાં ફક્ત સંવાદો જ નહીં, પણ એક પાત્રનું નામ પણ બદલવામાં આવ્યું છે.
ફિલ્મના પહેલા ભાગના ક્રેડિટમાં, એક પાત્રનું નામ હેપ્પી પીએચડી હતું. વાસ્તવિક જીવનમાં, હરમીત સિંહ, ઉર્ફે હેપ્પી પીએચડી, એક કથિત ખાલિસ્તાની આતંકવાદી અને ખાલિસ્તાન લિબરેશન ફોર્સનો વડા હતો. 2020માં પાકિસ્તાનમાં રહસ્યમય સંજોગોમાં તેનું મોત થયું હતું. વિવાદ ટાળવા માટે, ધુરંધર 2માં આ નામ બદલીને સની ડીવીડી કરવામાં આવ્યું હતું.
દર્શકો શું કહી રહ્યા છે?
આ દાવાઓ પછી, લોકો સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના મંતવ્યો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. કેટલાક લોકોએ કહ્યું કે આદિત્ય ધરે યોગ્ય કાર્ય કર્યું છે અને પાકિસ્તાની આતંકવાદના મુદ્દા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે આ સલામતી માપદંડ જરૂરી હતો.
આ દરમિયાન, કેટલાક વપરાશકર્તાઓ માનતા હતા કે આ ફેરફારો બિનઅસરકારક હતા કારણ કે કેનેડામાં પહેલા જ દિવસે કોઈએ ફિલ્મની સ્ક્રીન પર તોડફોડ કરી હતી, જે સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ફિલ્મનો ખાલિસ્તાની એંગલ દર્શકો સુધી પહોંચી ગયો હતો.