/Crime Comedy film: OTT પર સ્ટ્રીમ થયાની સાથે ટ્રેંડ કરવા લાગી કોન સીટી ફિલ્મ, આજની તારીખમાં નેટફ્લિક્સની મસ્ટ વોચ મુવી

Must Watch Crime Comedy film Con City: નેટફ્લિક્સ પર તાજેતરમાં જ ક્રાઈમ કોમેડી ફિલ્મ કોન સીટી રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર આવ્યા તેના ગણતરીના દિવસોમાં જ ટોપ ટ્રેન્ડ પર આવી ગઈ છે. જો તમારી પાસે નેટફ્લિક્સનું સબ્સક્રિપ્શન છે તો કોન સિટી ફિલ્મ તમારા માટે મસ્ટ વોચ છે.
ક્રાઈમ કોમેડી ફિલ્મ કોન સીટી
કોન સીટી ફિલ્મ મૂળ તમિલ ભાષાની ક્રાઈમ કોમેડી જોનરની ફિલ્મ છે. પરંતુ નેટફ્લિક્સ પર તમે આ ફિલ્મ હિન્દી ભાષામાં જોઈ શકો છો. આ ફિલ્મ ઓટીટી પર લોકોને પસંદ પડી રહી છે, જેના કારણે જ નેટફ્લિક્સ પર આ ફિલ્મ નંબર વન પર આવી ગઈ છે. કોન સીટી ફિલ્મ 2 કલાક અને 29 મિનિટની છે.
કોન સીટી ફિલ્મની સ્ટોરી
કોન સીટી ફિલ્મની સ્ટોરી એક પરિવાર આસપાસ ફરે છે. આ પરિવારના બધા જ લોકો આર્થિક કૌભાંડ કરવામાં માહેર હોય છે. પરિવારના વૃદ્ધથી લઈને બાળકો સુધી બધા જ ચતુર હોય છે અને લોકોને ચૂનો લગાડી તેમની પાસેથી પૈસા પડાવવામાં એક્સપર્ટ હોય છે. આ પરિવારનો દીકરો બેંકમાં નોકરી કરવા જાય છે અને પછી સ્ટાફને ઉલ્લુ બનાવીને આર્થિક કૌભાંડ કરે છે. તે સમયે જ પરિવારમાંથી બાળક ગાયબ થઈ જાય છે અને પછી ફિલ્મમાં મોટો ટ્વિસ્ટ આવે છે.
કોન સીટી ફિલ્મમાં સાઉથ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો સુપર સ્ટાર અર્જુન દાસ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર પણ સફળ રહી હતી. હવે આ ફિલ્મ ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ કરી દેવામાં આવી છે અને અહીં પણ દર્શકો આ પસંદ કરી રહ્યા છે. જેના કારણે જ આ ફિલ્મ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ પર નંબર વન પર આવી ગઈ છે. કોન સીટી ફિલ્મનું આઈએમડીબી રેટિંગ 7.5 છે. આ ફિલ્મ જૂન મહિનામાં સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી.