Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

Dharmendra Deol Health Update: ધર્મેન્દ્ર હોસ્પિટલમાંથી થયા ડિસ્ચાર્જ, પરિવારે તેમને ઘરે લઈ જવાનો લીધો નિર્ણય

Dharmendra Deol Health Update: ધર્મેન્દ્રને મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે. ડોક્ટરે કહ્યું કે પરિવારે તેમને ઘરે લઈ જવાનો નિર્ણય લીધો છે અને તેમની સારવાર ત્યાં ચાલુ રહેશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 12, 2025, 09:43 AM IST

Trending Photos

Dharmendra Deol Health Update: ધર્મેન્દ્ર હોસ્પિટલમાંથી થયા ડિસ્ચાર્જ, પરિવારે તેમને ઘરે લઈ જવાનો લીધો નિર્ણય

Dharmendra Deol Health Update: બોલિવૂડના દિગ્ગજ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રને બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે. બુધવારે સવારે તેમને એમ્બ્યુલન્સમાં ઘરે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈ અનુસાર, પરિવારે અભિનેતાને ઘરે લઈ જવાનું નક્કી કર્યું છે, ત્યારબાદ તેમને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે. 

શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતાં તેમને મુંબઈની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, ડોક્ટરો તેમના સ્વાસ્થ્ય પર સતત નજર રાખી રહ્યા હતા અને દેશભરના ચાહકો તેમના સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા હતા. પરંતુ બુધવારે સમાચાર આવ્યા કે તેમને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપીને ઘરે લઈ જવામાં આવ્યા છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ધર્મેન્દ્રના સ્વાસ્થ્ય વિશે ડોક્ટરે શું કહ્યું

સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈ અનુસાર, ધર્મેન્દ્રની સારવાર કરી રહેલા ડોક્ટર પ્રતિક સમદાનીએ જણાવ્યું હતું કે, ધર્મેન્દ્રજીને સવારે 7:30 વાગ્યે હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે. પરિવારે તેમની સારવાર ઘરે જ કરવાનો નિર્ણય લીધો હોવાથી તેમની સારવાર ઘરે જ ચાલુ રહેશે. ધર્મેન્દ્રની પુત્રી એશા દેઓલે જણાવ્યું હતું કે ધર્મેન્દ્રની તબિયતમાં સુધારો થઈ રહ્યો છે, અને તેમની પત્ની હેમા માલિનીએ મીડિયાને ગોપનીયતા જાળવવા વિનંતી કરી હતી. મંગળવાર રાત સુધી લોકો હોસ્પિટલમાં ધર્મેન્દ્રને મળવા જતા રહ્યા.

 

ગઈકાલે રાત્રે, હોસ્પિટલની બહાર ચહલપહલ વધી ગઈ હતી

ગઈકાલે રાત્રે, બોબી દેઓલ, સની દેઓલ અને ધર્મેન્દ્રના પૌત્રો (કરણ અને રાજવીર) હોસ્પિટલમાંથી પાછા ફરતા જોવા મળ્યા હતા. તેમના ચહેરાના હાવભાવે ચાહકોની ચિંતામાં વધુ વધારો કર્યો હતો. જોકે, અભિનેતાને હોસ્પિટલમાંથી રજા મળતાં તેમના ચાહકો માટે રાહત થઈ શકે છે. સોશિયલ મીડિયા પર ધર્મેન્દ્રના કેટલાક વીડિયો ફરતા થઈ રહ્યા છે, જેમાં બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલથી નીકળતી એમ્બ્યુલન્સ દેખાઈ રહી છે. બોલિવૂડના હી-મેન તરીકે જાણીતા, ધર્મેન્દ્રનું ભારતીય સિનેમામાં યોગદાન અજોડ રહ્યું છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Dharmendra Deol health updateDharmendra DeolDharmendra Deol dischargedDharmendra Deol leaves hospitalHealth UpdateGujarati NewsBollywood news

Trending news