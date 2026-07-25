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Apara Mehta: તું કદરુપી છો કહી દર્શન જરીવાલાએ છોડી દીધી અપરા મહેતાને, લેટેસ્ટ ઈંટરવ્યુએ જગાવી ચર્ચા

Darshan Jariwala Apara Mehta separation: ગુજરાતી થિયેટરના જાણીતા કલાકાર અને ટીવી સીરીયલ, ગુજરાતી ફિલ્મોમાં પણ કામ કરી ચુકેલા અપરા મહેતા અને દર્શન જરીવાલાના સેપરેશનની સ્ટોરી હાલ ઈંટરનેટ પર ચર્ચાનો વિષય છે. અપરા મહેતાએ એક ઈંટરવ્યુમાં કરેલા ખુલાસા બાદ આ ચર્ચા જાગી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 25, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:51 PM IST
Apara Mehta: તું કદરુપી છો કહી દર્શન જરીવાલાએ છોડી દીધી અપરા મહેતાને, લેટેસ્ટ ઈંટરવ્યુએ જગાવી ચર્ચા

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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