  • /Desi Bling : પતિ રોજ અલગ અલગ છોકરી સાથે પાર્ટી કરે તો ચાલે... દુબઈના અરબપતિની પત્નીએ કહેલી વાતથી શરુ થયો વિવાદ

Desi Bling Show Controversy: નેટફ્લિક્સ પર એક નવો શો સ્ટ્રીમ થયો છે જેનું નામ છે દેશી બ્લિંગ. આ શોના કારણે ઈંટરનેટ પર એક વિવાદ શરુ થયો છે. શોમાં દુબઈના બિઝનેસમેનની પત્ની એવું કહેતી જોવા મળે છે કે તેનો પતિ પાર્ટીનો શોખીન છે અને રોજ તે અલગ અલગ છોકરી સાથે પાર્ટી કરે તેમાં કોઈ વાંધો નથી. બસ રોજ એક જ છોકરી ન હોવી જોઈએ... આ વાતથી સોશિયલ મીડિયા પર લોકો ભડકી ગયા છે. 
 

Written ByKrupa ShahUpdated byKrupa Shah
Published: May 25, 2026, 08:41 AM IST|Updated: May 25, 2026, 08:41 AM IST
About the Author

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

