દીપિકા પાદુકોણ-રણવીર સિંહની પુત્રીની પહેલી ઝલક આવી સામે, દિવાળી પર દુઆએ માતા સાથે કરી ટ્વિનિંગ

Deepika Padukone Ranveer Singh Daughter Dua Photo: બોલીવુડ અભિનેત્રી દીપિકા પાદુકોણ અને અભિનેતા રણવીર સિંહે આખરે દિવાળીના અવસર પર તેમની પુત્રી દુઆની પહેલી ઝલક ફેન્સને બતાવી છે. તેમની પ્યારી નાની પરી લાલ રંગનો ડ્રેસ પહેરેલો જોવા મળી રહી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 21, 2025, 11:28 PM IST

Deepika Padukone Ranveer Singh Daughter Dua Photo: બોલીવુડ અભિનેત્રી દીપિકા પાદુકોણ અને અભિનેતા રણવીર સિંહે દિવાળીના ખાસ પ્રસંગે તેમના ફેન્સને એક ખાસ ભેટ આપી છે. આ કપલે પહેલીવાર તેમની પુત્રી દુઆનો ચહેરો ફેન્સને બતાવ્યો છે. કપલે સોશિયલ મીડિયા પર કેટલાક સુંદર ફોટા શેર કર્યા છે, જેમાં દીપિકા અને રણવીર તેમની નાની દુઆ સાથે જોવા મળે છે. ફોટામાં દુઆ એકદમ પ્યારી લાગી રહી છે. દુઆના ચહેરા પરની માસૂમિયત બધાનું દિલ જીતી લીધું છે.

માતા-પિતા સાથે દુવાની ટ્વિનિંગ
દીપિકા પાદુકોણ અને રણવીર સિંહે તેમના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર દુઆના ફોટા શેર કરતાની સાથે જ ઇન્ટરનેટ પર ખુશીનો માહોલ છવાઈ ગયો. ફેન્સ અને સેલિબ્રિટીઓ બન્ને કોમેન્ટ સેક્શનમાં દુઆ પર પ્રેમનો વરસાદ વરસાવી રહ્યા છે. ફોટામાં દુઆ લાલ રંગનો ડ્રેસ પહેરેલી જોવા મળે છે. દુઆએ તેના માતા-પિતા સાથે મેચિંગ કપડાં પહેરેલા છે.

જુઓ દુઆનો પહેલો ફોટો 

પોસ્ટ પર બધા કરી રહ્યા છે કોમેન્ટ
આ પોસ્ટ પર સામાન્ય ફેન્સથી લઈને સેલિબ્રિટી સુધી બધા કોમેન્ટ કરી રહ્યા છે અને પોતાનો પ્રેમ વરસાવી રહ્યા છે. અભિનેત્રી અનન્યા પાંડેએ લખ્યું કે, "ઓ માય ગોડ." ગૌહર ખાને કોમેન્ટ કરતા લખ્યું કે, "આશીર્વાદ! ખુદા તમારા પરિવારને પ્રેમ, પ્રકાશ, સુરક્ષા અને સમૃદ્ધિ પ્રદાન કરે." જ્યારે હંસિકા મોટવાનીએ કોમેન્ટ કરતા લખ્યું કે, "કેટલી ક્યૂટ છે."

શું છે કપલની પુત્રીના નામનો અર્થ?
નોંધનીય છે કે, દીપિકા પાદુકોણ અને રણવીર સિંહની પુત્રીનું નામ દુઆ છે, અને આ નામનો અર્થ ખૂબ જ પ્યારા થાય છે. અરબી ભાષામાં દુઆ નામનો અર્થ "પ્રાર્થના" થાય છે.

