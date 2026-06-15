/Raakh Web Series: સત્ય ઘટના પર આધારિત છે રાખ વેબ સીરીઝ, 48 વર્ષ પહેલા રંગા-બીલ્લાએ આચરેલી ક્રૂરતાની રિયલ સ્ટોરી વાંચો

Raakh Web Series: પ્રાઈમ વિડીયો પર તાજેતરમાં જ રાખ નામની વેબ સિરીઝ રિલીઝ થઈ છે.. આ વેબ સિરીઝના વખાણ થઈ રહ્યા છે. આ વેબ સીરીઝ જે સત્ય ઘટના પર આધારિત છે તેની પણ ફરી એકવાર ચર્ચા થવા લાગી છે. જો તમે ન જાણતા હોય તો તમને જણાવી દઈએ કે રાખ વેબ સીરીઝ ભારતમાં બનેલી ક્રાઈમની સત્ય ઘટના પર આધારિત છે. આ ઘટના 1978 માં બની હતી અને આ ઘટનાના કારણે દેશભરના લોકોમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો હતો.
રંગા બિલ્લાએ કરેલી બાળકોની હત્યા
1978 માં રંગા અને બિલ્લા નામના ખૂંખાર અપરાધીઓએ 16 વર્ષની ગીતા ચોપડા અને તેના 14 વર્ષના ભાઈ સંજય ચોપડાનું અપહરણ કરી તેની ક્રૂરતાપૂર્વક હત્યા કરી હતી. આ ઘટના અંગે જાણકારી એવી છે કે 26 ઓગસ્ટ 1978 ની સાંજે ગીતા અને તેનો ભાઈ સંજય સંસદ માર્ગ પર આવેલા આકાશવાણી સ્ટુડિયોના યુવા વાણી કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા ઘરેથી નીકળ્યા હતા. વરસાદી વાતાવરણના કારણે બંને બાળકો લિફ્ટ લેવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા તે સમયે જ એક ચોરીની ફિયાટ કાર તેમની પાસે ઉભી રહી અને બાળકોને કારમાં બેસાડી લીધા. આ કારમાં રંગા અને બિલ્લા સવાર હતા અને તેમનો ઇરાદો બાળકોનું અપહરણ કરી મોટી રકમ વસૂલ કરવાનો હતો. જ્યારે રંગા અને બિલ્લા બાળકોને લઈને ભાગી રહ્યા હતા ત્યારે તેમને ખબર પડી કે બાળકોના પિતા નૌસેનામાં અધિકારી છે. આ વાત સાંભળીને તેમનો ઇરાદો બદલી ગયો અને તેમના માટે બાળકો જોખમ બની ગયા.
ત્યાર પછી રંગા અને બિલ્લા બાળકોને સૂમસાન જગ્યા સુધી લઈ ગયા ત્યાં કાર રોકીને પહેલા 14 વર્ષના સંજય ચોપડાની છરીના 21 ઘા મારી હત્યા કરી. ગીતા પોતાનો જીવ બચાવવા માટે સંઘર્ષ કરતી રહી પણ તે બચી શકી નહીં અને રંગાએ તેને પણ મારી નાખી.. ત્યાર પછી બંને બાળકોની લાશ તેમણે ફેંકી દીધી. ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયા. ઘટનાના બે દિવસ પછી 28 ઓગસ્ટે બંને બાળકોના શબ મળ્યા.
આર્મીના હાથે ઝડપાયા રંગા અને બિલ્લા
બાળકોની હત્યા કર્યા પછી રંગા અને બિલ્લા દિલ્હીથી ભાગીને મુંબઈ પહોંચી ગયા હતા અને ત્યાંથી આગ્રા. જ્યારે તેઓ આગ્રાથી દિલ્હી આવી રહ્યા હતા ત્યારે તે ભૂલથી કાલકા મેલના એવા ડબ્બામાં ચડી ગયા જેમાં સેનાના જવાનો સવાર હતા. રંગા અને બિલ્લા ને જોઈને સૈનિકોને અંદાજ આવી ગયો કે કંઈક ગડબડ છે. સૈનિકોએ તેમને પકડી લીધા અને દિલ્હી ઉતરી બંનેને પોલીસના હવાલે કર્યા. 26 ઓગસ્ટે બાળકોની હત્યા કરીને ફરાર થયેલા રંગા અને બિલ્લાને આર્મીના જવાનોએ 8 સપ્ટેમ્બર 1978 ના રોજ પકડી લીધા.
રંગા બિલ્લાને મળી ફાંસી
પોલીસે રંગા અને બિલ્લાની અલગ અલગ પૂછપરછ કરી તો રંગાએ દુષ્કર્મ અને હત્યા માટે બિલ્લાને દોષી ગણાવ્યો અને બિલ્લાએ રંગા પર આરોપ નાખ્યો. આ કેસમાં કોર્ટે બંને આરોપીઓને દોષી ગણાવી ફાંસીની સજા સંભળાવી હતી. ત્યાર પછી 31 જાન્યુઆરી 1982 ના રોજ તિહાર જેલમાં રંગા અને બિલ્લાને ફાંસી આપવામાં આવી. જોકે રંગા વિશે એવું પણ કહેવાય છે કે તેને ફાંસીએ લટકાવ્યા પછી પણ તે જીવતો રહી ગયો હતો તેના કારણે જેલના એક કર્મચારીએ કુવામાં ઉતરી તેના પગ ખેંચ્યા અને પછી તેનું મોત થયું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)