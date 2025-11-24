ધર્મેન્દ્રની સુપરહિટ ફિલ્મ, જેણે 57 વર્ષ પહેલા રચ્યો હતો ઈતિહાસ; રાજ કુમારે કરી હતી રિજેક્ટ
પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રના નિધનના સમાચાર ઘણા સમયથી ફેલાઈ રહ્યા હતા, પરંતુ હવે તેની પુષ્ટિ થઈ ગઈ છે. અભિનેતા લાંબા સમયથી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ સામે ઝઝૂમી રહ્યા હતા. તેમનું 89 વર્ષની વયે અવસાન થયું.
Dharmendra Superhit Movie: બોલીવુડના દિગ્ગજ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રનું 89 વર્ષની ઉંમરે નિધન થયું છે. તેઓ છેલ્લા કેટલાક સમયથી બીમાર હતી. બોલીવુડના પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રનું આજે નિધન થયું. અભિનેતા ઘણા દિવસોથી ઘરે સારવાર લઈ રહ્યા હતા. થોડા દિવસો પહેલા તેમને મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. 10 નવેમ્બરના રોજ, ધર્મેન્દ્રની તબિયત ખૂબ જ બગડી ગઈ હતી. આજે અમે તમને અભિનેતા ધર્મેન્દ્રની એક સુપરહીટ ફિલ્મ વિશે જણાવીશું.
રાજ કુમાર તેમના શબ્દો અને બુદ્ધિ માટે પણ જાણીતા હતા. તેના શબ્દોની એવી અસર થઈ કે સામેની વ્યક્તિ ચૂપ થઈ ગઈ. આજે અમે તમને તેમની એક એવી સ્ટોરી અને ફિલ્મ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેને તેમણે એમ કહીને ફગાવી દીધી હતી કે તેમનો કૂતરો પણ આ રોલ નહીં કરે. પરંતુ પાછળથી ધર્મેન્દ્રને આ રોલ મળ્યો અને તેનાથી તેઓ સુપરસ્ટાર બન્યો. એટલું જ નહીં, આ ફિલ્મ તે વર્ષની સૌથી હિટ ફિલ્મ હતી, જેણે ઈતિહાસ રચ્યો હતો.
ધર્મેન્દ્રની સુપરહિટ ફિલ્મ
આ ફિલ્મ 57 વર્ષ પહેલા એટલે કે 1968માં રિલીઝ થઈ હતી, જેનું નિર્માણ અને નિર્દેશન રામાનંદ સાગર દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ એક જાસૂસી થ્રિલર ફિલ્મ હતી, જેમાં ધર્મેન્દ્ર સિવાય માલા સિન્હા, મેહમૂદ, લલિતા પવાર, જીવન અને મદન પુરી જેવા મહાન કલાકારો જોવા મળ્યા હતા. એક શાનદાર વાર્તા હોવા ઉપરાંત, ફિલ્મમાં ઘણી બધી એક્શન અને ડ્રામા પણ હતી, જેણે દર્શકોના દિલ જીતી લીધા હતા. એ જમાનામાં આવી ફિલ્મોને ખૂબ પસંદ કરવામાં આવતી હતી.
રાજ કુમારે ફિલ્મની સરખામણી કૂતરા સાથે કરી હતી
અહીં અમે વાત કરી રહ્યા છીએ 1968માં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ 'આંખે'ની. આ ફિલ્મને ધર્મેન્દ્રના કરિયરની સૌથી મોટી હિટ ફિલ્મ માનવામાં આવે છે, જેણે ખૂબ કમાણી કરી હતી. પરંતુ પહેલા રામાનંદ સાગરે પોતાના મિત્ર રાજ કુમારને આ ફિલ્મ માટે કાસ્ટ કરવાનું વિચાર્યું હતું. તેણે રાજ કુમારને ફિલ્મની વાર્તા સંભળાવી, પરંતુ રાજ કુમારને સ્ક્રિપ્ટ પસંદ ન આવી અને રાજ કુમારે તેના પાલતુ કૂતરાને બોલાવીને મજાકમાં પૂછ્યું, 'શું તમે આ ફિલ્મ કરશો?'
આ ફિલ્મે ઈતિહાસ રચ્યો હતો
આ પછી તેણે રામાનંદ સાગરને કહ્યું, 'જુઓ, મારો કૂતરો પણ આ ફિલ્મમાં કામ કરવા નથી માંગતો'. આ સાંભળીને રામાનંદ સાગરને ખૂબ જ આઘાત લાગ્યો અને ગુસ્સામાં ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. ત્યારબાદ 1968માં જ ધર્મેન્દ્ર સાથે આ ફિલ્મ બની હતી અને તે બોક્સ ઓફિસ પર સુપરહિટ સાબિત થઈ હતી. ધર્મેન્દ્રના અભિનયથી ફિલ્મને એક નવી ઓળખ મળી અને તે તેમની કારકિર્દીની સૌથી સફળ ફિલ્મોમાંની એક બની. આ ફિલ્મ તે વર્ષની સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ફિલ્મ બની હતી.
રાજ કુમારનો સ્પષ્ટવક્તા સ્વભાવ
રાજ કુમારની આ વાર્તા તેમના મસ્ત અને સ્પષ્ટવક્તા સ્વભાવને દર્શાવે છે. તેમની રીતભાત હંમેશા એવી હતી કે તેઓ કોઈ પણ ખચકાટ વગર સીધી વાત કહી દેતા. આ કારણોસર, તે તેના સમયનો સૌથી અલગ અને ખાસ અભિનેતા માનવામાં આવતો હતો. તેણે પોતાના કરિયરમાં લગભગ 70 ફિલ્મોમાં કામ કર્યું હતું, જેમાં 'મધર ઈન્ડિયા', 'વક્ત', 'હીર રાંઝા' અને 'સૌદાગર' જેવી શાનદાર ફિલ્મોનો સમાવેશ થાય છે. વર્ષો સુધી ઇન્ડસ્ટ્રી અને ચાહકોના દિલો પર રાજ કર્યા પછી, તેણે 1996 માં દુનિયાને અલવિદા કહ્યું.
