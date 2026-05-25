/Obsession: 7 કરોડમાં બનેલી હોરર ફિલ્મ ઓબ્સેશને 11 દિવસમાં કમાઈ લીધા 750 કરોડ, ભારતમાં આ તારીખથી જોવા મળશે

Obsession Horror Movie: એક હોરર ફિલ્મ છે જેની ચર્ચા જોરશોરથી થઈ રહી છે. આ ફિલ્મ તાજેતરમાં જ રિલીઝ થઈ છે અને આ ફિલ્મે કમાણીની બાબતમાં ધુરંધર 2 નો રેકોર્ડ પણ તોડી નાખ્યો છે. આ ફિલ્મ માત્ર 7 કરોડના ખર્ચે બની છે અને તેણે અત્યાર સુધીમાં 750 કરોડની કમાણી કરી લીધી છે. આ ફિલ્મ કઈ છે જાણી લો તમે પણ.
Obsession Horror Movie: વર્ષ 2026 વર્લ્ડ વાઈડ બોક્સ ઓફિસ કલેકશનની બાબતમાં સૌથી સારું રહ્યું છે. વર્ષની શરુઆતમાં જ ધુરંધર 2, માઈકલ, પ્રોજેક્ટ હેલ મેરી, ધ સુપર મારિયો ગેલેક્સી મૂવીએ ધુંઆધાર કમાણી કરી છે. જો કે આ બધી જ ફિલ્મોને પછાડી એક હોરર ફિલ્મ આગળ નીકળી ચુકી છે. આ ફિલ્મે પોતાના બજેટ કરતાં 100 ગણી વધારે કમાણી કરી છે. ઓબ્સેશન ફિલ્મ 15 મે ના રોજ જ રિલીઝ થઈ છે. આ ફિલ્મ ભારત સિવાયના દેશોમાં રિલીઝ થઈ ચુકી છે. ભારતમાં આ ફિલ્મ 29 મે ના રોજ રિલીઝ થશે.
જે ફિલ્મની અહીં વાત થઈ રહી છે તે ફિલ્મ છે લેખક-નિર્દેશર કરી બાર્કરની હોરર ફિલ્મ ઓબ્સેશન. આ ફિલ્મ સિનેમાઘરોની સૌથી વધુ સફળ ફિલ્મ બની ચુકી છે. ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ત્યારથી જ બોક્સ ઓફિસ પર જબરદસ્ત કમાણી કરી રહી છે. બોલીવુડ એક્શન ફિલ્મ ધુરંધર 2 એ 200 મિલિયન ડોલરની કમાણી કરી છે જે ફિલ્મના બજેટની 17 ગણી કમાણી છે. પરંતુ આ ફિલ્મની ખાસ વાત એ છે કે ફિલ્મ માત્ર 7 કરોડના બજેટમાં બની છે અને આ ફિલ્મની દુનિયાભરમાં કમાણી 750 કરોડ થઈ ચુકી છે. આ ફિલ્મ ભારતમાં તો હવે રિલીઝ થશે એટલે આગામી દિવસોમાં આ ફિલ્મ કમાણીના નવા રેકોર્ડ સર્જી દેશે.
ઓબ્સેશન ફિલ્મ અમેરિકા અને અન્ય દેશોમાં 15 મે ના રોજ રિલીઝ થઈ છે. આ ફિલ્મની કમાણી ખૂબ જ ઝડપથી વધી રહી છે. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર ઓબ્સેશન ફિલ્મ ભારતમાં 29 મે 2026 ના રોજ રિલીઝ થશે.
ઓબ્સેશન ફિલ્મની સ્ટોરી
કરી બાર્કર દ્વારા લિખિત, નિર્દેશિત ફિલ્મ ઓબ્સેશનની સ્ટોરી બેયર નામના યુવકની આસપાસ ફરે છે. બેયર એક મ્યુઝીક સ્ટોરમાં કામ કરે છે. એક દિવસ તે એક અલૌકિક વસ્તુ ખરીદે છે અને તેની નાનપણની મિત્ર નિક્કી તેને પ્રેમ કરવા લાગે છે પણ તેનું પરિણામ ભયંકર આવે છે. આ ફિલ્મના વખાણ દુનિયાભરમાં થઈ રહ્યા છે.
