/Crime Thriller: તૃષા કૃષ્ણનની મસ્ટ વોચ ક્રાઈમ થ્રિલર વેબ સીરીઝ, ક્રાઈમ અને અંધશ્રદ્ધાનું પરફેક્ટ કોમ્બિનેશન

Must Watch Crime Thriller: ક્રાઈમ થ્રિલર જોનરની વેબ સીરીઝ હોય તો તેની બેસ્ટ વાત એ છે કે જેમ જેમ એપિસોડ આગળ વધે છે તેમ તેમ ઉત્સુકતા, ડર, થ્રીલ બધું જ વધતું જાય છે. એક પછી એક લેયરમાં સસ્પેન્સ ખુલે છે. આ રોમાન્ચ સીરીઝ જોવાનો ઉત્સાહ વધારી દે છે. આવી જ એક વેબ સીરીઝ છે બ્રિંદા. બ્રિંદા વેબ સીરીઝ 2024 માં સ્ટ્રીમ થઈ હતી. આ વેબ સીરીઝ જો તમે હજુ સુધી જોઈ નથી તો સમય બગાડ્યા વિના આજથી જ જોવાનું શરુ કરો.
ક્રાઈમ થ્રિલર વેબ સીરીઝ બ્રિંદા
બ્રિંદા વેબ સીરીઝમાં મુખ્ય ભુમિકામાં તૃષા કૃષ્ણન જોવા મળે છે. આ વેબ સીરીઝ એક સીરિયલ કિલર આસપાસ ફરે છે જે લોકોને મારવાનું શરુ કરે છે. આ વેબ સીરીઝમાં ક્રાઈમ અને અંધશ્રદ્ધાનું કોમ્બિનેશન દેખાડવામાં આવ્યું છે. આ વેબ સીરીઝમાં તૃષા કૃષ્ણનનું નામ બ્રિંદા છે અને તે એક પોલીસ ઓફિસર છે. તેના હાથમાં જ આ સીરીયલ કિલરનો કેસ આવે છે.
બ્રિંદા વેબ સીરીઝમાં શું ખાસ છે ?
આ વેબ સીરીઝમાં જોરદાર સસ્પેંસ જોવા મળે છે. સીરીઝમાં પોલીસ સામે કિલરને શોધવા માટે કેવા ચેલેન્જ આવે છે તે બખુબી દર્શાવવામાં આવ્યું છે. બીજી તરફ મુખ્ય પાત્ર બ્રિંદા છે તે તેની પર્સનલ લાઈફમાં પણ સમસ્યાનો સામનો કરતી હોય છે. તેની સામે પણ તેણે લડવાનું હોય છે.
બ્રિંદા વેબ સીરીઝ રેટિંગ
તૃષા કૃષ્ણનની વેબ સીરીઝ બ્રિંદા તમે સોની લિવ પર જોઈ શકો છો. આ વેબ સીરીઝને આઈએમડીબી પર 7.3 નું રેટિંગ મળ્યું છે. આ વેબ સીરીઝ મૂળ તમિલ ભાષાની છે પણ તમે સોની લિવ પર હિંદી ભાષામાં પણ આ સીરીઝ જોઈ શકશો.