Deepika Padukone: દુઆ બનશે મોટી બહેન, અક્ષય તૃતીયાના દિવસે દીપિકા પાદુકોણે એનાઉન્સ કરી બીજી પ્રેગ્નન્સી

ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

Deepika Padukone Second Pregnancy: અક્ષય તૃતીયાના પાવન દિવસે દીપિકા પાદુકોણે બીજી પ્રેગ્નન્સીની ગુડ ન્યુઝ ફેન્સ સાથે શેર કરી છે. દીપિકા પાદુકોણે દુઆનો પણ ક્યુટ ફોટો શેર કર્યો છે. આ ફોટો શેર કર્યાની સાથે જ વાયરલ થઈ ગયો છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 19, 2026, 12:45 PM IST
  • દીપિકા પાદુકોણે બીજી પ્રેગ્નન્સીની ગુડ ન્યુઝ ફેન્સ સાથે શેર કરી છે.
  • દુઆનો આ ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર શેર થયાની સાથે જ વાયરલ થવા લાગ્યો છે. 
  • ખાસ અંદાજમાં રણવીર-દીપિકાએ શેર કરી ગુડ ન્યુઝ
     

Deepika Padukone Second Pregnancy: બોલીવુડની અભિનેત્રી દીપિકા પાદુકોણે અક્ષય તૃતીયાના દિવસે તેના ચાહકોને મોટી ગુડ ન્યુઝ આપી છે. દીપિકા પાદુકોણ અને રણવીર સિંહે instagram પર એક ફોટો શેર કરીને જણાવ્યું છે કે તેઓ બીજી વખત માતા-પિતા બનવા જઈ રહ્યા છે. અક્ષય તૃતીયાના દિવસે દીપિકા પાદુકોણે બીજી પ્રેગનેન્સી અનાઉન્સ કરી છે. દીપિકા પાદુકોણે પોતાની દીકરી દુઆના ફોટો સાથે આ ન્યુઝ શેર કરી છે. દુઆનો આ ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર શેર થયાની સાથે જ વાયરલ થવા લાગ્યો છે. 

અક્ષય તૃતીયાના દિવસે દીપિકા પાદુકોણ અને રણવીર સિંહના instagram હેન્ડલ પર એક પોસ્ટ શેર કરવામાં આવી. જેમાં રણવીર રણવીર સિંહ, દુઆ અને દીપિકા પાદુકોણ તેમના ઘરમાં આવનાર નવા મહેમાનની જાહેરાત કરતા જોવા મળે છે. ફોટોમાં રણવીર સિંહના ખોળામાં દુઆ બેઠેલી જોવા મળે છે અને તેના હાથમાં પ્રેગનેન્સી ટેસ્ટ ટિકિટ છે જેમાં પોઝિટિવ રિઝલ્ટ જોવા મળે છે. દુઆ નો હાથ દીપિકા પાદુકોણે પકડી રાખ્યો છે. આ તસવીર જોતા જ ક્લિયર થઈ જાય છે કે દીપિકા પાદુકોણે બીજી પ્રેગનેન્સીના ન્યુઝ શેર કર્યા છે. દીપિકા પાદુકોણની પ્રેગ્નન્સી એનાઉન્સ કરવાની આ રીત લોકોને ખૂબ ગમી છે. ફોટો સાથે દીપિકાએ જે કેપ્શન લખ્યું નથી બસ ઈવીલ આઈ બનાવેલી છે. 

દીપિકા પાદુકોણ અને રણવીર સિંહની આ પોસ્ટ પર લાઇક્સ અને કોમેન્ટનો વરસાદ થવા લાગ્યો છે. દીપિકા પાદુકોણના ચાહકો અને ઇન્ડસ્ટ્રીના લોકો તેને શુભેચ્છાઓ પાઠવી રહ્યા છે. મોટાભાગના લોકોની કોમેન્ટ છે કે દુવા હવે મોટી બહેન બનવાની છે. દીપિકા પાદુકોણ અને રણવીર સિંહના ચાહકો આ વાતને લઈને ઉત્સાહમાં છે. 

દીપિકા પાદુકોણ અને રણવીર સિંહ બોલીવુડના પાવર કપલ છે. લાંબા સમય સુધી એકબીજાને ડેટ કર્યા પછી દીપિકા અને રણવીરે 2018માં લગ્ન કર્યા હતા. દીપિકા પાદુકોણ અને રણવીર સિંહની એક દીકરી છે જેનું નામ દુઆ છે અને તેનો જન્મ વર્ષ 2024 માં થયો હતો. હવે દીપિકા પાદુકોણ અને રણવીર સિંહ ફરીથી માતા-પિતા બનવા જઈ રહ્યા છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

