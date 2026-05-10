/Rohit Sharma OTT Show: એન્ટરટેઈન્મેન્ટ વર્લ્ડમાં રોહિત શર્માની એન્ટ્રી, ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર આવી રહ્યો છે રોહિત શર્માનો શો

Rohit Sharma OTT Show: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના પૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્મા હવે ઓટીટી પર છવાશે. ટુંક સમયમાં રોહિત શર્માનો શો ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થશે.
Rohit Sharma OTT Show: ટી20અને ટેસ્ટ ક્રિકેટ ફોર્મેટમાંથી સંન્યાસ લીધા પછી ભારતીય ટીમના પૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્મા હવે ઓટીટી પર ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરવા જઈ રહ્યા છે. જી હાં રોહિત શર્મા એન્ટરટેનમેન્ટ વર્લ્ડમાં એન્ટ્રી માટે રેડી છે. ટૂંક સમયમાં જ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રોહિત શર્માનો શો રિલીઝ થવાનો છે. રોહિત શર્માના શો ને જોવા માટે તેના ચાહકો અત્યારથી જ આતુર થઈ ગયા છે. ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રોહિત શર્માનો શો આવવાનો છે તે વાતની પુષ્ટિ ખુદ રોહિત શર્માએ એક ટીઝર શેર કરીને કરી છે.
રોહિત શર્મા એક એન્ટરટેનમેન્ટ શો સાથે sonyliv પર ડેબ્યૂ કરવા જઈ રહ્યો છે. સોની પિક્ચર્સ નેટવર્ક દ્વારા આ શોનું ટીચર પણ શેર કરવામાં આવ્યું છે. રોહિત શર્માના શો ના પહેલા ટીઝરને લોકો તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે.
રોહિત શર્માના નવા શો નું ટીઝર 1 મિનિટ 40 સેકન્ડ નું છે. જેમાં રોહિત શર્મા એક કેફે જેવી જગ્યાએ બેઠેલો છે અને લોકો તેને મળવા આવે છે. દરેક વ્યક્તિ તેને તેના વાયરલ ડાયલોગને બોલવાની વાત કહે છે. તમને પણ ખબર હશે કે રોહિત શર્માનો 'કોઈ ગાર્ડન મેં નહીં ગુમેગા' ડાયલોગ ખૂબ જ વાયરલ થયો હતો.. આ વાત તેણે પીચ પર કહી હતી અને સ્ટંમ્પ માઈકમાં કેપ્ચર થઈ હતી. આ લાઈનને લઈને શોનું ટીઝર બનાવવામાં આવ્યું છે.
વારંવાર લોકો તેને વાયરલ ડાયલોગ બોલવાનું કહે છે તેનાથી કંટાળીને રોહિત શર્મા અલગ જાય છે અને પછી કેમેરા સામું જોઈને બોલે છે કે જો તેની બગીચા વાળી એક લાઈન આટલી વાયરલ થઈ ગઈ છે તો તેનો શો આવશે ત્યારે શું થશે ? અહીંયા ટીઝર પુરું થાય છે. લોકો આ ટીઝર પર ધડાધડ કોમેન્ટ કરી રહ્યા છે. આ ટીઝર થી એક વાત તો કન્ફર્મ થઈ ગઈ કે સોની લીવ પર રોહિત શર્માનો એક એન્ટરટેનમેન્ટ શો આવવાનો છે પરંતુ આ શો વિશે વધારે જાણકારી હજુ સુધી સામે આવી નથી.
જો કે રોહિત શર્મા પહેલો ક્રિકેટર નથી જેનો શો આવી રહ્યો હોય. તેની પહેલા પણ ઘણા ક્રિકેટરો ટીવી પર શો રજૂ કરી ચુક્યા છે. જેમાં સૌરવ ગાંગુલી, હરભજન સિંહ, નવજોત સિંહ સિદ્ધુ સહિતના ક્રિકેટર્સનો સમાવેશ થાય છે.
