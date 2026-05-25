/Desi Bling : પતિ રોજ અલગ અલગ છોકરી સાથે પાર્ટી કરે તો ચાલે... દુબઈના અરબપતિની પત્નીએ કહેલી વાતથી શરુ થયો વિવાદ

Desi Bling Show Controversy: નેટફ્લિક્સ પર એક નવો શો સ્ટ્રીમ થયો છે જેનું નામ છે દેશી બ્લિંગ. આ શોના કારણે ઈંટરનેટ પર એક વિવાદ શરુ થયો છે. શોમાં દુબઈના બિઝનેસમેનની પત્ની એવું કહેતી જોવા મળે છે કે તેનો પતિ પાર્ટીનો શોખીન છે અને રોજ તે અલગ અલગ છોકરી સાથે પાર્ટી કરે તેમાં કોઈ વાંધો નથી. બસ રોજ એક જ છોકરી ન હોવી જોઈએ... આ વાતથી સોશિયલ મીડિયા પર લોકો ભડકી ગયા છે.
Desi Bling Show Controversy: Netflix પર એક નવો શો રિલીઝ થયો છે જેનું નામ છે દેશી બ્લિંગ અને આ શો રિલીઝ થયાની સાથે જ વિવાદનું કારણ બન્યો છે. દેશી બ્લિંગ શોમાં ભારતીય મૂળના દુબઈમાં રહેતા અરબપતિ બિઝનેસમેનની લક્ઝરી લાઈફસ્ટાઈલ દેખાડવામાં આવી છે. નેટફ્લિક્સના આ શોમાં ટીવીની લોકપ્રિય જોડી કરણ કુન્દ્રા અને તેજસ્વી પ્રકાશ પણ જોવા મળે છે. કરણ કુન્દ્રા અને તેજસ્વી પ્રકાશ આ અરબપતિ બિઝનેસ મેનના પરિવાર સાથે સમય પસાર કરતા અને તેમની લક્ઝરી લાઈફસ્ટાઈલ જીવતા દેખાય છે. જોકે આ શોમાં દુબઈના અરબપતી બિઝનેસમેન સતીશ સનપાલની પત્ની તબિંદા સનપાલે જે વાત કરી છે તે વિવાદનું કારણ બની છે.
સતીશ સનપાલ ભારતીય મૂળનો બિઝનેસમેન છે જે તેના પરિવાર સાથે દુબઈમાં રહે છે તેની પત્ની તપિંદા સનપાલે દેશી બ્લિંગ શોમાં પોતાના જે વિચારો રજૂ કર્યા છે તે ભારતમાં વિવાદનું કારણ બન્યા છે આ વિચારોનો વિરોધ લોકો સોશિયલ મીડિયા પર કરી રહ્યા છે.
દેશી બ્લિંગ શોમાં એક એપિસોડમાં તપિંતા સનપાલ એવું કહેતી જોવા મળે છે કે તેનો પતિ પાર્ટી કરવાનો શોખીન છે અને રોજ તે અલગ અલગ છોકરીઓ સાથે સમય પસાર કરવા અને પાર્ટી કરવા જાય છે આ વાતથી તેને કોઈ જ વાંધો નથી તેને ફરક ત્યારે પડશે જ્યારે તેનો પતિ રોજ એક છોકરી સાથે જશે. તપિંદા સનપાલ એવું પણ કહે છે કે તે એવું માને છે કે પતિ જો રોજ અલગ અલગ છોકરી સાથે પાર્ટી કરે તો તેનાથી કંઈ ન થઈ જાય, રોજ એક છોકરી સાથે પાર્ટી કરે તો ઈમોશનલ કનેક્શન બની જાય.
તપિંદા સનપાલના આ વિચાર પર ભારતીય ડાયરેક્ટર લક્ષ્મી અય્યરે ખુલીને વિરોધ કર્યો છે. લક્ષ્મી પોતાના સોશિયલ મીડિયા પર બિઝનેસમેનની પત્નીએ કહેલી વાતનો વિરોધ કરતા લખ્યું છે કે, એક રિયાલિટી શોની ક્લિપમાં દેખાડવામાં આવે છે કે પત્ની કહે છે કે તેનો પતિ રોજ અલગ અલગ છોકરી સાથે પાર્ટી કરે તો તેમાં વાંધો નહીં બસ છોકરી રોજ એક ન હોવી જોઈએ. આ વાત બકવાસ છે અને આવી વાતને નોર્મલ બનાવી ન જોઈએ. મોર્ડન અને કુલ બનવાના ચક્કરમાં સમાજ માટે ખોટા ઉદાહરણ સેટ ન કરવા જોઈએ. મોર્ડન થવું સારી વાત છે પણ વફાદાર રહેવું પણ સારું જ છે. લક્ષ્મી અય્યરે તેની પોસ્ટમાં શોના મેકર્સની પણ ઝાટકણી કાઢી છે તેણે લખ્યું હતું કે આવી વાતો ઓટીટી પર દેખાડી લોકોના મગજ પર ખરાબ અસર ન કરવી જોઈએ.
મહત્વનું છે કે તપિંદા સંપાલની આ વાતનો વિરોધ સોશિયલ મીડિયા પર અન્ય લોકો પણ કરી રહ્યા છે. તપિંદા સનપાલને લોકો ગોલ્ડ ડીગર પણ કહી રહ્યા છે કારણકે શોના એક એપિસોડમાં તે એવું કહે છે કે તેના પતિએ તેને 40 કિલો ગોલ્ડ આપ્યું છે. લોકો એવું પણ કહી રહ્યા છે કે તપિંદાને ગોલ્ડ અને પૈસાથી મતલબ છે. તબીંદાએ આ વાતથી તેના અરબપતિ સતીશ સનપાલના છોકરીઓ સાથે પાર્ટી કરવાના શોખની વાત પણ જગજાહેર કરી દીધી.