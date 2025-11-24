આ ફિલ્મમાં છેલ્લીવાર જોવા મળશે ધર્મેન્દ્ર, જાણો ક્યારે થશે રિલીઝ
આ પીઢ અભિનેતાની છેલ્લી ફિલ્મ Ikkisનો ફર્સ્ટ લુક રિલીઝ થયો છે. છેલ્લી ફિલ્મમાંથી અભિનેતાના લુકને જોઈને ચાહકો ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા છે. આ ફિલ્મ ધરમ પાજીના ચાહકો માટે ખૂબ જ ખાસ હશે.
Trending Photos
બોલીવુડના પીઢ અભિનેતા આપણા ધરમ પાજી હવે આપણી વચ્ચે નથી. તેમના નિધનથી દેશભરના તેમના ચાહકોમાં ભારે શોક છવાઈ ગયો છે. તેમના નિધનના સમાચારથી ફિલ્મ પ્રેમીઓમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે. ભલે તેઓ હવે આપણી વચ્ચે નથી, પરંતુ તેમની ફિલ્મો અને તેમનું કામ તેમની હાજરીને જીવંત રાખે છે. રૂપેરી પડદા પર લાંબી કારકિર્દી બનાવનારી ધર્મેન્દ્રની છેલ્લી ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ થઈ ગયું છે. તેઓ અમિતાભ બચ્ચનના પૌત્ર અગસ્ત્ય નંદા સાથે જોવા મળશે.
ધર્મેન્દ્રની છેલ્લી ફિલ્મ
ધર્મેન્દ્રની છેલ્લી ફિલ્મ "એક્કિશ" છે. આ ફિલ્મ એક સત્ય ઘટના પર આધારિત છે. શ્રીરામ રાઘવન દ્વારા દિગ્દર્શિત તે પરમવીર ચક્ર મેળવનાર ભારતના સૌથી નાના સેકન્ડ લેફ્ટનન્ટ અરુણ ખેતરપાલની કહાની કહે છે. ધર્મેન્દ્ર અને અગસ્ત્ય નંદા ઉપરાંત, "એક્કિશ" માં જયદીપ અહલાવત અને એકાવલી ખન્ના પણ મુખ્ય ભૂમિકાઓમાં છે.
રિલીઝ ડેટની વાત કરીએ ત ધર્મેન્દ્રની છેલ્લી ફિલ્મ 25 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ રિલીઝ થશે. આ ફિલ્મ ધરમ પાજીના ચાહકો માટે ખૂબ જ ખાસ હશે, કારણ કે આ છેલ્લી વખત હશે જ્યારે તેઓ ધર્મેન્દ્રની ફિલ્મ જોવા માટે થિયેટરમાં જઈ શકશે. ભૂતકાળમાં, ધરમ પાજી જ્યારે પણ પડદા પર દેખાયા ત્યારે તેમણે ખૂબ જ કમાલ કર્યો છે. "રોકી રાની કી પ્રેમ કહાની" માં શબાના આઝમી સાથેનો તેમનો કિસિંગ સીન હોય કે "તેરી બાતોં મેં ઐસા ઉલઝા જિયા" માં શાહિદ કપૂરના દાદાનું પાત્ર હોય, ધર્મેન્દ્રએ દર્શકોના દિલ જીતી લીધા હતા. હવે, તમે તેમને છેલ્લી વાર ફિલ્મ "એક્કિશ" માં જોશો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે