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અપરા મેહતાની બદસુરતી વાળી વાત પર દર્શન જરીવાલાએ કર્યો ખુલાસો, કહ્યું અપરાએ પોતાને પીડિત ગણાવવા ખોટી વાત કરી

Darshan Jariwala Apara Mehta Controversy: અભિનેત્રી અપરા મહેતાએ થોડા સમય પહેલા એક મુલાકાતમાં એવું કહ્યું હતું કે દર્શન જરીવાલાએ તેને તું કદરુપી છે, હું તને પ્રેમ નથી કરતો કહી છોડી દીધી હતી. આ વાત પર હવે એક્ટર દર્શન જરીવાલાએ પોતાનો પક્ષ રજૂ કર્યો છે. દર્શન જરીવાલાએ કહ્યું કે અપરા મહેતાએ જે વાત કરી તે ખોટી છે. સાથે જ તેણે ખુલાસો કર્યો કે તેણે શા માટે ઘર છોડ્યું અને શા માટે હજુ સુધી ડિવોર્સ નથી લીધા. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 02, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:11 AM IST
અપરા મેહતાની બદસુરતી વાળી વાત પર દર્શન જરીવાલાએ કર્યો ખુલાસો, કહ્યું અપરાએ પોતાને પીડિત ગણાવવા ખોટી વાત કરી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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