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મિર્ઝાપુર ફીલ્મના ગીત પર વિવાદ, દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં PIL દાખલ, મહારાણા પ્રતાપ સાથે છે કનેક્શન

Mirzapur Movie Controversy: આ ગીતનો વિરોધ કરનારાઓનું કહેવું છે કે મિર્ઝાપુર ફિલ્મમાં રાજસ્થાની ગાયિકા રાપ્રિયા બાલમ દ્વારા ગેંગસ્ટરો અને ડ્રગ્સના વ્યસની બળાત્કારીઓ સાથે આ ગીતનો ઉપયોગ ખૂબ જ વાંધાજનક છે અને લોકોની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 11, 2026, 11:15 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 11:15 PM IST
મિર્ઝાપુર ફીલ્મના ગીત પર વિવાદ, દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં PIL દાખલ, મહારાણા પ્રતાપ સાથે છે કનેક્શન

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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