સની, બોબી કે ઈશા નહીં પરંતુ આ વ્યક્તિને ધર્મેન્દ્ર આપી ગયા પોતાની પૈતૃક જમીન, જાણો કેટલી છે કિંમત
Dharmendra Ancestral Property: બોલીવુડના દિગ્ગજ અભિનેતા ધર્મેન્દ્ર આ દુનિયા છોડીને જતાં રહ્યાં છે. તેઓ પોતાની પાછળ પૈતૃક જમીન છોડી ગયા છે, પરંતુ તે સની, બોબી કે ઈશાને આપી નથી.
બોલીવુડ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રનું 24 નવેમ્બરે 89 વર્ષની ઉંમરે નિધન થયું હતું. ધર્મેન્દ્ર ભારતીય સિનેમાના સફળ અને શક્તિશાળી અભિનેતામાં સામેલ હતા. જેણે પોતાની મહેનતથી ઈન્ડસ્ટ્રીમાં અલગ ઓળખ બનાવી હતી. સમયની સાથે તેમની નેટવર્થમાં મોટો વધારો થયો છે. ધર્મેન્દ્રના નિધન બાદ તેમના બાળકોમાં સંપત્તિને લઈને કોઈ વિવાદ થયો નથી. પરંતુ તેમના બાળકોને પંજાબમાં ધર્મેન્દ્રની ધર્મેન્દ્રની પૈતૃક મિલકત મળશે નહીં. કરોડોની તે જમીન અભિનેતાએ જીવિત રહેતા બીજાને આપી દીધી હતી.
ધર્મેન્દ્રનો જન્મ પોતાની માતાના ગામ નસરાલીમાં થયો હતો. આ ગામમાં જ ધર્મેન્દ્ર મોટા થયા હતા. તે ગામમાં તેમના પિતાની જમીન હતી પરંતુ જ્યારે ધર્મેન્દ્ર બધુ છોડી 1950મા મુંબઈ આવ્યા ત્યારે તેમના પિતરાઈ અને તેના દિકરાએ આ જમીનનું ધ્યાન રાખ્યું હતું. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે આ જમીનની કિંમત પાંચ કરોડ રૂપિયા છે.
કોને આપી જમીન
2015મા જ્યારે ધર્મેન્દ્ર પોતાના ગામ ગયા હતા તો તેમણે આ જમીન પોતાના ભત્રીજાને આપી દીધી હતી, કારણ કે દાયકાઓથી તે આ જમીનનું ધ્યાન રાખી રહ્યો હતો. તેમના ભત્રીજા ભૂટા સિંહ દેઓલે ધ ન્યૂ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસ સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, ધર્મેન્દ્ર અંકત મારા પિતા મંજીત સિંહના પિતરાઈ હતા. તેઓ છેલ્લે 2019મા ગામમાં આવ્યા હતા. જ્યારે તેમના પુત્ર સની દેઓલે ગુરદાસપુરથી લોકસભા ચૂંટણી લડી હતી, ત્યારે હું તેમના પ્રચાર માટે ગુરદાસપુર ગયો હતો. તે પહેલા તેઓ 2015-2016મા ગામ આવ્યા હતા, જ્યારે તેમણે 19 કનાલ અને ત્રણ મરલા જમીન મારા પિતા મંજીત સિંહ અને મારા કાકા શિંગારા સિંહના નામે કરી દીધી હતી.
કેમ આપી દીધી જમીન
ભૂટાએ જણાવ્યું કે ધર્મેન્દ્રએ પોતાની પૈતૃક જમીન કેમ પોતાના પિતરાઈના બાળકોને આપી અને પોતાના બાળકોને ન આપી. તેમણે કહ્યું- જ્યારે તેઓ દાયકા પહેલા મુંબઈ જતા રહ્યા હતા, ત્યારથી અમારો પરિવાર તે જમીનનું ધ્યાન રાખી રહ્યો છે અને ખેતી કરી રહ્યો છે. તે પોતાના મૂળ અને અમને ક્યારેય ભૂલ્યા નથી.
