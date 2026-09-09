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  • /Deepika Padukone: દુઆના જન્મદિવસે રણવીર-દીપિકા શેર કર્યા Unseen ફોટો, દુઆની ક્યુટનેસ એ લુંટી લીધી લાઈમલાઈટ

Deepika Padukone: દુઆના જન્મદિવસે રણવીર-દીપિકા શેર કર્યા Unseen ફોટો, દુઆની ક્યુટનેસ એ લુંટી લીધી લાઈમલાઈટ

Deepika Padukone: 8 સપ્ટેમ્બરે દીપિકા પાદુકોણ અને રણવીર સિંહે તેમના ઈંસ્ટાગ્રામ પર તેમની દીકરી દુઆ સાથેના ફોટો શેર કર્યા હતા. આ ફોટો શેર થયા અને સોશિયલ મીડિયા પર છવાઈ ગયા છે. આ ફોટોમાં દુઆ ની ક્યુટનેસ પર લોકો ફીદા થઈ રહ્યા છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 09, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 11:24 AM IST
Deepika Padukone: દુઆના જન્મદિવસે રણવીર-દીપિકા શેર કર્યા Unseen ફોટો, દુઆની ક્યુટનેસ એ લુંટી લીધી લાઈમલાઈટ
Image Credit: Instagram

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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