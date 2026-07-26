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Crime Thriller: તૃષા કૃષ્ણનની મસ્ટ વોચ ક્રાઈમ થ્રિલર વેબ સીરીઝ, ક્રાઈમ અને અંધશ્રદ્ધાનું પરફેક્ટ કોમ્બિનેશન

Must Watch Crime Thriller: ક્રાઈમ થ્રિલર ફિલ્મો કરતાં પણ ક્રાઈમ થ્રિલર વેબ સીરીઝ જોવામાં કેટલાક લોકોને વધારે મજા આવતી હોય છે. તો ચાલો આજે તમને બેસ્ટ ક્રાઈમ થ્રિલર વેબ સીરીઝ વિશે જણાવીએ. આ વેબ સીરીઝ તમારો આ શોખ પુરો કરી દેશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 26, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:18 PM IST
Crime Thriller: તૃષા કૃષ્ણનની મસ્ટ વોચ ક્રાઈમ થ્રિલર વેબ સીરીઝ, ક્રાઈમ અને અંધશ્રદ્ધાનું પરફેક્ટ કોમ્બિનેશન

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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