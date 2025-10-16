Prev
અજય દેવગનની અપકમિંગ ધાંસૂ ફિલ્મો, જાણો 'દ્રશ્યમ 3' અને 'ગોલમાલ 5' ક્યારે થશે રિલીઝ

Ajay Devgn Upcoming Movies: અજય દેવગનની "દે દે પ્યાર દે 2" પછી, ઘણી બહુપ્રતિક્ષિત ફિલ્મો રિલીઝ થવાની છે. જેમાં "દ્રશ્યમ 3" અને "ગોલમાલ 5"નો સમાવેશ થાય છે. શું તમે જાણો છો કે તે ક્યારે રિલીઝ થશે?

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 16, 2025, 01:05 PM IST

દ્રશ્યમ 3 ક્યારે થશે રિલીઝ?

અજય દેવગન બોલીવુડના સુપરસ્ટાર છે. તેણે અત્યાર સુધી કરિયરમાં અલગ-અલગ ભૂમિકાઓ ભજવી ન માત્ર દર્શકોના દિલમાં જગ્યા બનાવી છે પરંતુ પોતાની દમદાર એક્ટિંગથી પોતાને સાબિત પણ કર્યા છે. હાલમાં અજય દેવગન પોતાની અપકમિંગ રોમેન્ટિક કોમેડી 'દે દે પ્યાર દે 2'ના રિલીઝની તૈયારી કરી રહ્યાં છે. આ ફિલ્મ 14 નવેમ્બરે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે. ફિલ્મનું ટ્રેલર 14 ઓક્ટોબરે રિલીઝ કરવામાં આવ્યું હતું. આ સાથે અભિનેતાની હિટ ફ્રેન્ચાઇઝી દ્રશ્યમની ત્રીજો ભાગ અને ગોલમાલ પાંચની ફેન્સ આતૂરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યાં છે. આવો આ ફિલ્મ સાથે જોડાયેલા અપડેટ જાણીએ.

દ્રશ્યમ 3 ક્યારે થશે રિલીઝ?
'દે દે પ્યાર દે 2' બાદ અજયની પાસે ઘણી ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મના ટ્રેલર લોન્ચ ઈવેન્ટ દરમિયાન અભિનેતાએ દ્રશ્યમ 3 વિશે એક મોટું અપડેટ આપ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ ફિલ્મનું શૂટિંગ ઓક્ટોબર 2025મા શરૂ થવાનું હતું, પરંતુ તેમાં વિલંબ થયો છે. આ વાતનો ખુલાસો કરતા અજયે કન્ફર્મ કર્યું કે આ ક્રાઇમ સસ્પેન્સ થ્રિલરનો છેલ્લો ભાગ આ વર્ષે ડિસેમ્બરમાં ફ્લોર પર આવશે.

"દ્રશ્યમ 2" નું દિગ્દર્શન કરનાર અભિષેક પાઠક તેના ત્રીજા ભાગનું પણ દિગ્દર્શન કરશે. "દ્રશ્યમ 2" માં અક્ષય ખન્ના, શ્રિયા સરન, તબ્બુ અને ઇશિતા દત્તાએ પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાઓ ભજવી હતી. "દ્રશ્યમ 3" 2 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ ગાંધી જયંતિના દિવસે રિલીઝ થવાની છે.

ગોલમાલ 5 ક્યારે થશે રિલીઝ?
દ્રશ્યમ 3 બાદ અજય બ્લોકબસ્ટર ગોલમાલ ફ્રેન્ચાઇઝીના પાંચમાં ભાગ માટે દિગદર્શક રોહિત શેટ્ટીની સાથે ફરી કામ કરશે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે ગોલમાલ 5 માર્ચ 2026મા ફ્લોર પર આવશે અને 2027મા મોટા પડદે રિલીઝ થશે. આશા છે કે કરીના કપૂર આ કોમિક ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકા નિભાવશે. તેની સાથે અરશદ વારસી, તુષાર કપૂર, શ્રેયસ તલપડે અને કુણાલ ખેમૂ પણ હશે.

આ ફિલ્મો સિવાય અજય દેવગન પાસે ધમાલ 44 (ઈદ 2026) અને એક જંગલ એડવેન્ચર એક્શન ફિલ્મ રેન્જર પણ છે, જે હાલ પ્રોડક્શન ફેઝમાં છે.

