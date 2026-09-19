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Daayra-Vibe Movie: કુનાન ખેમૂની ફિલ્મ વાઈબ કરીનાની ફિલ્મ દાયરા પર પડી ભારે, જાણો ઓપનિંગ ડે કલેકશન

Daayra-Vibe movie Box Office Collection: શુક્રવારે સિનેમાઘરોમાં કરીના કપૂરની દાયરા અને કુનાલ ખેમૂની ફિલ્મ વાઈબ એક સાથે રિલીઝ થઈ હતી. પહેલા દિવસે બોક્સ ઓફિસ પર કઈ ફિલ્મે કેટલી કમાણી કરી ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 19, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 03:09 PM IST
Daayra-Vibe Movie: કુનાન ખેમૂની ફિલ્મ વાઈબ કરીનાની ફિલ્મ દાયરા પર પડી ભારે, જાણો ઓપનિંગ ડે કલેકશન

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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