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Raakh Web Series: સત્ય ઘટના પર આધારિત છે રાખ વેબ સીરીઝ, 48 વર્ષ પહેલા રંગા-બીલ્લાએ આચરેલી ક્રૂરતાની રિયલ સ્ટોરી વાંચો

Raakh Web Series: ક્રાઈમની રિયલ ઘટના પર આધારિત વધુ એક વેબ સીરીઝ તાજેતરમાં ઓટીટી પર રિલીઝ થઈ છે. આ ક્રાઈમ થ્રિલર વેબ સીરીઝ 1978 માં રંગા બીલ્લાએ કરેલી બાળકોની હત્યા પર આધારિત છે. આ ઘટના એવી હતી જેનાથી આખું ભારત ધ્રુજી ગયું હતું. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 15, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:18 PM IST
Raakh Web Series: સત્ય ઘટના પર આધારિત છે રાખ વેબ સીરીઝ, 48 વર્ષ પહેલા રંગા-બીલ્લાએ આચરેલી ક્રૂરતાની રિયલ સ્ટોરી વાંચો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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Raakh Web Series: 48 વર્ષ પહેલા રંગા-બીલ્લાએ આચરેલી ક્રૂરતાની રિયલ સ્ટોરી વાંચો
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