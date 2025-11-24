Prev
ધર્મેન્દ્રની 450 કરોડની સંપત્તિનો અસલી વારસદાર કોણ ? અભિનેતાને બે લગ્નથી છે 6 બાળકો

Dharmendra Property : પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રનું 24 નવેમ્બરના રોજ 89 વર્ષની વયે અવસાન થયું. ધર્મેન્દ્રની કુલ સંપત્તિ રૂપિયા 400થી 450 કરોડ છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે આ સંપત્તિનો અસલી વારસદાર કોણ હશે. અભિનેતાને બે લગ્નથી 6 બાળકો છે. 

Nov 24, 2025, 03:25 PM IST

Dharmendra Property : બોલીવુડના "હી-મેન" ધર્મેન્દ્રએ દુનિયાને અલવિદા કહ્યું છે. ત્યારે સોશિયલ મીડિયા પર તેમની સંપત્તિ અને તેના વારસદાર વિશે ઘણી ચર્ચા થઈ રહી છે. ધર્મેન્દ્રએ તેમની પહેલી પત્ની પ્રકાશ કૌરને છૂટાછેડા આપ્યા વિના હેમા માલિની સાથે બીજા લગ્ન કર્યા હોવાથી પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે અસલી વારસદાર કોણ છે ?

અહેવાલો અનુસાર, ધર્મેન્દ્ર રૂપિયા 400થી 450 કરોડની નેટવર્થ છોડીને ગયા છે. તેમણે બ્રાન્ડ એન્ડોર્સમેન્ટ અને બિઝનેસમાં રોકાણ દ્વારા કમાણી કરતા હતા. તેમની પાસે મુંબઈમાં એક વૈભવી બંગલો અને ખંડાલા અને લોનાવાલામાં ફાર્મહાઉસ પણ છે. તેઓ ફાર્મહાઉસમાં રહેતા હતા.

ધર્મેન્દ્રએ કર્યા હતા બે લગ્ન 

અભિનેતા ધર્મેન્દ્રના બે વાર લગ્ન થયા છે. તેમના પહેલા લગ્ન પ્રકાશ કૌર સાથે થયા હતા. આ લગ્નથી તેમને ચાર બાળકો છે. સની દેઓલ, બોબી દેઓલ, અજિતા દેઓલ અને વિજેતા દેઓલ. તેમના બીજા લગ્ન હેમા માલિની સાથે થયા હતા. આ લગ્નથી તેમને બે પુત્રીઓ છે. તેમના નામ એશા દેઓલ અને આહના દેઓલ છે. ત્યારે સવાલ એ ઉભો થાય છે કે ધર્મેન્દ્રની મિલકતના ભાગલા પાડવામાં આવે છે, તો અસલી વારસદાર કોણ બનશે ?

હેમા માલિની મિલકતમાં કોઈ હિસ્સો મળશે નહીં, પરંતુ...

હાઈકોર્ટના વકીલના જણાવ્યા મુજબ, પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રની બીજી પત્ની હેમા માલિનીને તેમની મિલકતમાં કોઈ હિસ્સો મળશે નહીં. કારણ કે ધર્મેન્દ્રએ તેમની પહેલી પત્ની પ્રકાશ કૌરને છૂટાછેડા આપ્યા વિના હિન્દુ લગ્ન કાયદા હેઠળ હેમા માલિની સાથે લગ્ન કર્યા હતા, જેના કારણે તેમના બીજા લગ્ન કાયદેસર રીતે અમાન્ય થઈ ગયા હતા. જો કે, તેમણે ઇસ્લામ ધર્મ અપનાવ્યો અને આ લગ્ન કર્યા.

રેવણસિદ્ધપ્પા વિરુદ્ધ મલ્લિકાર્જુન કેસમાં 2023ના નિર્ણય પછી, જો કોઈ વ્યક્તિના બીજા લગ્નને હિન્દુ લગ્ન અધિનિયમ (HMA) હેઠળ રદબાતલ ગણવામાં આવે છે, તો તે લગ્નથી જન્મેલા બાળકો કાયદાની નજરમાં હજુ પણ કાયદેસર માનવામાં આવશે. આનાથી એ પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે જો ધર્મેન્દ્રની મિલકતનું વિભાજન થાય તો તેના ભાગલા માટે કોણ હકદાર બનશે ?

કલમ 16(1) હેઠળ, આવા બાળકોને તેમના માતા-પિતાની મિલકત પર સંપૂર્ણ અધિકાર હશે. જો કે, આ અધિકાર ફક્ત માતાપિતાની મિલકત સુધી મર્યાદિત રહેશે. કાયદાકીય નિષ્ણાતોના મતે, જો હેમા માલિનીને મિલકતમાં હિસ્સો ન મળે, તો પણ તેમની બે પુત્રીઓ એશા દેઓલ અને આહના દેઓલ અને તેમની પહેલી પત્નીના ચાર બાળકો સની દેઓલ, બોબી દેઓલ, અજિતા દેઓલ અને બોબી દેઓલને ધર્મેન્દ્રની મિલકતમાં સમાન અધિકાર રહેશે.

ધર્મેન્દ્રની બીજી પત્ની, હેમા માલિની તેમની મિલકતમાં હિસ્સો મેળવશે નહીં કારણ કે તેમના લગ્ન હિન્દુ લગ્ન કાયદા હેઠળ માન્ય માનવામાં આવતા નથી.

