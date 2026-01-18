સંગીતકાર એઆર રહેમાનના એક નિવેદનથી ભડક્યું બોલિવુડ! સંગીતના જાદુગર પાસે હવે કામ નથી!
AR Rahman Secular Statement : સંગીતકાર એ.આર. નિવેદનના એક નિવેદનથી ખળભળાટ મચી ગયો છે, સંગીતના જાદુગર એ.આર.રહેમાન પાસે હવે કામ નથી તેવુ તેમણે કહ્યું
Bollywood News : સમગ્ર વિશ્વમાં જય હોની ધૂન આપનારા અને બે-બે ઓસ્કર ઓવોર્ડ જીતનારા સંગીતના જાદુગર એ.આર.રહેમાન પાસે હવે કામ નથી. એ.આર.રહેમાનના આ નિવેદનથી ભારે ઘમાસાણ મચ્યું છે. રહેમાને કહ્યું કે, બોલીવુડમાં સાંપ્રદાયિકતા વધી ગઈ છે. જેના કારણે તેમને આઠ વર્ષથી કોઈ કામ મળતુ નથી. પરંતુ હવે સવાલ એ થાય છે કે એ.આર. રહેમાનને 35 વર્ષે ધર્મ કેમ યાદ આવ્યો. આટલા વર્ષો પછી એ.આર. રહેમાને હવે ‘ઇન્ટોલરન્સ’ની ધૂન કેમ વગાડી? જોઈએ આ અહેવાલમાં...
ભારતીય સંગીતનું એ નામ, જેનાં સૂર પર આખી દુનિયા ઝૂમે છે. જેનાં ખાતામાં બે-બે ઓસ્કાર એવોર્ડ છે. પરંતુ BBC એશિયન નેટવર્કને આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં તેમણે એવી વાત કહી, જેને કારણે આખી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.
એ.આર.રહેમાનના નિવેદનથી વિવાદ
- 8 વર્ષથી કામ ન મળતુ હોવાનો કર્યા દોવા
- રહેમાનના નિવેદનથી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ખળભળાટ
- રહેમાનના નિવેદનથી રાજનીતિ થઈ તેજ
- એક ધર્મના કારણે નથી મળતુ કામઃ મસૂદ
રહેમાનના નિવેદનથી ખળભળાટ
સંગીતકાર એ.આર. રહેમાને કહ્યું કે, છેલ્લા 8 વર્ષથી તેમને હિન્દી ફિલ્મોમાં કામ મળી રહ્યું નથી. હિન્દી સિનેમામાં સાંપ્રદાયિકતા ઘૂસી ગઈ છે. ‘છાવા’ ફિલ્મને રહેમાને સમાજને વહેંચનારી ગણાવી. અને કહ્યું કે આ ફિલ્મે આ જ વિભાજનનો ફાયદો ઉઠાવ્યો છે.
રહેમાનના આ નિવેદન બાદ ધાર્મિક વિવાદ પણ ઉભો થયો
રહેમાનના આ નિવેદન વિશે જગદગુરુ પરમહંસાચાર્યએ કહ્યું કે, પહેલાં તો તેઓ હિંદુમાંથી મુસ્લિમ બન્યા અને હવે કહે છે કે તેમને કામ નથી મળતું. તેમની સાથે એવું જ થવું જોઈએ..
તો રહેમાન મુદ્દા રાજકારણ ગરામાયું છે. કૉંગ્રેસ સાંસદ ઈમરાન મસૂદે કહ્યું કે, રહેમાનને ધર્મના કારણે કામ મળતુ નથી.
ઓસ્કર વિજેતા મ્યુઝિક કમ્પોઝર એ. આર. રહેમાનના સાંપ્રદાયિક નિવેદનને કારણે બોલિવૂડમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. રહેમાને દાવો કર્યો છે કે તેમને છેલ્લા 8 વર્ષથી બોલિવૂડમાં કામ મળતું નથી, જેની પાછળનું કારણ ઉદ્યોગમાં બદલાયેલી સત્તા અને અમુક પ્રકારની નકારાત્મક માનસિકતા હોઈ શકે છે. જો કે આ નિવેદન બાદ હવે રાજનીતિ તેજ થઈ રહી છે અને તેની અસર લાંબા ગાળા સુધી થઈ શકે છે.
પ્રખ્યાત સંગીતકાર એઆર રહેમાનની વિવાદ બાદ સ્પષ્ટતા
એઆર નિવેદનના નિવેદન બાદ સોશિયલ મીડિયા પર ભારે બબાલ મચી ગઈ છે. ખાસ કરીને કંગના રનૌત સહિત કેટલાકે તેમને "prejudiced" ગણાવ્યા છે. એઆર રહેમાન 95 સેકન્ડનો વીડિયો શેર કર્યો છે, જેમાં રહેમાનની સ્પષ્ટતા અને ભારત પ્રત્યે પોતાનો પ્રેમ દર્શાવે છે. વીડિયોમાં રહેમાન કહે છે કે, "India is my inspiration, my teacher and my home" – ભારત તેમનું ઘર અને પ્રેરણા છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે તેમનો ઈરાદો કોઈને દુઃખ આપવાનો ન હતો, માત્ર સમજણની ભૂલ થઈ હોઈ શકે.
જાવેદ અખ્તરનું નિવેદન
લેખક જાવેદ અખ્તરે આ વિશે કહ્યું કે, મને આવું નથી લાગતું. હું મુંબઈમાં જ રડું છું અને સૌ કોઈને મળતો રહું છું. લોકો મને ખૂબ સન્માન આપે છે. મને લાગે છે ત્યાં સુધી ઈન્ડસ્ટ્રીના લોકો એમ સમજે છે કે એ આર રહેમાન પશ્યિમી દેશોમાં વધુ વ્યસ્ત રહે છે. એવામાં લોકોને સંકોચ થતો હશે કે એ આર રહેમાન આવશે કે નહીં આવે. તેઓ મહાન વ્યક્તિ છે તેથી નાના પ્રોડ્યુસર તેમની પાસે જતાં ખચકાય છે.
સિંગર શાનનું નિવેદન
સિંગર શાને કહ્યું કે, લોકોના પોતપોતાનાં વિચાર હોઈ શકે. પણ જે તે સંગીતકાર અને ગીતકાર પોતાના વિચારો પ્રમાણે નિર્ણય લેતા હોય છે. મને પણ ઘણી વાર કામ નથી મળતું. પણ હું ક્યારેય તેને વ્યક્તિગતરૂપે નથી લેતો. આપણને કેટલું કામ મળશે તે આપણાં હાથમાં નથી. જે કામ મળે તે સારી રીતે કરવું જોઈએ. મને નથી લાગતું કે મ્યુઝિક ઈન્ડસ્ટ્રીમાં કોઈ સાંપ્રદાયિકતા છે. બોલિવૂડના ત્રણેય સુપરસ્ટાર લઘુમતી સમુદાયના છે.
શંકર મહાદેવનનું નિવેદન
સંગીતકાર અને પ્લેબેક સિંગર શંકર મહાદેવને કહ્યું કે, હું તમારી વાત સમજી શકું છું. ગીતનું નિર્માણ કરનારા અને ગીત રીલીઝ કરનારા બે અલગ અલગ વ્યક્તિ હોય છે. એવામાં ઘણીવાર ગીત અંગે નિર્ણય લેનારા લોકો સંગીત સાથે જોડાયેલા નથી હોતા. ઘણીવાર જેમ આપણે ઈચ્છીએ તેમ બધુ નથી થતું, કોઈ બીજી વ્યક્તિ તેના નિર્ણય લે છે.
