/Apara Mehta: તું કદરુપી છો કહી દર્શન જરીવાલાએ છોડી દીધી અપરા મહેતાને, લેટેસ્ટ ઈંટરવ્યુએ જગાવી ચર્ચા

Darshan Jariwala Apara Mehta separation: ગુજરાતી રંગભૂમિ અને ટીવી ઇન્ડસ્ટ્રીના જાણીતા અભિનેત્રી અપરા મહેતા તેના અભિનય માટે લોકપ્રિય છે. તેમણે એકતા કપૂરની સિરીયલ ક્યોંકી સાસ ભી કભી બહુ થી માં આઈકોનિક સવિતા વિરાણીનું પાત્ર ભજવ્યું હતું. આ સીરીયલ પછી ઘરે ઘરમાં તે સવિતા વિરાણી તરીકે જાણીતા થયા. અપરા મહેતા એક ખુશ મિજાજ કલાકાર છે પરંતુ તેની પર્સનલ લાઇફમાં તેણે ઘણી બધી મુસીબતોનો સામનો હસતાં મોઢે કર્યો છે. આ વાતની ચર્ચા આજે એટલા માટે થઈ રહી છે કે તેમણે પોતે તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યૂમાં પોતાના સેપ્રેશન વિશેની વાત વિગતવાર જણાવી હતી. તેણે જણાવ્યું હતું કે તેના પતિ એટલે કે એક્ટર દર્શન જરીવાલાએ તેને કેવી રીતે છોડી દીધી.
કપરા મહેતાના લગ્ન એક્ટર દર્શન જરીવાલા સાથે થયા છે. દર્શન જરીવાલા અને અપરા મહેતા એક સાથે નથી રહેતા છેલ્લા 20 વર્ષથી બંને અલગ રહે છે. બંને એકબીજા ને લીગલી ડિવોર્સ નથી આપ્યા. આ પ્રકારના સેપરેશન વિશે અપરા મહેતાએ હોટરફ્લાય ને આપેલા ઇન્ટરવ્યૂમાં ખુલીને વાત કરી હતી. અપરા મહેતાએ વિસ્તાર પૂર્વક જણાવ્યું હતું કે કેવી રીતે તે અને દર્શન જરીવાલા અલગ થયા.
લગ્નમાં સેપરેશનનું કારણ
અપરા મહેતાએ મુલાકાત દરમિયાન પોતાના લગ્ન વિશે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે જ્યારે આ બધું થયું ત્યારે તે અમેરિકામાં હતી તેમની એનિવર્સરી હતી ત્યારે તેણે દર્શન જરીવાલાને ફોન કર્યો. એનિવર્સરીના દિવસે જ દર્શન જરીવાલાએ તેને ફોનમાં કહ્યું કે આપણે વાત કરવાની જરૂર છે. જ્યારે અપરા મહેતા શો પૂરા કરીને ભારત પરત ફરી તો તે વહેલી સવારે પોતાના ઘરે પહોંચી હતી. તેને સવારે 7:00 વાગ્યે ટીવી શોની શિફ્ટમાં પહોંચવાનું હતું. તે પહેલા દર્શન જરીવાલાએ તેને કહ્યું કે તેને અલગ થઈ જવું છે, કારણ કે હવે તેના મનમાં અપરા મહેતા માટે પ્રેમ નથી, તે અપરા મહેતાને પસંદ કરતો નથી અને અપરા મહેતા તેની લાઈફની સૌથી કદરુપી સ્ત્રી છે.
આપણા મહેતાએ કહ્યું કે તે સમયે તો તેણે એવું માની લીધું કે દર્શને જે કહ્યું તેના માટે તે સિરિયસ નહીં હોય પરંતુ આ વાતને થોડા દિવસ થયા તો અચાનક જ દર્શન જરીવાલાએ ઘર છોડી દીધું ત્યાર પછી તે ઘરે ક્યારેય પરત ફર્યો નહીં. અપરા મહેતાએ આગળ જણાવ્યું કે તે પોતાની દીકરી સાથે ઘરમાં રહે છે અને ઘરના દરવાજા હંમેશા ખુલ્લા છે, દર્શન જ્યારે ઈચ્છે ત્યારે પરત આવી શકે છે પરંતુ તે જાણે છે કે દર્શન જરીવાલા ક્યારેય પરત ફરશે નહીં.
અપરા મહેતા અને દર્શન જરીવાલાની લવસ્ટોરી
મહત્વપૂર્ણ છે કે દર્શન જરીવાલા અને અપરા મહેતા કોલેજમાં અભ્યાસ દરમ્યાન એકબીજાના પ્રેમમાં પડ્યા હતા અને ત્યારે તેમણે લગ્ન કરી લીધા. તેમણે પરિવારને જણાવ્યા વિના 1982માં ભાગીને લગ્ન કર્યા હતા. તેના એક વર્ષ પછી જ્યારે પરિવારના લોકોને ખબર પડી તો તેમણે દર્શન જરીવાલા અને અપરા મહેતાના લગ્ન ધામધૂમથી કરાવ્યા. 1983 થી 2003 સુધી બંને સાથે રહ્યા 2003 માં અપરા મહેતા અને દર્શન જરીવાલા અલગ થઈ ગયા. અપરા મેહતા અને દર્શન જરીવાલાને એક દીકરી પણ છે જેનું નામ ખુશાલી જરીવાલા છે.
જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર દર્શન જરીવાલા 2003 માં અપરા મહેતાથી અલગ થયા અને 2010 થી તે એક્ટ્રેસ અનાહિતા ઈટાલિયા સાથે લિવ ઈન રિલેશનશીપમાં રહેતા હોવાના અહેવાલો સામે આવ્યા હતા