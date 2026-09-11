/મિર્ઝાપુર ફીલ્મના ગીત પર વિવાદ, દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં PIL દાખલ, મહારાણા પ્રતાપ સાથે છે કનેક્શન

Mirzapur Movie Controversy: તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ મિર્ઝાપુર: ધ મૂવીના એક ગીત અંગે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં જાહેર હિતની અરજી (PIL) દાખલ કરવામાં આવી છે. કોર્ટને ફિલ્મના ક્લાઈમેક્સમાં દેખાતા શૂરવીર ગીતને દૂર કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. અરજીમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે ફિલ્મમાં આ ગીતનો ઉપયોગ ગુંડાઓનો અન્યાયી રીતે મહિમા કરવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે, જ્યારે આ ગીત રાજસ્થાનના સૌથી બહાદુર મહારાણા પ્રતાપની બહાદુરીને સમર્પિત છે.
પ્રશાંત કુમાર સિંહ દ્વારા દાખલ કરાયેલી પીઆઈએલમાં દલીલ કરવામાં આવી છે કે આ ગીત મૂળરૂપે રાજસ્થાનના સુપ્રસિદ્ધ રાજા મહારાણા પ્રતાપની બહાદુરી અને મહાનતાને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે લખવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ ફિલ્મમાં આ ગીતનો અયોગ્ય રીતે કાલ્પનિક ગેંગસ્ટરોનો મહિમા કરવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.
સાંસ્કૃતિક વારસાને ગંભીર નુકસાન
અરજીકર્તા પ્રશાંત સિંહે ગીતને દૂર કરવાની માંગણી કરતા જણાવ્યું હતું કે ફિલ્મમાં ગુનેગારોની પૃષ્ઠભૂમિ સામે રાષ્ટ્રીય નાયકને સમર્પિત ગીતનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે દેશના સાંસ્કૃતિક વારસાને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડે છે. અરજીમાં એમ પણ ભારપૂર્વક કહેવામાં આવ્યું હતું કે ફિલ્મમાં ગીતનો ઉપયોગ કરવાથી ગીતના મૂળ સાંસ્કૃતિક સંદર્ભને ગંભીર રીતે વિકૃત કરવામાં આવશે અને જાહેર સ્મૃતિમાં એક ભ્રામક જોડાણ બનશે, જે મહારાણા પ્રતાપના વારસાને કાલ્પનિક ગુંડાઓ સાથે જોડશે.
ક્લાઇમેક્સમાંથી ગીતને દૂર કરવાની માંગ
અરજીમાં ફિલ્મના ક્લાઇમેક્સમાંથી ટ્રેકને દૂર કરવાની અથવા બદલવાની માંગ કરવામાં આવી છે, અને ઐતિહાસિક અથવા સાંસ્કૃતિક રીતે મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિઓ સાથે સંકળાયેલા ગીતોના ઉપયોગ માટે યોગ્ય માર્ગદર્શિકા બનાવવાની પણ માંગ કરવામાં આવી છે, જેથી ખાતરી કરી શકાય કે સિનેમેટોગ્રાફિક કાર્યોમાં તેમનો ઉપયોગ ગુનાહિત, અસામાજિક અથવા અન્યથા અપમાનજનક વર્તન સાથે અનિચ્છનીય અથવા ભ્રામક જોડાણ ન બનાવે, જ્યારે કલાત્મક અને સર્જનાત્મક અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતાને સંતુલિત કરે.
રાજસ્થાન ભાજપના નેતાએ પણ આ જ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો
એક દિવસ પહેલા, રાજસ્થાનમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા રાજેન્દ્ર રાઠોડે પણ મહારાણા પ્રતાપને સમર્પિત ગીતને ગુંડાઓ અને ગુનેગાર પાત્રો દર્શાવતા દ્રશ્યો સાથે દર્શાવવા સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો અને ફિલ્મમાંથી તેને દૂર કરવાની માંગ કરી હતી. રાઠોડે તેમની માંગણી અંગે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ફિલ્મ સર્ટિફિકેશનના અધ્યક્ષને પત્ર લખ્યો છે.
મહારાણાને સમર્પિત એક ગીતને ગુનાહિત પાત્રો સાથે દર્શાવવામાં આવ્યું
સોશિયલ મીડિયા પર આ પત્ર શેર કરતા રાઠોડે લખ્યું છે કે, ફિલ્મ 'મિર્ઝાપુર ધ મૂવીમાં બહાદુર મહારાણા પ્રતાપને સમર્પિત ગીત 'શૂરવીર'ને ગુંડાઓ અને ગુનેગાર પાત્રો સાથે જોડીને દર્શાવવાના વિરોધમાં, મેં સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ફિલ્મ સર્ટિફિકેશનના અધ્યક્ષને પત્ર લખીને માંગ કરી છે કે આ ગીતને દૂર કરવામાં આવે અને ભવિષ્યમાં ઐતિહાસિક વ્યક્તિઓ સાથે સંબંધિત ગીતો, પ્રતીકો અને સંદર્ભોનો દુરુપયોગ અટકાવવામાં આવે.
ગીતમાં ગુંડાઓ, ડ્રગ વ્યસનીઓ અને બળાત્કારીઓનું ચિત્રણ ખૂબ જ અપમાનજનક
પત્રમાં, રાજસ્થાન વિધાનસભાના ભૂતપૂર્વ વિરોધ પક્ષના નેતા રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે મિર્ઝાપુર ફિલ્મમાં રાજસ્થાની ગાયક રાપરિયા બાલમના ગીત શૂરવીરનો ઉપયોગ ગુંડાઓ, ડ્રગ વ્યસનીઓ અને બળાત્કારીઓ સાથે કરવામાં આવ્યો છે, જે ખૂબ જ વાંધાજનક છે અને જાહેર લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડે છે. રાઠોડે દાવો કર્યો હતો કે આવા ચિત્રણથી મહારાણા પ્રતાપના સન્માન અને તેમની સાથે સંકળાયેલા ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક વારસાનું અપમાન થાય છે.
હીરો અને ગેંગસ્ટરના પાત્ર અને મૂલ્યો વચ્ચે સ્પષ્ટ તફાવત
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, હીરો અને ગેંગસ્ટરના પાત્ર અને મૂલ્યો વચ્ચે સ્પષ્ટ તફાવત છે. બહાદુરી, બલિદાન, ધર્મ, આત્મસન્માન અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની ભક્તિને ગુના, હિંસા અને ગેંગ સંસ્કૃતિ સાથે જોડવી દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. ભાજપના નેતાએ માંગ કરી હતી કે બોર્ડ મિર્ઝાપુર ધ મૂવી માંથી શૂરવીર ગીતને દૂર કરે અને ખાતરી કરે કે ભવિષ્યમાં, ઐતિહાસિક વ્યક્તિઓ સાથે સંબંધિત ગીતો, પ્રતીકો અને સંદર્ભોનો ઉપયોગ એવી રીતે ન થાય જે સમગ્ર સમાજની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડે.