Dharmendra Property: બે પત્ની, છ બાળકો... કઈ રીતે થશે ધર્મેન્દ્રની સંપત્તિનું વિભાજન

ધર્મેન્દ્ર એક એવા અભિનેતા હતા જેમણે લગભગ 65 વર્ષ સુધી બોલિવૂડ પર રાજ કર્યું. તેમણે 1960 માં ફિલ્મ "દિલ ભી તેરા હમ ભી તેરે" થી પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. ત્યારબાદ, તેમણે ક્યારેય પાછળ વળીને જોયું નહીં, "શોલે", "સીતા ઔર ગીતા", "મેરા ગાંવ મેર દેશ", "લોહા" અને બીજી ઘણી ફિલ્મોથી દર્શકોનું મનોરંજન કર્યું. જોકે, હવે ધર્મેન્દ્રએ તેમના ઘણા ચાહકોની આંખોમાં આંસુ લાવી દીધા છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 24, 2025, 02:51 PM IST

Dharmendra: ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાંથી એક ખરાબ સમાચાર સામે આવ્યા છે. હિંદી ફિલ્મ જગતના દિગ્ગજ અભિનેતા અને હીમેનના નામથી પોતાની ઓળખ બનાવનાર ધર્મેન્દ્રનું નિધન થઈ ગયું છે. 89 વર્ષની ઉંમરે તેમણે દુનિયાને અલવિદા કહ્યુ છે. તેમના નિધનથી ફિલ્મ જગતમાં શોકની લહેર દોડી ગઈ છે. તાજેતરમાં જ તેઓ બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા હતા, પરંતુ રિકવર થયા બાદ તેમને રજા મળી ગઈ હતી. હવે સોમવારે અભિનેતાના નિધનના સમાચાર સામે આવ્યા છે. આજે અમે તમને ધર્મેન્દ્રના પરિવાર અને તેમની સંપત્તિ વિશે માહિતી આપીશું. 

નિધન બાદ પ્રોપર્ટીની ચર્ચા
અભિનેતાના નિધન બાદ ધર્મેન્દ્રની પ્રોપર્ટીને લઈને ચર્ચા થવા લાગી છે. ધર્મેન્દ્ર પાસે રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે 150 કરોડથી વધુની સંપત્તિ છે. હકીકતમાં ધર્મેન્દ્રએ બે લગ્ન કર્યા હતા. તેમણે પ્રથમ લગ્ન પ્રકાશ કૌર સાથે કર્યા હતા. ત્યારબાદ મુસ્લિમ ધર્મ અપનાવી હેમા માલિની સાથે નિકાહ કર્યા હતા. તેવામાં હિંદુ મેરેજ એક્ટ પ્રમાણે ધર્મેન્દ્ર અને હેમાના લગ્ન માન્ય નથી, તેવામાં સવાલ ઉઠે છે કે 2 પત્ની અને 6 બાળકોમાં ધર્મેન્દ્રની પ્રોપર્ટીનું વિભાજન કઈ રીતે થશે? આ સિલસિલામાં એડવોકેટ કમલેશ કુમાર મિશ્રાએ તે વિશે માહિતી આપી છે.

અમાન્ય લગ્નથી જન્મેલા બાળકોનું શું હક?
એડવોકેટ કમલેશ કુમાર મિશ્રાએ રેવનસિદ્દપ્પા વિરુદ્ધ મલ્લિકાર્જુન (2023 INSC 783) માં સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાનો ઉલ્લેખ કરતા અભિનેતા ધર્મેન્દ્રના બીજા લગ્નથી જન્મેલા બાળકોના વારસાગત હક વિશે જણાવ્યું. 
તેમણે કહ્યું કે 1 સપ્ટેમ્બર, 2023 ના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે રેવણસિદ્દપ્પા વિરુદ્ધ મલ્લિકાર્જુન કેસમાં એક સીમાચિહ્નરૂપ ચુકાદો આપ્યો. આનાથી રદબાતલ અથવા રદ કરી શકાય તેવા લગ્નોથી જન્મેલા બાળકો માટે વારસાના અધિકારોની કાનૂની સ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ. ધર્મેન્દ્રની પુત્રીઓ એશા દેવ અને આહના દેવ પણ આવા જ કેસમાં છે. સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયથી આવા બાળકોના પૂર્વજોની મિલકતના અધિકારો અંગે અગાઉ જે મૂંઝવણ હતી તે દૂર થઈ ગઈ.

શું એશા અને આહનાને મિલકત વારસામાં મળશે?
ધર્મેન્દ્રના હેમા માલિની સાથેના બીજા લગ્ન હિન્દુ લગ્ન અધિનિયમ (HMA) હેઠળ રદબાતલ છે. ધર્મેન્દ્રના પહેલા લગ્ન પ્રકાશ કૌર સાથે હતા. જોકે, HMA ની કલમ 16(1) ધર્મેન્દ્રની બીજા લગ્નથી થયેલી બે પુત્રીઓને તેમના માતાપિતાના સંદર્ભમાં કાયદેસર બાળકોનો દરજ્જો આપે છે. આ કાયદાનો હેતુ બાળકોને ગેરકાયદેસર હોવાના કલંકથી મુક્ત કરવાનો છે.

