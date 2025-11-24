Prev
બોલિવૂડના 'હી-મેન' ધર્મેન્દ્રનું 89 વર્ષની વયે નિધન, ફિલ્મ જગતમાં શોકની લહેર!

 Dharmendra Death: દિગ્ગજ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રનું નિધન થઈ ગયું છે. તેમના નિધનના સમાચારથી ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં શોકની લહેર દોડી ગઈ છે. ધર્મેન્દ્ર લાંબા સમયથી બીમાર હતા.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 24, 2025, 01:50 PM IST

બોલિવૂડના 'હી-મેન' ધર્મેન્દ્રનું 89 વર્ષની વયે નિધન, ફિલ્મ જગતમાં શોકની લહેર!

Dharmendra Passes Away: બોલિવૂડના દિગ્ગજ અભિનેતા અને 'હી-મેન' કહેવાતા ધર્મેન્દ્રનું અવસાન થયું છે. આ અહેવાલ સામે આવતા જ બોલિવુડ ઈન્ડસ્ટ્રી અને પ્રશંકકોને મોટો આઘાત લાગ્યો છે. ધર્મેન્દ્ર ઘણા દિવસોથી બીમાર હતા. તાજેતરમાં મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં તેમની સારવાર થઈ હતી. અભિનેતાએ 89 વર્ષની વયે દુનિયાને અલવિદા કહી દીધું છે.

IANS ના રિપોર્ટ પ્રમાણે ધર્મેન્દ્રનું નિધન થઈ ગયું છે. અભિનેતા ધર્મેન્દ્રના અંતિમ સંસ્કાર પવન હંસ સ્મશાન ઘાટ પર થશે. ધર્મેન્દ્રનું પૂરુ નામ ધર્મેન્દ્ર કેવલ કૃષ્ણ દેઓલ છે. તેમનો જન્મ 8 ડિસેમ્બર 1935ના પંજાબના નસરાની ગામમાં થયો હતો.

તેમણે 300 થી વધુ ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો
ધર્મેન્દ્ર હિન્દી સિનેમાના સૌથી આદરણીય અને લોકપ્રિય સ્ટાર્સમાંના એક છે. સાત દાયકાથી વધુની કારકિર્દીમાં, તેમણે 300થી વધુ ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો, જેમાં "શોલે", "ચુપકે ચુપકે", "સીતા ઔર ગીતા" અને "ધરમ વીર" જેવી સુપરહિટ ફિલ્મોનો સમાવેશ થાય છે. તેમના સંવાદો હજુ પણ વારંવાર બોલાય છે, જેમાં શોલેની "બસંતી ઈન કૂત્તો કે આગે મત નાચના" સૌથી મોટી હિટ ફિલ્મ રહી છે.

તેમની છેલ્લી ફિલ્મ આવતા મહિને રિલીઝ થશે.
ધર્મેન્દ્ર 89 વર્ષના હોઈ શકે છે, પરંતુ તેઓ ઉદ્યોગમાં સક્રિય રહ્યા. ધર્મેન્દ્ર તાજેતરમાં "રોકી ઔર રાની કી પ્રેમ કહાની" માં જોવા મળ્યા હતા, ત્યારબાદ "તેરી બાતેં... મેં ઐસા ઉલઝા જિયા" માં જોવા મળ્યા હતા, જ્યાં તેમણે તેમના અભિનયથી દર્શકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા. તેઓ અગસ્ત્ય નંદાની "ઇક્કિસ" માં પણ જોવા મળશે, જે 25 ડિસેમ્બરે રિલીઝ થશે.

ધર્મેન્દ્રની 65 વર્ષની કારકિર્દી
તેણે 1960 માં "દિલ ભી તેરા હમ ભી તેરે" ફિલ્મમાં અભિનયની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. ત્યારબાદ તે 1961ની ફિલ્મ "બોય ફ્રેન્ડ"માં સહાયક ભૂમિકામાં જોવા મળ્યો હતો. અસંખ્ય હિટ, સુપરહિટ અને બ્લોકબસ્ટર આપીને ધર્મેન્દ્ર 65 વર્ષ સુધી અભિનયમાં સક્રિય રહ્યા. તેણે શોલે (1975), ચુપકે ચુપકે (1975), સીતા ઔર ગીતા (1972), ધરમવીર (1977), ફૂલ ઔર પથ્થર (1966), જુગનુ (1973), અને યાદો કી બારાત (1973) જેવી ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો છે.

