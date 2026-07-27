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Crime Comedy film: OTT પર સ્ટ્રીમ થયાની સાથે ટ્રેંડ કરવા લાગી કોન સીટી ફિલ્મ, આજની તારીખમાં નેટફ્લિક્સની મસ્ટ વોચ મુવી

Must Watch Crime Comedy film Con City: ક્રાઈમ થ્રિલર ફિલ્મો તો ખૂબ જોઈ હવે એકવાર જુઓ ક્રાઈમ કોમેડી જોનરની આ જોરદાર ફિલ્મ. આ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થયાની સાથે ટોપમાં ટ્રેંડ કરવા લાગી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 27, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:58 PM IST
Crime Comedy film: OTT પર સ્ટ્રીમ થયાની સાથે ટ્રેંડ કરવા લાગી કોન સીટી ફિલ્મ, આજની તારીખમાં નેટફ્લિક્સની મસ્ટ વોચ મુવી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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