એક સમયે માત્ર 200 કમાતા હતા ધર્મેન્દ્ર, ગેરેજમાં કર્યું કામ, જાણો તેમના સંઘર્ષની કહાની
Dharmendra Passes Away: બોલિવૂડના દિગ્ગજ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રએ પોતાના જીવનમાં ઘણો સંઘર્ષ કર્યો છે. એક સમય એવો હતો જ્યારે તેમના માટે 200 કમાવવા પણ મુશ્કેલ હતા. પોતાના સંઘર્ષ વિશે અભિનેતાએ એકવાર વાત કરી હતી. જાણો તેમણે શું કહ્યું હતું..
Dharmendra Passes Away: બોલિવૂડના હી-મેન કહેવાતા ધર્મેન્દ્રનું દુઃખદ નિધન થયું છે. તેઓ 89 વર્ષના હતા અને ઉંમર સંબંધિત સમસ્યાઓના કારણે કેટલાક સમયથી અસ્વસ્થ હતા. ધર્મેન્દ્રએ પોતાની શાનદાર એક્ટિંગના કારણે ચાહકોના દિલ પર રાજ કર્યું છે. જોકે, તેમની સફળતા પાછળ અનેક સંઘર્ષની કહાની છુપાયેલી છે. સામાન્ય લોકોની જેમ જ તેઓ મુંબઈ પહોંચ્યા હતા. તેમની સંઘર્ષની કહાની તેમણે એકવાર રિયાલિટી શો 'ઇન્ડિયન આઇડલ 11'ના મંચ પરથી બધાને કહી હતી.
ફિલ્મી કારકિર્દી પર નજર કરીએ તો, અભિનેતાએ વર્ષ 1960માં ફિલ્મ 'દિલ ભી તેરા હમ ભી તેરે'થી પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી અને ધીમે ધીમે લોકોના દિલમાં છવાઈ ગયા. પરંતુ તેમનો અહીં સુધી પહોંચવાનો પ્રવાસ આટલો સરળ નહોતો.
જ્યારે ધર્મેન્દ્ર બોલ્યા કે હું ખેડૂતનો દીકરો છું..
એક ઇન્ટરવ્યૂમાં જ્યારે અભિનેતાને પૂછવામાં આવ્યું કે તેઓ આટલા ફિટ કેવી રીતે છે? તેના જવાબમાં તેમણે કહ્યું હતું, 'હું ખેડૂતનો દીકરો છું. ખેતરની માટી હાથ પર નહીં, દિલ પર પણ અસર કરે છે. એ જ માટીમાંથી મને મૂળિયાં મળ્યાં છે. હું મારા ફાર્મહાઉસ પર ગાયો સાથે વાત કરું છું, વૃક્ષોની છાયામાં મને ખૂબ શાંતિ મળે છે.' જણાવી દઈએ કે ધર્મેન્દ્રના પિતા કિશન સિંહ દેઓલ સ્કૂલ હેડમાસ્ટર હતા, તેમ છતાં પરિવાર ખેતીની ખૂબ નજીક હતો.
માત્ર ₹200માં કર્યો ગુજરાન
પંજાબના લુધિયાણામાં જન્મેલા ધર્મેન્દ્ર પોતાના સંઘર્ષના દિવસોને યાદ કરીને ખૂબ ભાવુક થઈ ગયા હતા. તેમણે કહ્યું હતું, 'હું શરૂઆતના દિવસોમાં ગેરેજમાં સૂતો હતો, મારી પાસે મુંબઈમાં રહેવા માટે ઘર નહોતું, પરંતુ પૈસા કમાવવાની ઇચ્છા હંમેશા મારામાં હતી. આ જ કારણે હું પાર્ટ-ટાઇમ જોબ ડ્રિલિંગ ફર્મમાં કરતો હતો, જ્યાં મને 200 મળતા હતા. 200માં મારો ગુજરાન થઈ શકતો નહોતો. તેથી, તે પછી મારે વધુ પૈસા કમાવવા માટે ઓવરટાઇમ કરવો પડ્યો હતો.'
1970માં બન્યા સૌથી હેન્ડસમ પુરુષ
1960ના દાયકામાં હિન્દી સિનેમામાં પગ મૂકનારા ધર્મેન્દ્રએ લગભગ 300 ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે. 1970ના દાયકામાં મધ્ય વિશ્વના સૌથી હેન્ડસમ પુરુષોમાં પણ તેમને સ્થાન મળ્યું હતું. આ ઉપરાંત ધર્મેન્દ્રને વર્લ્ડ આયર્ન મેન એવોર્ડથી પણ નવાજવામાં આવ્યા છે. ધર્મેન્દ્રની સૌથી પ્રખ્યાત હિટ ફિલ્મોમાં 'સત્યકામ, 'ખામોશી, 'શોલે, 'ક્રોધી' અને 'યાદોં કી બારાત' જેવી ફિલ્મોના નામ શામેલ છે.
સ્કૂલના દિવસોને કર્યા યાદ
શો દરમિયાન તેમણે પોતાના સ્કૂલના દિવસોને પણ યાદ કર્યા. અભિનેતાએ કહ્યું, 'હું મારી સ્કૂલ પછી અવારનવાર એક પુલની પાસે જતો હતો. જ્યાં હું મારી મંઝિલ વિશે વિચારતો હતો. ત્યાં હું કલાકો સુધી બેઠો રહેતો. પણ આજે જ્યારે હું ત્યાં જાઉં છું, ત્યારે એક અવાજ સંભળાય છે, ધર્મેન્દ્ર તું એક્ટર બની ગયો.' આ વાત યાદ કરીને ધર્મેન્દ્ર ખૂબ ભાવુક થયા હતા.
ધર્મેન્દ્રએ કર્યા બે લગ્ન
જણાવી દઈએ કે વેટરન એક્ટર ધર્મેન્દ્રએ બે લગ્ન કર્યા હતા. પહેલી પત્ની પ્રકાશ કૌર અને બીજી પત્ની હેમા માલિની. ધર્મેન્દ્રને કુલ 6 સંતાનો છે. ધર્મેન્દ્ર અને પ્રકાશ કૌરને ચાર બાળકો થયા- સની દેઓલ, બોબી દેઓલ, વિજેતા દેઓલ અને અજીતા દેઓલ. જ્યારે હેમાને બે બાળકો થયા, ઈશા અને અહાના.
