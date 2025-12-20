OTT Releases: હોરર, થ્રિલ, રોમાંસ, કોમેડી.. આ વીકેંડ ઓટીટી પર મળશે ભરપુર મનોરંજન, ચેક કરી લો લેટેસ્ટ ઓટીટી રિલીઝ
Latest OTT Releases: આ સપ્તાહમાં ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર દર્શકોને ધમાકેદાર કંટેંટ મળશે. પ્રાઈમ વીડિયો, નેટફ્લિક્સ અને જિયો હોટસ્ટાર પર અલગ અલગ જોનરની ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ રિલીઝ થઈ છે.
Latest OTT Releases: ડિસેમ્બર મહિનાનું આ અઠવાડિયું ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર ધમાકેદાર રહેવાનું છે. અલગ અલગ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર આ અઠવાડિયે હોરર, કોમેડી, રોમેન્ટિક ડ્રામા, મિસ્ટ્રીથી ભરપૂર વેબ સિરીઝ અને ફિલ્મો રિલીઝ થઈ રહી છે. ટૂંકમાં કહીએ તો આ અઠવાડિયું ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર ભરપૂર મનોરંજન મળશે. પ્રાઇમ વિડીયો, નેટફ્લિક્સ અને જીઓ હોટસ્ટાર પર અલગ અલગ કન્ટેન્ટ વર્ષ 2025 ના છેલ્લા મહિનાના ત્રીજા અઠવાડિયે રિલીઝ થઈ રહ્યું છે. આ અઠવાડિયામાં રિલીઝ થનાર વેબ સીરીઝ અને ફિલ્મો લોકોને ભરપૂર મનોરંજન પૂરું પાડશે. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ કે અલગ અલગ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ શું રિલીઝ થઈ રહ્યું છે.
થમ્મા
આયુષ્માન ખુરાના સ્ટારર ફિલ્મ થમ્મા એમેઝોન ઉપર ઉપલબ્ધ છે. રશ્મિકા મન્દાના અને આયુષ્માનની આ ફિલ્મ આલોક નામના પત્રકાર આસપાસ ફરે છે જે રહસ્યમય મહિલા તાડકાને મળે છે અને ત્યાર પછી તે વેતાલ બની જાય છે. આ ફિલ્મમાં તમને કોમેડી સાથે હોરરનો અનુભવ પણ થશે.
ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શો
નેટફ્લિક્સ પર કોમેડિયન કપિલ શર્માનો લોકપ્રિય શો ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શોની ચોથી સીઝન શરૂ થશે. ચોથી સીઝનનો પહેલો એપિસોડ 20 ડિસેમ્બર રાત્રે 8 વાગ્યે નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થશે. કપિલ શર્માના આ શોમાં પ્રિયંકા ચોપડા જોનસ સહિતના કલાકારો જોવા મળશે.
રાત અકેલી હૈ ધ બંસલ મર્ડર્સ
નેટફ્લિક્સ પર નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકીની 2020 ની હીટ થયેલી ફિલ્મ રાત અકેલી હૈની સીક્વલ ધ બંસલ મર્ડર્સ રિલીઝ થઈ છે. ફિલ્મમાં નવાઝ ફરીથી જટિલ યાદવની ભૂમિકામાં જોવા મળશે અને આ વખતે તે બંસલ પરિવારના રહસ્યમય મોતનું કારણ શોધશે.
ફોર મોર શોર્ટસ પ્લીઝ સીઝન 4
એમેઝોન પ્રાઈમ વીડિયોની લોકપ્રિય વેબ સિરીઝ ફોર મોર શોર્ટ્સ પ્લીઝની ચોથી અને છેલ્લી સીઝન સ્ટ્રીમ થઈ ચૂકી છે. આ વેબ સિરીઝની ત્રણ સીઝન આવી ગઈ છે અને આ છેલ્લી સીઝન છે. આ સીઝનમાં પણ ક્રિતી કુલ્હારી, સયાની ગુપ્તા, બાની જે, માનવી ગગરુ, મિલિંદ સોમન, પ્રતિક બબ્બર સહિતના કલાકારો મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળશે.
મિસીસ દેશપાંડે
જિયો હોટસ્ટાર પર માધુરી દીક્ષિતની મિસિસ દેશપાંડે શો સ્ટ્રીમ થયો છે. નાગેશ કૂકનુર દ્વારા નિર્દેશિત આ શો એક સીરીયલ કિલરની સ્ટોરી પર આધારિત છે, જેમાં માધુરી દીક્ષિત પહેલીવાર અનોખા રોલમાં જોવા મળશે.
એક દીવાને કી દિવાનિયત
રોમેન્ટિક ડ્રામા સીરીઝ એક દીવાને કી દિવાનિયત ઝી5 પર રિલીઝ થઈ ચૂકી છે. આ રોમેન્ટિક ડ્રામા સીરીઝ ભાવુક લવ સ્ટોરી દર્શાવે છે. આ ફિલ્મને થિયેટરમાં પણ સારો પ્રિતસાદ મળ્યો હતો.
