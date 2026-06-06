/Web Series for Couple: કપલ માટે મસ્ટ વોચ વેબ સીરીઝ, રવિવારે પાર્ટનર સાથે બેસીને જોવામાં મજા આવે તેવી 5 વેબ સીરીઝ

Web Series for Couple: સોમવાર થી શનિવાર વ્યસ્ત રહ્યા પછી જો તમે શનિ-રવિમાં પોતાના પાર્ટનર સાથે બેસીને સારી વેબ સિરીઝ જોવા ઈચ્છતા હોય તો આજે તમને કપલ માટે બેસ્ટ એવી 5 વેબ સિરીઝ વિશે જણાવીએ. આ 5 વેબ સીરીઝ તમે તમારા પાર્ટનર સાથે બેસીને જોઈ શકો છો. મોટાભાગે એવું થતું હોય છે કે ઓટીટી પર વેબ સીરીઝ જોવાનો પ્લાન તો બને છે પરંતુ એ નક્કી નથી કરી શકાતું કે શું જોવું અને શું નહીં. આવી સમસ્યા ન થાય તે માટે આજે તમને 5 વેબ સિરીઝ વિશે જણાવીએ જે દરેક કપલે જોવી જોઈએ. સાથે જ વેબ સીરીઝના ટ્રેલર પણ જોઈ લો જેથી તમને આઈડિયા આવી જાય કે સીરીઝ કેવી છે અને નક્કી પણ કરી શકો કે કઈ વેબ સીરીઝ પહેલા જોવી અને કઈ પછી.
કપલ માટે મસ્ટ વોચ વેબ સીરીઝ
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મેડ ઈન હેવન
મેડ ઈન હેવન બે વેડિંગ પ્લાનર્સની સ્ટોરી છે. આ વેબ સીરીઝમાં મોટા અને ભવ્ય લગ્નો પાછળનું કાળુ સત્ય અને સંબંધોના ખોટા દેખાડા જોવા મળશે. સંબંધોના ઉતાર-ચઢાવની સાથે વેબ સીરીઝમાં સમાજમાં જોવા મળતાં સીરીયસ મુદ્દાને પણ દેખાડવામાં આવ્યા છે. આ વેબ સીરીઝનું રેટિંગ 8.2 નું છે. મેડ ઈન હેવન વેબ સીરીઝ તમે પ્રાઈમ વીડિયો પર જોઈ શકો છો.
માઈનસ વન સીઝન 2
એમેઝોન પ્રાઈમ વીડિયોની આ વેબ સીરીઝ પણ જોવા જેવી છે. માઈનસ વન સીઝન 2 સ્ટોરી છે રિયા અને વરુણની જે લિવ ઈનમાં રહે છે. આ સ્ટોરી બે ટાઈમલાઈન પર ચાલશે. એક સમય જ્યારે રિયા અને વરુણ પ્રેમમાં હોય અને બીજો સમય કે જેમાં તે અલગ થઈ ચુક્યા છે. આ વેબ સીરીઝનું રેટિંગ 7.6 છે.
લિટલ થિંગ્સ
નેટફ્લિક્સની વેબ સીરીઝ લિટલ થિંગ્સ દરેક કપલે જોવા જેવી સીરીઝ છે. આ સીરીઝનું રેટિંગ 8.2 છે. સીરીઝમાં કાવ્યા અને ધ્રુવ એક કપલ છે જે મુંબઈમાં લિવ ઈનમાં રહે છે. આ વેબ સીરીઝ એટલી મસ્ત છે કે તેના અમુક સીન જોઈને દરેક કપલને થશે આ તો અમારી જ વાત છે.
મોડર્ન લવ મુંબઈ
આ વેબ સીરીઝ મુંબઈની લાઈફસ્ટાઈલ પર બનેલી છે. આ વેબ સીરીઝમાં 6 અલગ અલગ લવ સ્ટોરી જોવા મળશે. દરેક પાત્રની એક અલગ જ સ્ટોરી છે. આ વેબ સીરીઝ પણ કપલ માટે બેસ્ટ છે. ટુંકમાં આ વેબ સીરીઝમાં પ્રેમના અલગ અલગ રંગ દેખાડવામાં આવ્યા છે. આ વેબ સીરીઝનું રેટિંગ 7.6 છે. આ વેબ સીરીઝ પ્રાઈમ વીડિયો પર જોઈ શકશો.
બારીશ સીઝન 2
બારીશ વેબ સીરીઝ ઝી5 પર જોઈ શકાય છે. આ વેબ સીરીઝ પણ દરેક પતિ પત્નીએ જોવી જોઈએ. વેબ સીરીઝ અનુજ અને ગૌરવીની સ્ટોરી છે. અનુજને બિઝનેસમાં લોસ થયા પછી તે ડિપ્રેશનમાં ડુબી જાય છે. જેના કારણે ગૌરવી સાથે તેના સંબંધો ખરાબ થાય છે. બંને વચ્ચે ડિવોર્સની સ્થિતિ સર્જાય છે. આગળ શું થાય છે તે જોવા માટે આ વેબ સીરીઝ જુઓ. ઝી5 ની આ વેબ સીરીઝનું રેટિંગ 7.8 છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)