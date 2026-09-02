/અપરા મેહતાની બદસુરતી વાળી વાત પર દર્શન જરીવાલાએ કર્યો ખુલાસો, કહ્યું અપરાએ પોતાને પીડિત ગણાવવા ખોટી વાત કરી

Darshan Jariwala Apara Mehta Controversy: અપરા મહેતા અને દર્શન જરીવાલા ગુજરાતી રંગભૂમિ, ગુજરાતી ટેલિવિઝન તેમજ હિંદી સીરીયલ અને ફિલ્મોમાં કામ કરી ચુકેલા કલાકારો છે. આ કપલ છેલ્લા કેટલાક સમયથી તેના અંગત જીવનના કારણે ચર્ચામાં છે. ચર્ચાનું કારણ અપરા મહેતાએ આપેલું એક ઇન્ટરવ્યૂ હતું. થોડા સમય પહેલા અભિનેત્રી અપરા મહેતાએ એક ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન ખુલાસો કર્યો હતો કે દર્શન જરીવાલાને જ્યારે અલગ થઈ જવું હતું ત્યારે તેણે અપરા મહેતાને બદસુરત કહીને છોડી દીધી હતી. આ ઇન્ટરવ્યૂ ઓન એર થયા પછી તેના પર ખૂબ ચર્ચાઓ થઈ હતી. હવે અપરા મહેતાની આ વાત પર દર્શન જરીવાલાએ પોતાનો પક્ષ રજૂ કર્યો છે. સિદ્ધાર્થ કનનને આપેલા ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન દર્શન જરીવાલાએ અપરા મહેતા વિશે ખુલાસો કર્યો છે.
અપરા મહેતા પોતાની જાતને પીડિત દેખાડવા માંગે છે
દર્શન જરીવાલા એ કહ્યું કે અપરા મહેતાએ જે પણ કહ્યું તે વાત ખોટી છે. જે રીતે અપરા મહેતાએ ઘટના જણાવી હતી તેવું કંઈ જ થયું ન હતું. અપરા મહેતાએ જે કહ્યું તે તેની ફોલ્સ મેમરી છે. દર્શન જરીવાલા એ કહ્યું કે તે એવો વ્યક્તિ નથી જે કોઈના દેખાવને લઈને તેના વિશે ધારણા બાંધે. તેના માટે માણસનું વર્તન અને વ્યક્તિત્વ મહત્વનું હોય છે. દર્શન જરીવાલાએ કહ્યું કે અપરા મહેતા એ આવો દાવો એટલા માટે કર્યો કે તે પોતાની જાતને પીડિત દેખાડવા માંગે છે.
શા માટે ન થયા ડિવોર્સ ?
દર્શન જરીવાલા એ કહ્યું કે છેલ્લા 23 વર્ષથી તે અલગ થઈ ગયા છે. 23 વર્ષ પછી અપરા મહેતાએ જુની વાતો પબ્લિકલી શા માટે રજૂ કરી ? સાથે જ તેણે એવું જણાવ્યું કે હવે તે પોતાના જીવનમાં આગળ વધી ગયો છે અને ખુશ છે. 23 વર્ષથી અલગ હોવા છતાં ડિવોર્સ ન લેવાની વાત પર દર્શન જરીવાલાએ સ્પષ્ટતા કરી છે. દર્શન જરીવાલાએ એવું જણાવ્યું કે તેણે ઘર છોડ્યા પછી ડિવોર્સ માટે અરજી કરી હતી. ડિવોર્સ માટે અપરા મહેતા પણ તૈયાર હતી પરંતુ કોર્ટમાં છેલ્લી ઘડીએ અપરા મહેતા બદલી ગઈ. જેના કારણે તેમનો ડિવોર્સ ન થયા.
બિઝનેસમાં નુકસાન પછી પરિસ્થિતિ બદલી
દર્શન જરીવાલાએ ઘર છોડવાનું કારણ પણ જણાવ્યું હતું. દર્શન જરીવાલા એ જણાવ્યું કે લગ્નના થોડા વર્ષો પછી તેની અને અપરા મહેતાની જરૂરિયાતો અને વિચારો બદલી ગયા હતા. બંને પોતાના જીવન અને કરિયરને લઈને અલગ અલગ ઇચ્છ ધરાવતા હતા. તે સમયે દર્શન જરીવાલાને એક બિઝનેસમાં નુકસાન થયું હતું જેના કારણે પરિસ્થિતિ બદલી ગઈ હતી.
ઘર છોડ્યું ત્યારે ભાડું ભરવાના પણ પૈસા ન હતા
દર્શન જરીવાલાએ એવું પણ જણાવ્યું કે બંનેએ પોતાની દીકરીની પરવરીશ પર ધ્યાન દીધું અને તેના કારણે પણ તેમના સંબંધમાં ઘણા બધા ફેરફાર થયા. ત્યાર પછી દર્શન જરીવાલા એ પોતાનું ઘર અપરા મહેતા અને દીકરી માટે છોડી દીધું. ઘર છોડ્યા પછી તેમની પાસે ભાડું દેવાના પણ પૈસા ન હતા જેથી થોડા સમય માટે તેઓ પોતાના મિત્રના ઘરે રહ્યા અને ત્યાર પછી એક નાનકડું ઘર ભાડે રહી ત્યાં રહેવાની શરૂઆત કરી.
મુલાકાતમાં પોતાની દીકરી સાથેના સંબંધો વિશે પણ ખુલાસો કર્યો હતો. આપણા મહેતાએ તેના ઇન્ટરવ્યૂમાં એવું જણાવ્યું કે તેણે એકલા હાથે પોતાની દીકરીને મોટી કરી છે આ વાતને પણ દર્શન જરીવાલાએ નકારી હતી. દર્શન જરીવાલા એ કહ્યું કે તે તેની દીકરીના સંપર્કમાં રહે છે અને બંનેના સંબંધ પણ સારા છે. તેને દીકરીને મોટી કરવામા પણ અફરા મહેતાનો સાથ આપ્યો છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)