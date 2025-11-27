Prev
Dharmendra: ધર્મેન્દ્રની સંપત્તિમાંથી શું જોઈએ છે દીકરી આહના દેઓલ એ કર્યો ખુલાસો

Dharmendra Daughter Ahana Deol: બોલીવુડના હી-મેન ધર્મેન્દ્ર દુનિયાને અલવિદા કહી ચુક્યા છે. ધર્મેન્દ્ર પોતાની પાછળ કરોડોની સંપત્તિ છોડી ગયા છે. આ સંપત્તિમાંથી તેમની સૌથી નાની દીકરી આહના દેઓલને શું જોઈએ છે તેનો ખુલાસો તેણે એક મુલાકાતમાં કર્યો હતો. આહના દેઓલે કરોડોની સંપત્તિમાંથી શું માંગ્યું છે ચાલો તમને પણ જણાવીએ.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 27, 2025, 02:57 PM IST

Dharmendra Daughter Ahana Deol: ધર્મેન્દ્ર ફિલ્મી પડદાની સાથે રિયલ લાઈફના પણ હીરો હતા. તેમણે પોતાની મુસ્કાન અને સાદગીથી લોકોના દિલોમાં ખાસ જગ્યા બનાવી હતી. તેમણે બોલીવુડને યાદગાર ફિલ્મો આપી છે. 24 નવેમ્બર 2025 ના રોજ ધર્મેન્દ્રએ દુનિયાને અલવિદા કહી દીધું. ધર્મેન્દ્રએ બે લગ્ન કર્યા હતા. જેમાં અભિનેત્રી હેમા માલિની સાથે ધર્મેન્દ્રએ 1980 માં લગ્ન કર્યા હતા. હેમા માલિની સાથેના લગ્નથી ધર્મેન્દ્રને બે દીકરીઓ છે ઈશા દેઓલ અને આહના દેઓલ. 

ધર્મેન્દ્ર તેમની પાછળ કરોડોની સંપત્તિ છોડી ગયા છે. થોડા સમય પહેલા ધર્મેન્દ્ર અને હેમા માલિનીની નાની દીકરી આહના દેઓલએ એક મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું કે તેને પિતાની સંપત્તિમાંથી વારસામાં શું જોઈએ છે. ધર્મેન્દ્રના નિધન પછી તેની સંપત્તિની ચર્ચા થઈ રહી છે ત્યારે આહાના દેઓલની આ વાત પણ ચર્ચાનો વિષય બની છે. આહાના દેઓલ પહેલા જ ખુલાસો કરી ચુકી છે કે તેને તેના પિતાની સંપત્તિમાંથી શું જોઈએ છે. 

એક મુલાકાત દરમિયાન આહાના દેઓલ એ જણાવ્યું હતું કે તેને ધર્મેન્દ્રની કરોડોની સંપત્તિ, ગાડી, બંગલામાંથી કંઈ જ નથી જોઈતું. તેને આ વસ્તુઓમાં રસ નથી. તે તેના પિતા પાસેથી વિરાસતમાં એક જ વસ્તુ ઈચ્છે છે. આ વસ્તુ છે ધર્મેન્દ્રની પહેલી વિંટેજ ફિયાટ કાર. આ કાર તેના માટે ખાસ છે કારણ કે તેની સાથે તેના નાનપણની યાદો જોડાયેલી છે. આહાનાએ જણાવ્યું હતું કે વિરાસત એવી હોય તેમાં પ્રેમ, લગાવ અને દિલ જોડાયેલું હોય.

આહાનાએ જણાવ્યું કે જ્યારે તે 6 વર્ષની હતી ત્યારે ધર્મેન્દ્ર અચાનક તેને ફાર્મ સુધી ડ્રાઈવ પર લઈ ગયા હતા. રસ્તામાં તેને ખૂબ હસાવી, ખૂબ વાતો કરી, સ્ટોરી સંભળાવી અને દુનિયા કેવી છે અને તેમાં કેવી રીતે રહેવું તે સમજાવ્યું હતું. આ યાદો તેના માટે કિમતી છે. તેથી તેના પિતાની પહેલી વિંટેજ કાર તેના માટે કરોડોની સંપત્તિ કરતાં પણ વધારે મહત્વની છે. 

ઉલ્લેખનીય છે કે ધર્મેન્દ્ર જીવનના અંતિમ સમય સુધી એક્ટિવ રહ્યા હતા. તેમની છેલ્લી ફિલ્મ ઈક્કીસ હશે જે 25 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ રિલીઝ થવાની છે. આ ફિલ્મનું નિર્દેશન શ્રીરામ રાઘવને કર્યું છે. ફિલ્મમાં ધર્મેન્દ્ર સાથે અગસ્ત્ય નંદા અને જયદીપ અહલાવત મહત્વની ભુમિકામાં જોવા મળશે. 

