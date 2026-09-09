/Deepika Padukone: દુઆના જન્મદિવસે રણવીર-દીપિકા શેર કર્યા Unseen ફોટો, દુઆની ક્યુટનેસ એ લુંટી લીધી લાઈમલાઈટ

Deepika Padukone: 8 સપ્ટેમ્બરે દીપિકા પાદુકોણ અને રણવીર સિંહની દીકરી દુઆ નો બીજો જન્મદિવસ હતો. બર્થ ડે દુઆનો હતો પરંતુ ગિફ્ટ રણવીર સિંહ અને દીપિકા પાદુકોણના ચાહકોને મળી ગઈ. દુઆ ના બીજા બર્થડે પર રણવીર સિંહ અને દીપિકા પાદુકોણે તેમના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર દીપિકાની બીજી પ્રેગનેન્સી ના ફોટોશૂટના કેટલાક ફોટો પણ શેર કર્યા. આ ફોટોમાં તેમની સાથે દુઆ ની ઝલક પણ જોવા મળી. બે વર્ષની દુઆ ની ક્યુટનેસ એ લોકોનું દિલ જીતી લીધું. આ ફોટો શેર થયા ત્યારથી જ સોશિયલ મીડિયા છવાઈ ગયા છે.
અભિનેત્રી દીપિકા પાદુકોણ થોડા જ દિવસોમાં તેના બીજા સંતાનને જન્મ આપવાની છે. દીપિકા પાદુકોણ એ બીજી પ્રેગનેન્સી ની જાહેરાત પણ દુઆ ની એક તસવીર સાથે કરી હતી. એપ્રિલ મહિનામાં દીપિકા પાદુકોણે તસ્વીર શેર કરી હતી જેમાં દુઆ જોવા મળતી હતી અને તેના હાથમાં પોઝિટિવ પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટ દેખાડતી કીટ હતી. ત્યાર પછી દુઆના બીજા જન્મદિવસે રણવીર સિંહ અને દીપિકા પાદુકોણે તેમની દીકરીની ઝલક દેખાડી છે. દુઆ બે વર્ષની થઈ ગઈ છે અને તે ખૂબ જ ક્યુટ દેખાય છે. ઉલ્લેખનીય છે કે સૌથી પહેલા રણવીર સિંહ અને દીપિકા પાદુકોણે દિવાળી પર દુઆ નો ચહેરો દેખાડ્યો હતો. બે વર્ષની દુઆ હવે વધારે ક્યુટ થઈ ગઈ છે
8 સપ્ટેમ્બરે દીપિકા પાદુકોણ અને રણવીર સિંહે જે તસવીરો શેર કરી છે તે આમ તો દીપિકા પાદુકોણનું મેટરનીટી ફોટોશુટ છે જેમાં દીપિકા પોતાનું બેબી બંપ દેખાડી રહી છે. પરંતુ આ તસ્વીરોમાં લાઈમ લાઈટ દુઆ એ જીતી લીધી છે. દુઆ દિપીકા અને રણવીર સિંહ સાથે ખૂબ જ ખુશ દેખાય છે. એક તસવીરમાં તેણે પોતાનો ચહેરો છુપાવી લીધો છે જેને જોઈને દીપિકા અને રણબીર ખુશ થઈ જાય છે. જ્યારે એક તસવીરમાં દુઆ રણવીર સિંહ સાથે રમતી જોવા મળે છે. દુઆની આ બધી જ તસવીરો પર ચાહકો પોતાનો પ્રેમ વરસાવી રહ્યા છે.
રણવીર સિંહ અને દીપિકા પાદુકોણે instagram પર શેર કરેલી તસવીરોમાં પણ લખ્યું છે કે બેબી દુઆ અને અમારું દિલ મોટું થઈ રહ્યું છે. સાથે જ લખવામાં આવ્યું છે કે લોકોની શુભેચ્છા માટે આભાર. મહત્વપૂર્ણ છે કે દીપિકા પાદુકોણ અને રણવીર સિંહે આ વર્ષે એપ્રિલ મહિનામાં બીજી પ્રેગનેન્સી એનાઉન્સ કરી હતી. 8 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ દુઆ બે વર્ષની થઈ. અને હવે થોડા જ દિવસોમાં તે પોતાના નાના ભાઈ કે બહેનનું સ્વાગત કરશે.