ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

ચાહકો સાથે દગો! ધુરંધર 2 ના ટીઝરથી સોશિયલ મીડિયા પર ભારે રોષ

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 03, 2026, 03:55 PM IST

Dhurandhar 2 Movie Teaser Controversy: રણવીર સિંહની ફિલ્મ ધુરંધર 2ના ટીઝરને લઈને ચાહકો ખૂબ જ ઉત્સાહિત હતા, પરંતુ નિર્માતાઓએ શું કર્યું? એમ કહેવું ખોટું નહીં હોય કે તેમણે ટીઝરના નામે દર્શકોને છેતર્યા. ટીઝર જોયા પછી ચાહકોમાં જે પણ ઉત્સાહ હતો તે ગાયબ થઈ ગયો. પરિસ્થિતિ એટલી હદે વધી ગઈ કે ધુરંધર 2ના ટીઝરને ઓનલાઈન રિલીઝ થતાં જ તેને ટ્રોલ કરવાનું શરૂ થયું.

ધુરંધર 2ના ટીઝરને જોઈને ચાહકોને અફસોસ થયો

આનું કારણ એ છે કે ટીઝરમાં કંઈ નવું જાહેર થયું નથી. હમઝા લ્યારી પર કેવી રીતે રાજ કરશે? તેને કયા પડકારોનો સામનો કરવો પડશે? તે જસકીરત સિંહ રંગીથી હમઝા કેવી રીતે બન્યો? આ વાર્તાની ઝલક ફિલ્મના પહેલા ભાગના અંતે આપવામાં આવી હતી. ધુરંધરનો પહેલો ભાગ ટીઝરમાં બતાવેલા સમાન દ્રશ્યો સાથે સમાપ્ત થયો. હવે, ટીઝરના નામે એ જ દ્રશ્યો જોઈને દર્શકો મૂંઝાઈ ગયા છે.

આટલો બધો પ્રચાર કેમ કરવામાં આવ્યો?

ટીઝર વિડીયોમાં કંઈ નવું નથી. ફક્ત દ્રશ્યો જ નહીં, પરંતુ અંતમાં "આ એક નવું ભારત છે, તે ઘરમાં ઘૂસીને મારશે" એવો સંવાદ પણ પહેલા ભાગમાં બતાવવામાં આવ્યો હતો. ટીઝર જોયા પછી યુઝર્સ નિર્માતાઓથી ખૂબ નારાજ છે. લોકો ટીઝરમાં કોઈ નવા પાત્રો, ગીતો અથવા દ્રશ્યો જાહેર કરવા અંગે ફરિયાદ કરી રહ્યા છે. જો આ એકમાત્ર હેતુ હતો, તો ટીઝરની આસપાસ આટલો બધો પ્રચાર કેમ કરવામાં આવ્યો?

"અમે ટીઝરમાં કંઈક નવું ઇચ્છતા હતા"

સોશિયલ મીડિયા પર ટીઝરને ટ્રોલ કરતા એક યુઝરે લખ્યું કે, "તમે અમને છેતર્યા." બીજાએ લખ્યું, "અમે ટીઝરમાં કંઈક નવું ઇચ્છતા હતા. અમે ફિલ્મમાં આ દ્રશ્યો અને સિક્વન્સ પહેલાથી જ જોઈ ચૂક્યા છીએ." બીજાએ લખ્યું કે, "આ ફિલ્મના અંતનો ફક્ત મધ્ય-ક્રેડિટ રિપ્લે છે." બીજાએ કહ્યું કે, "અમે આ ભાગ 1માં પહેલેથી જ જોયું છે. તમે તેને ફરીથી કેમ બતાવ્યું?" યુઝર્સ કહે છે કે આને ધુરંધર ભાગ 2 ટીઝર ન કહેવું જોઈએ, પરંતુ પોસ્ટ-ક્રેડિટ દ્રશ્યો કહેવા જોઈએ. યુઝર્સ આદિત્ય ધરને પૂછી રહ્યા છે કે તેણે ચાહકો પર આટલી ગંદી મજાક કેમ કરી?

ફિલ્મના ટીઝર રિલીઝ થાય તે પહેલાં, એક નવું પોસ્ટર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં રણવીરનો તીવ્ર દેખાવ દર્શાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં તે વરસાદમાં ભીંજાયેલો અને ગુસ્સાથી ભરેલો જોવા મળ્યો હતો. નોંધનીય છે કે આ દ્રશ્ય ધુરંધરના પહેલા ભાગમાં જોવા મળી ચૂક્યું છે. જે રીતે નિર્માતાઓએ જૂના દ્રશ્યનો પોસ્ટર તરીકે ઉપયોગ કરીને તેને ચીડવ્યું હતું તેની પણ ટીકા થઈ રહી છે.

અક્ષય ખન્ના બીજા ભાગમાં નહીં જોવા મળે!

હવે, આદિત્યએ ટીઝર દ્વારા દર્શકોના દિલ તોડી નાખ્યા છે. ભાગ 2 સાથે નિર્માતાઓ શું કરે છે તે જોવાનું બાકી છે. ધુરંધર 2 19 માર્ચે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે. રહેમાન ડાકેતની ભૂમિકા ભજવતા અક્ષય ખન્નાનું પહેલા ભાગમાં મૃત્યુ થયું હતું. તેથી, તે બીજા ભાગમાં જોવા મળે તેવી શક્યતા ઓછી છે.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

