તેણે ચુંબન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો...! ક્રિકેટર દીપક ચહરની બહેન માલતી ચહર બની હતી કાસ્ટીંગ કાઉચનો શિકાર

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 18, 2025, 06:31 PM IST

Entertainment News : બિગબોસ 19 ફેમ માલતી ચહરે કાસ્ટિંગ કાઉચના અનુભવની ચોંકાવનારી વાત કરી. તેણીએ યાદ કર્યું કે, કેવી રીતે એક વૃદ્ધ ફિલ્મ નિર્માતાએ તેના પર બળજબરીથી ચુંબન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

ક્રિકેટર દીપક ચહરની બહેન માલતી ચહરે બિગબોસ 19 ની સ્પર્ધક હતી. બિગબોસના ઘરમાંથી બહાર નીકળ્યા પછી, તેણીએ ઘરમાં તેની સફર અને ઉદ્યોગમાં તેની સફર વિશે ચર્ચા કરી. તાજેતરના એક ઈન્ટરવ્યુમાં કાસ્ટિંગ કાઉચ વિશે ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો હતો. તેણીએ યાદ કર્યું કે કેવી રીતે બોલિવુડના એક સિનિયર ફિલ્મ નિર્માતાએ તેના પર બળજબરીથી ચુંબન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

માલતીએ કાસ્ટિંગ કાઉચ વિશે શું કહ્યું?
સિદ્ધાર્થ કન્નન સાથેના પોડકાસ્ટમાં, માલતી ચહરે એક પ્રખ્યાત દક્ષિણ ભારતીય દિગ્દર્શક સાથેના કાસ્ટિંગ કાઉચની ઘટનાને યાદ કરી. અભિનેત્રીએ કહ્યું, "કોઈ કાસ્ટિંગ ડિરેક્ટરે ક્યારેય મારી તરફ અયોગ્ય નજરે જોયું નથી. પરંતુ, એક સમયે, એક દિગ્દર્શકે મને અયોગ્ય નજરે જોવાનો પ્રયાસ કર્યો. આ ઘણા સમય પહેલાની વાત છે, હું ઉદ્યોગમાં નવી હતી. કોઈ સીધું કહેતું નથી કારણ કે તેઓ ડરે છે; તેઓ ઈશારાઓનો ઉપયોગ કરે છે. મેં એક મોટા દક્ષિણ ભારતીય ફિલ્મ નિર્માતા સાથે મુલાકાત કરી, વાર્તા સંભળાવી અને પછી ઘરે ગઈ. પછી, દિગ્દર્શકે મને નિર્માતાને મળવા કહ્યું, અને તેણે મને તેનો રૂમ નંબર આપ્યો. તેથી, હું ગઈ નહીં."

માલતી ચહરનું અભદ્ર વર્તન
તેણીએ આગળ સમજાવ્યું, "પછી, મને ડિરેક્ટરનો ફોન આવ્યો, જેમાં પૂછવામાં આવ્યું કે હું કેમ ન ગઈ. મેં તેમને પૂછ્યું કે તેમણે મને તેમના રૂમમાં કેમ બોલાવી. તેઓ મને ઈશારા દ્વારા સમજાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ મેં અન્યથા ડોળ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે તેઓ મને મળ્યા પછી સમજાવશે, અને મેં સંમતિ આપી. જોકે, અમે તે પછી ક્યારેય મળ્યા નહીં, તેથી તે બહાના બનાવે છે."

માલતી ચહરે ડિરેક્ટર પર આરોપ લગાવ્યો
કોઈનું નામ લીધા વિના, માલતી ચહરે બીજી ઘટનાનું વર્ણન કર્યું, જેમાં આરોપ લગાવ્યો કે એક વરિષ્ઠ ડિરેક્ટરે તેણીને ચુંબન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. "જતી વખતે, હું તેને ગળે લગાવી રહી હતી, પરંતુ તેણે બદલામાં મને હોઠ પર ચુંબન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. તે ખૂબ જ અભદ્ર હતું, અને મેં તેને તરત જ યોગ્ય જવાબ આપ્યો. આ ઘટના તેની ઓફિસમાં બની હતી, અને મને ખૂબ ખરાબ લાગ્યું. કોઈ આવું કેમ કરશે? તે પછી મેં તેની સાથે સંપર્ક રાખ્યો નહીં." પ્રોજેક્ટ પૂરો થયા પછી પણ, તેણે ફરીથી મારી સાથે એ જ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. હું હજુ પણ સમજી શક્યો નહીં કે તેણે આવું કેમ કર્યું! તે કેટલું બકવાસ હતું.

તે માણસ વૃદ્ધ હતો, કેટલું ઘૃણાસ્પદ કૃત્ય
તેણીએ આગળ કહ્યું, "તે ખૂબ જ વૃદ્ધ હતો. મને સમજાયું નહીં કે શું થયું. મેં તરત જ તેને રોક્યો અને ફરી ક્યારેય તેને જોયો નહીં. હું તેને પિતા જેવો માનતો હતો. તે ઘટનાએ મને એક પાઠ શીખવ્યો - ક્યારેય કોઈને ઓછો આંકવો નહીં. મને ખૂબ દુઃખ અને આઘાત લાગ્યો. મેં ક્યારેય કલ્પના પણ નહોતી કરી કે તેની ઉંમરનો કોઈ માણસ આવું વર્તન કરી શકે છે. હું તેના આખા પરિવારને જાણતી હતી. તેઓએ વિચાર્યું પણ નહોતું કે હું તેમને કહીશ. હું ગુસ્સે થઈ ગઈ અને તેમને બધું કહી દીધું, પછી હું ચાલી ગઈ."

