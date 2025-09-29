યુઝવેન્દ્ર ચહલે લગ્નના બીજા મહિનામાં આપ્યો હતો દગો? ધનશ્રીને જણાવ્યું ક્યારે થઈ ગયો હતો લગ્ન તૂટવાનો અહેસાસ
Dhanashree Yuzvendra Divorce: ધનશ્રી વર્માએ તેના શો રાઇઝ એન્ડ ફોલમાં ખુલાસો કર્યો હતો કે તેણીને તેમના લગ્નના પહેલા વર્ષમાં જ ખબર પડી ગઈ હતી કે ક્રિકેટર યુઝવેન્દ્ર ચહલ સાથેનો તેનો સંબંધ ટકશે નહીં. તેણીએ તેમના લગ્નના બીજા મહિનામાં જ તેને પકડી લીધો હતો.
Dhanashree Yuzvendra Divorce: ડાન્સ કોરિયોગ્રાફર ધનશ્રી વર્મા હાલમાં MX પ્લેયરના શો રાઇઝ એન્ડ ફોલમાં દેખાઈ રહી છે. શોમાં તેના અભિનયની પ્રશંસા થઈ રહી છે. તે ઘણી વખત સમાચારમાં જોવા મળી છે. હવે, ધનશ્રી ફરી એકવાર તેના નિવેદન માટે સમાચારમાં છે. તેણીએ તેના ભૂતપૂર્વ પતિ, ક્રિકેટર યુઝવેન્દ્ર ચહલ સાથેના તેના સંબંધો વિશે વાત કરી હતી. ધનશ્રીએ કહ્યું કે તેણીને લગ્નના પહેલા વર્ષમાં જ ખ્યાલ આવી ગયો હતો કે તેમનો સંબંધ ટકશે નહીં.
લગ્નના બીજા મહિનામાં જ
શોની એક ક્લિપ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે, જેમાં તેણીની કો-કંટેસ્ટેંટ કુબ્રા સૈત તેણીને પૂછે છે કે તેણીને ક્યારે ખ્યાલ આવ્યો કે લગ્ન ચાલશે નહીં. ધનશ્રીએ કહ્યું કે તેણીએ લગ્નના પહેલા જ વર્ષમાં, બે મહિના પછી, ચહલને તેની સાથે ધોકો કરતા પકડ્યો. તેણીએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે મને લગ્નના પહેલા જ વર્ષમાં ખબર પડી, અને મેં તેને લગ્નના બીજા જ મહિનામાં પકડી લીધો હતો.
60 કરોડ રૂપિયા લીધા નથી
અગાઉ, ધનશ્રીએ શોમાં તેના છૂટાછેડા અને 60 કરોડ રૂપિયાનું ભરણપોષણ મેળવવાની પણ ચર્ચા કરી હતી. તેણીએ કહ્યું કે આ સંપૂર્ણપણે ખોટું છે કારણ કે તેમના છૂટાછેડા પરસ્પર સંમતિથી થયા હતા. તેણીએ સ્પષ્ટતા કરી કે તેણીએ કોઈ ભરણપોષણ લીધું નથી. ધનશ્રીએ કહ્યું કે લોકો ફક્ત અફવાઓ ફેલાવે છે, પરંતુ તેણી હંમેશા ચહલનું સન્માન કરે છે.
લગ્ન અને છૂટાછેડા
ધનશ્રી વર્મા અને યુઝવેન્દ્ર ચહલ 2020માં એક ઓનલાઈન ડાન્સ ક્લાસ દરમિયાન મળ્યા હતા. તેમના સંબંધો ધીમે ધીમે વેગ પકડતા ગયા, જેના કારણે ઓગસ્ટ 2020માં તેમની સગાઈ થઈ અને ડિસેમ્બર 2020માં લગ્ન થયા. જોકે, માર્ચ 2025 માં આ દંપતી સત્તાવાર રીતે અલગ થઈ ગયા. અહેવાલો અનુસાર, ચહલે છૂટાછેડાના સમાધાનમાં ધનશ્રીને ભરણપોષણ તરીકે આશરે 4.75 કરોડ રૂપિયા ચૂકવ્યા.
