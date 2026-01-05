Prev
Tere Ishq Mein On OTT: વર્ષ 2025 માં ધનુષ અને કૃતિ સેનનની ફિલ્મ તેરે ઈશ્ક મે રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર હિટ સાબિત થઈ હતી. હવે આ ફિલ્મ ઓટીટી પર રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. તો ફટાફટ જાણી લો કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર આ ફિલ્મ જોવા મળશે.
 

Jan 05, 2026, 09:08 AM IST

Tere Ishq Mein: ઓટીટી પર રિલીઝ થવા જઈ રહી છે ધનુષ, કૃતિ સેનનની ફિલ્મ તેરે ઈશ્ક મેં, જાણો કયા પ્લેટફોર્મ પર જોઈ શકાશે

Tere Ishq Mein On OTT: વર્ષ 2026 માં રોમાંટિક મ્યૂઝિકલ ફિલ્મ તેરે ઈશ્ક મેં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મમાં કૃતિ સેનન અને ધનુષ મુખ્ય ભુમિકામાં હતા. ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર હિટ સાબિત થઈ હતી. જો તમે આ ફિલ્મ સિનેમાઘરોમાં જોવાનું ચુકી ગયા છો તો હવે આ ફિલ્મ તમે ઘરે બેઠા જોઈ શકશો. કારણ કે આ ફિલ્મ હવે ઓટીટી પર રિલીઝ થઈ રહી છે. 

તેરે ઈશ્ક મેં ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર હિટ સાબિત થઈ હતી. આ ફિલ્મ હવે ઓટીટી પર રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. એટલે કે તમે આ ફિલ્મને ઘરે બેઠા માણી શકશો. જાન્યુઆરી 2026 માં ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર તમને મનોરંજન માટે અલગ અલગ ફિલ્મો જોવા મળશે જેમાંથી એક આ ફિલ્મ પણ છે. 

ધનુષ અને કૃતિ સેનની સુપરહિટ ફિલ્મ તેરે ઈશ્ક મૈં નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. નેટફ્લિક્સ પર આ ફિલ્મ 23 જાન્યુઆરીથી સ્ટ્રીમ થશે. આ ફિલ્મની સ્ટોરની વાત કરીએ તો ફિલ્મ રિલેશનશીપ અને હ્યુમન ઈમોશન્સની વાત કરે છે. 

ફિલ્મની સ્ટોરી શંકર અને મુક્તિની આસપાસ ફરે છે. ધનુષ સ્ટુડન્ટ લીડર હોય છે અને મુક્તિ સાઈકોલોજીની વિદ્યાર્થી હોય છે. શંકર કોલેજમાં લડાઈ-ઝઘડા કરવા માટે ફેમસ હોય છે અને મુક્તિ તેની સાથે મિત્રતા કરે છે જેથી તે પોતાની થીસીસ પુરી કરી શકે. તે દરમિયાન તેમને પ્રેમ થઈ જાય છે. પરંતુ તેમની સ્ટોરીમાં મુક્તિના પિતા વિલન બને છે અને તેમની લવ સ્ટોરી બદલી જાય છે. ફિલ્મ પ્રેમ, દગો, વ્યક્તિના ઈગોને દર્શાવે છે. 

તેરે ઈશ્ક મેં ફિલ્મ 28 નવેમ્બરે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી. ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર સફળ સાબિત થઈ હતી. ફિલ્મનું આઈએમડીબી રેટિંગ 7.5 છે. તેરે ઈશ્ક મેં ફિલ્મનું ડાયરેક્શન આનંદ એલ રાય એ કર્યું છે. ફિલ્મની ભારતમાં કમાણી 116.71 કરોડ હતી જ્યારે ફિલ્મનું વર્લ્ડવાઈડ કલેકશન 161.96 કરોડ રુપિયા છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

