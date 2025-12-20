Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

OTT Releases: હોરર, થ્રિલ, રોમાંસ, કોમેડી.. આ વીકેંડ ઓટીટી પર મળશે ભરપુર મનોરંજન, ચેક કરી લો લેટેસ્ટ ઓટીટી રિલીઝ

Latest OTT Releases: આ સપ્તાહમાં ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર દર્શકોને ધમાકેદાર કંટેંટ મળશે. પ્રાઈમ વીડિયો, નેટફ્લિક્સ અને જિયો હોટસ્ટાર પર અલગ અલગ જોનરની ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ રિલીઝ થઈ છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 20, 2025, 08:59 AM IST

Trending Photos

OTT Releases: હોરર, થ્રિલ, રોમાંસ, કોમેડી.. આ વીકેંડ ઓટીટી પર મળશે ભરપુર મનોરંજન, ચેક કરી લો લેટેસ્ટ ઓટીટી રિલીઝ

Latest OTT Releases: ડિસેમ્બર મહિનાનું આ અઠવાડિયું ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર ધમાકેદાર રહેવાનું છે. અલગ અલગ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર આ અઠવાડિયે હોરર, કોમેડી, રોમેન્ટિક ડ્રામા, મિસ્ટ્રીથી ભરપૂર વેબ સિરીઝ અને ફિલ્મો રિલીઝ થઈ રહી છે. ટૂંકમાં કહીએ તો આ અઠવાડિયું ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર ભરપૂર મનોરંજન મળશે. પ્રાઇમ વિડીયો, નેટફ્લિક્સ અને જીઓ હોટસ્ટાર પર અલગ અલગ કન્ટેન્ટ વર્ષ 2025 ના છેલ્લા મહિનાના ત્રીજા અઠવાડિયે રિલીઝ થઈ રહ્યું છે. આ અઠવાડિયામાં રિલીઝ થનાર વેબ સીરીઝ અને ફિલ્મો લોકોને ભરપૂર મનોરંજન પૂરું પાડશે. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ કે અલગ અલગ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ શું રિલીઝ થઈ રહ્યું છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

થમ્મા 

આયુષ્માન ખુરાના સ્ટારર ફિલ્મ થમ્મા એમેઝોન ઉપર ઉપલબ્ધ છે. રશ્મિકા મન્દાના અને આયુષ્માનની આ ફિલ્મ આલોક નામના પત્રકાર આસપાસ ફરે છે જે રહસ્યમય મહિલા તાડકાને મળે છે અને ત્યાર પછી તે વેતાલ બની જાય છે. આ ફિલ્મમાં તમને કોમેડી સાથે હોરરનો અનુભવ પણ થશે. 

ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શો 

નેટફ્લિક્સ પર કોમેડિયન કપિલ શર્માનો લોકપ્રિય શો ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શોની ચોથી સીઝન શરૂ થશે. ચોથી સીઝનનો પહેલો એપિસોડ 20 ડિસેમ્બર રાત્રે 8 વાગ્યે નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થશે. કપિલ શર્માના આ શોમાં પ્રિયંકા ચોપડા જોનસ સહિતના કલાકારો જોવા મળશે. 

રાત અકેલી હૈ ધ બંસલ મર્ડર્સ 

નેટફ્લિક્સ પર નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકીની 2020 ની હીટ થયેલી ફિલ્મ રાત અકેલી હૈની સીક્વલ ધ બંસલ મર્ડર્સ રિલીઝ થઈ છે. ફિલ્મમાં નવાઝ ફરીથી જટિલ યાદવની ભૂમિકામાં જોવા મળશે અને આ વખતે તે બંસલ પરિવારના રહસ્યમય મોતનું કારણ શોધશે. 

ફોર મોર શોર્ટસ પ્લીઝ સીઝન 4

એમેઝોન પ્રાઈમ વીડિયોની લોકપ્રિય વેબ સિરીઝ ફોર મોર શોર્ટ્સ પ્લીઝની ચોથી અને છેલ્લી સીઝન સ્ટ્રીમ થઈ ચૂકી છે. આ વેબ સિરીઝની ત્રણ સીઝન આવી ગઈ છે અને આ છેલ્લી સીઝન છે. આ સીઝનમાં પણ ક્રિતી કુલ્હારી, સયાની ગુપ્તા, બાની જે, માનવી ગગરુ, મિલિંદ સોમન, પ્રતિક બબ્બર સહિતના કલાકારો મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળશે. 

મિસીસ દેશપાંડે 

જિયો હોટસ્ટાર પર માધુરી દીક્ષિતની મિસિસ દેશપાંડે શો સ્ટ્રીમ થયો છે. નાગેશ કૂકનુર દ્વારા નિર્દેશિત આ શો એક સીરીયલ કિલરની સ્ટોરી પર આધારિત છે, જેમાં માધુરી દીક્ષિત પહેલીવાર અનોખા રોલમાં જોવા મળશે. 

એક દીવાને કી દિવાનિયત 

રોમેન્ટિક ડ્રામા સીરીઝ એક દીવાને કી દિવાનિયત ઝી5 પર રિલીઝ થઈ ચૂકી છે. આ રોમેન્ટિક ડ્રામા સીરીઝ ભાવુક લવ સ્ટોરી દર્શાવે છે. આ ફિલ્મને થિયેટરમાં પણ સારો પ્રિતસાદ મળ્યો હતો.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
OTTbollywoodThe Great Indian Kapil ShowNetflixકપિલ શર્મા શો

Trending news