મિલકત મર્યાદા (કલમ 16(3)): સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે કાયદેસરતાની આ સ્થિતિ તેમને હિન્દુ સંયુક્ત પરિવારમાં આપમેળે સહ-ભાગીદાર બનાવતી નથી. તેમના અધિકારો તેમના માતાપિતા (ધર્મેન્દ્ર અને હેમા માલિની) ની મિલકત સુધી મર્યાદિત છે, અને તેમના માતાપિતા સિવાય અન્ય કોઈની મિલકત પર નહીં.

પૈતૃક મિલકતમાં વારસાગત અધિકારો (સ્પષ્ટતા): 2023 ના સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદામાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું કે અમાન્ય લગ્નથી જન્મેલા બાળકો તેમના માતાપિતાની પૈતૃક અથવા સહ-સંબંધિત મિલકતમાં હિસ્સો મેળવવા માટે કેવી રીતે હકદાર બની શકે છે. તે ખાસ કરીને HMA ની કલમ 16(3) અને હિન્દુ ઉત્તરાધિકાર અધિનિયમ (HSA) ની કલમ 6(3) ને સુમેળમાં લાવે છે.

કાલ્પનિક વિભાજન જરૂરી: જ્યારે કોઈ હિન્દુ પુરુષ સહ-સંબંધિત (જેમ કે ધર્મેન્દ્ર) મૃત્યુ પામે છે, ત્યારે HSA ની કલમ 6(3) મુજબ મિતાક્ષરા સહ-સંબંધિત મિલકતનું કાલ્પનિક વિભાજન તેના મૃત્યુ પહેલાં તરત જ થવું જોઈએ.

માતા-પિતાની સંપત્તિ નક્કી કરવીઃ આ કાલ્પનિક વિભાજનમાં ધર્મેન્દ્રનો જે ભાગ મળત, તેને ઉત્તરાધિકારના ઈરાદાથી તેમની સંપત્તિ માનવામાં આવે છે.

હસ્તાંતરણઃ આ રીતે નક્કી કરાયેલો હિસ્સો ધર્મેન્દ્રના તમામ વર્ગ-1 વારસદારોમાં બિનવસિયતી વારસા હેઠળ વહેંચવામાં આવે છે (HSA ની કલમ 8 અને 10 મુજબ).

કલમ 16 બાળકોનો સમાવેશ: HMA ની કલમ 16(1) હેઠળ કાયદેસર હોય તેવા બાળકો (એશા દેવ અને આહના દેવ) ને HSA ની કલમ 10 હેઠળ વિભાજનના હેતુ માટે પુત્ર અને પુત્રી ગણવામાં આવે છે, જે કલમ 16 હેઠળ કાયદેસર અને ગેરકાયદેસર બાળકો વચ્ચે ભેદ પાડતું નથી.

અધિકારો પર નિષ્કર્ષ: કાલ્પનિક વિભાજન પછી, એશા દેવ અને આહના દેવ ધર્મેન્દ્રના હિસ્સામાં આવતી મિલકતમાં તેમના અન્ય વર્ગ-1 વારસદારો, એટલે કે તેમની પહેલી પત્ની પ્રકાશ કૌર (જો જીવિત હોય તો), તેમની માતા (જો જીવિત હોય તો) અને તેમના પહેલા લગ્નના બાળકો (સની, બોબી, વિજેતા અને અજિતા) સાથે સમાન હિસ્સો મેળવવાના હકદાર રહેશે.

મહત્વની વાત છે કે સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ રૂપે ચુકાદો આવ્યો હતો કે અમાન્ય લગ્નથી જન્મેલા બાળકોનો અધિકાર માત્ર માતા-પિતાની સ્વઅર્જિત સંપત્તિ સુધી સીમિત નથી. તે માતા-પિતાના પૈતૃક/સહદાયિક સંપત્તિના ભાગમાં પણ બરોબરની હિસ્સેદારીના હકદાર છે. જેની ગણના માતા-પિતાના મૃત્યુથી ઠીક પહેલા થયેલા કાલ્પનિક વિભાજન દ્વારા કરવામાં આવે છે.

આ ન્યાયિક અર્થઘટનથી લાંબા સમયથી ચાલતા વિવાદનો અંત આવ્યો છે. જોકે એશા દેવ અને આહના દેવને જન્મથી સહ-હક નથી, સની અને બોબીથી વિપરીત, જેઓ માન્ય લગ્નથી જન્મ્યા હતા, તેમ છતાં તેમને તેમના પિતાના નિશ્ચિત હિસ્સા (સ્વ-પ્રાપ્ત અને પૂર્વજોની મિલકત બંને) વારસામાં મેળવવાનો અધિકાર છે.

 

