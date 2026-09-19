/Daayra-Vibe Movie: કુનાન ખેમૂની ફિલ્મ વાઈબ કરીનાની ફિલ્મ દાયરા પર પડી ભારે, જાણો ઓપનિંગ ડે કલેકશન

Daayra-Vibe movie Box Office Collection: બોક્સ ઓફિસ પર શુક્રવારે દાયરા અને વાઈબ એમ 2 ફિલ્મો રિલીઝ થઈ છે. બોક્સ ઓફિસ પર આ વીકમાં બે હિન્દી મૂવી રિલીઝ થઈ છે. પહેલી ફિલ્મ છે કરીના કપૂર ખાન અને પૃથ્વી સુકુમારનની દાયરા. અને બીજી ફિલ્મ છે કુનાલ ખેમુ, પ્રિટી ઝિન્ટાની ફિલ્મ વાઈબ. બંને ફિલ્મ અલગ અલગ જોનરની ફિલ્મો છે.
18 સપ્ટેમ્બરે બોક્સ ઓફિસ પર આ બંને ફિલ્મો એક સાથે રિલીઝ થઈ. બોક્સ ઓફિસ પર અત્યારે હનુમાન અંશ અને મિર્ઝાપુર મુવી પણ ચાલી રહી છે. આ ફિલ્મો વચ્ચે દાયરા અને વાઈબ ફિલ્મ કેટલી કમાણી કરી શકે અને આ ફિલ્મ દર્શકોને કેવી લાગી ચાલો જાણીએ.
દાયરા ફિલ્મનું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન
કરીના કપૂર ખાન અને પૃથ્વીરાજ સુકુમાનની ફિલ્મ દાયરા સિનેમા ઘરોમાં ઠંડી સાબિત થઈ. હનુમાન અંશ, મિર્ઝાપુર ધ મુવી અને વાઈબ ફિલ્મ વચ્ચે કરીના કપૂર ખાનની ફિલ્મને જોઈએ તેવું ઓપનિંગ કલેક્શન ન મળ્યું. દાયરા ફિલ્મને ક્રિટિક્સ તરફથી પણ ઠીક-ઠાક રીવ્યુ મળ્યા છે. પહેલા દિવસે દાયરા ફિલ્મનું ઓપનિંગ કલેક્શન 90 લાખ રૂપિયાનું થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે
વાઇબ ફિલ્મનું ઓપનિંગ કલેક્શન
કુનાલ ખેમુ અને પ્રીતિ ઝિન્ટાની ફિલ્મ વાઈબ કોમેડી ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ લોકોને ખૂબ જ પસંદ પડી રહી છે આ ફિલ્મની કમ્પેરીઝન મડગાવ એક્સપ્રેસ સાથે થઈ રહી છે. વાઇબ ફિલ્મ ની શરૂઆત દાયરા ફિલ્મ કરતાં સારી રહી છે. બોક્સ ઓફિસ પર પહેલા દિવસે વાઈફ ફિલ્મનું કલેક્શન 1.50 કરોડ રૂપિયા થયું છે. વાઇબ ફિલ્મને દર્શકો તરફથી સારા રીવ્યુ મળી રહ્યા છે જેથી અનુમાન છે કે આગામી દિવસોમાં વાઈબ ફિલ્મ વધારે કમાણી કરી શકે છે.
દાયરા ફિલ્મની સ્ટોરી
દાયરા ફિલ્મનું ડાયરેક્શન મેઘના ગુલઝારે કર્યું છે અને તેમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં કરીના કપૂર અને પૃથ્વીરાજ સુકુમારન છે. આ ફિલ્મ 2019 માં હૈદરાબાદમાં થયેલા એક કેસ પર આધારિત છે. દાયરા ફિલ્મમાં કવલજીતસિંહ, અંજિત કોર, અનુજા સાઠે સહિતના કલાકારો મહત્વપૂર્ણ રોલમાં છે. દાયરા ફિલ્મ એક સિરિયસ મુદ્દા પર બનેલી ફિલ્મ છે.
વાઈબ ફિલ્મની સ્ટોરી
વાઇબ ફિલ્મ એક્શન કોમેડી ફિલ્મ છે.. ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં પ્રીતિ ઝિન્ટા, કુણાલ ખેમૂ, સ્પર્શ શ્રીવાસ્તવ છે. વાઇબ ફિલ્મના વખાણ થઈ રહ્યા છે અને લોકોને આ ફિલ્મ પસંદ પડી રહી છે. કુણાલ ખેમુએ મડગાવ એક્સપ્રેસ પછી આ બીજી ફિલ્મ ડાયરેક્ટ કરી છે. એટલા માટે જ મડગાવ એક્સપ્રેસ સાથે આ ફિલ્મનું કમ્પેરીઝન થઈ રહ્યું છે.