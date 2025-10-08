દીપિકા પાદુકોણે પહેર્યો હિજાબ, ચાહકો થયા ગુસ્સે, કહ્યું: આટલું માન આપણી સંસ્કૃતિને આપ્યું હોત તો...
Deepika Padukone in Hijab Look: દીપિકા પાદુકોણ અને રણવીર સિંહ દર્શાવતી આ જાહેરાતે સોશિયલ મીડિયા પર એક નવી ચર્ચા જગાવી છે. કેટલાક લોકો દીપિકાના લુકને કલ્ચર ડાઈવર્સિટી અને આદરનું પ્રતીક માને છે, તો કેટલાક ભારતીય સંસ્કૃતિની અવગણના કરવા બદલ તેની ટીકા કરી રહ્યા છે.
Deepika Padukone Hijab: દીપિકા પાદુકોણ અને રણવીર સિંહે તાજેતરમાં અબુ ધાબી માટે એક નવી જાહેરાત શૂટ કરી છે, જે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે. જાહેરાતમાં દીપિકા હિજાબ પહેરીને શેખ ઝાયેદ ગ્રાન્ડ મસ્જિદનું સન્માન કરતી જોવા મળે છે, જ્યારે રણવીર સિંહ શેરવાનીમાં જોવા મળે છે. આ જાહેરાત અબુ ધાબીની સંસ્કૃતિ, ઇતિહાસ અને વારસાને દર્શાવે છે.
વપરાશકર્તાઓએ તેમને ટ્રોલ કરવાનું શરૂ કરી દીધું
કેટલાક લોકો દીપિકાના હિજાબ લુકની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે અને રણવીર સાથેની તેની જોડીની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. જોકે, કેટલાક વપરાશકર્તાઓએ તેમને ટ્રોલ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. તેઓ કહે છે કે દીપિકા અને રણવીર ભારતીય સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપવામાં એ જ ઉત્સાહ અને આનંદ દર્શાવે જેવો તેઓ વિદેશી સંસ્કૃતિઓને પ્રોત્સાહન આપવામાં કરે છે તેવો જ ઉત્સાહ અને આનંદ દર્શાવે તો સારું રહેશે.
મહિલા સશક્તિકરણની વાત કરતી દીપિકા હવે હિજાબ પહેરીને પ્રવાસનને પ્રોત્સાહન
કેટલાક સોશિયલ મીડિયા વપરાશકર્તાઓએ દીપિકાની જૂની શોર્ટ ફિલ્મ "માય ચોઇસ" નો ઉલ્લેખ કરીને તેની ટીકા કરી. તેઓએ લખ્યું કે મહિલા સશક્તિકરણની વાત કરતી દીપિકા હવે હિજાબ પહેરીને પ્રવાસનને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. તેમનું "માય ચોઇસ" નિવેદન ક્યાં ગયું?" દીપિકાએ વોગ એમ્પાવર ઝુંબેશના ભાગ રૂપે "માય ચોઇસ" નામની એક ટૂંકી ફિલ્મમાં અભિનય કર્યો હતો, જેમાં તેણીએ મહિલાઓના પોતાના નિર્ણયો લેવાના અધિકાર પર ભાર મૂક્યો હતો. આ વિડીયોએ તે સમયે ઘણો વિવાદ ઉભો કર્યો હતો.
આ જાહેરાતે સોશિયલ મીડિયા પર એક નવી ચર્ચા જગાવી હતી. જ્યારે કેટલાક લોકો દીપિકાના દેખાવને સાંસ્કૃતિક વિવિધતા અને આદરના પ્રતીક તરીકે જોઈ રહ્યા છે, તો કેટલાક લોકો ભારતીય સંસ્કૃતિની અવગણના કરવા બદલ તેની ટીકા કરી રહ્યા છે. દીપિકા કે રણવીરે હજુ સુધી આ ટ્રોલિંગનો જવાબ આપ્યો નથી.
