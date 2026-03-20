Dhurandhar 2: ધુરંધર 2 એ બનાવ્યો સૌથી મોટો રેકોર્ડ, 2 દિવસમાં જ ફિલ્મની કમાણી 200 કરોડને પાર


Dhurandhar 2 Box Office Collection: ધુરંધર 2 ફિલ્મની કમાણીએ સૌથી મોટો ઈતિહાસ રચી દીધો છે. ફિલ્મના પેડ પ્રીવ્યુની કમાણી 43 કરોડ હતી. ત્યારબાદ પહેલા દિવસે જ ફિલ્મની કમાણી 100 કરોડથી વધી હતી. ફિલ્મની વર્લ્ડવાઈડ કમાણી 200 કરોડને પાર પહોંચી ચુકી છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 20, 2026, 12:48 PM IST
  • ધુરંધર 2 ફિલ્મનો પહેલો પાર્ટ 5 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ રિલીઝ થયો હતો. 
  • ધુરંધર 2 ફિલ્મને હિંદી વર્ઝનની સાથે અન્ય ભાષામાં પણ સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. 
  • ધુરંધર ફિલ્મના ઓપનિંગ કલેકશનનો રેકોર્ડ પણ તુટ્યો.

Dhurandhar 2 Box Office Collection: આદિત્ય ધર અને રણવીર સિંહની ફિલ્મ ધુરંધર 2એ રિલીઝ થયાની સાથે જ ધમાકો કરી દીધો છે. ધુરંધર 2 પહેલી એવી ફિલ્મ છે જેણે એક જ દિવસમાં 100 કરોડની કમાણી કરી લીધી છે. ધુરંધર 2 ફિલ્મ એ બોક્સ ઓફિસ પર તોફાન સર્જી દીધું છે. ફિલ્મની કમાણી પહેલા દિવસે જ 102 કરોડથી વધારે હતી. ધુરંધર 2 ફિલ્મે દમદાર ઓપનિંગ કર્યું છે.

19 માર્ચ 2026 ના રોજ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થઈ તે પહેલા 18 માર્ચે ધુરંધર 2 નું પેડ પ્રીવ્યૂ શો યોજાયા હતા. આ શો દેશભરમાં 12,000 થી વધુ હતા. જેમાં 50 કરોડથી વધુની કમાણી પેડ પ્રીવ્યૂથી થઈ હતી. ધુરંધર ફિલ્મના ઓપનિંગ કલેકશનને પણ પાછળ છોડી દીધું છે. ધુરંધર ફિલ્મનું ઓપનિંગ કલેકશન 28 કરોડનું હતું. 

19 માર્ચ 2026 ના રોજ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ત્યારે ભારતમાં 100 કરોડથી વધુનું કલેકશન થયું હતું. જ્યારે ફિલ્મનું વર્લ્ડવાઈડ ગ્રોસ કલેકશન 200 કરોડથી વધુનું થઈ ચુક્યું છે. ધુરંધર 2 ફિલ્મને હિંદી વર્ઝનની સાથે અન્ય ભાષામાં પણ સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. 

ધુરંધર 2 ફિલ્મને લઈ સોશિયલ મીડિયા પર જોરદાર બઝ જોવા મળે છે. દર્શકો તરફથી પણ ફિલ્મને સારો રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે. ફિલ્મ જોનારા લોકોને ફિલ્મનો ક્લાઈમેક્સ ખૂબ પસંદ પડ્યો છે. લોકો આ ફિલ્મને 2026 ની સૌથી મોટી બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ ગણી રહ્યા છે. ધુરંધર 2 ની એકશન સીક્વન્સ, સ્ક્રીન પ્લે અને ટ્વીસ્ટ દર્શકોને ખૂબ પસંદ પડી રહ્યા છે.

રણવીર સિંહની ફિલ્મનું ઓપનિંગ શાનદાર રહ્યું છે. રણવીર સિંહની ફિલ્મ ધુરંધર 2 ની કમાણી પુષ્પા 2 કરતાં પણ વધારે થઈ છે. ધુરંધર 2 ફિલ્મ પહેલા દિવસથી જ વિદેશમાં પણ સારી કમાણી કરી રહી છે. વિદેશમાં ફિલ્મનું કલેકશન અંદાજે 64 કરોડ રુપિયા થયું છે. 

ધુરંધર 2 ફિલ્મનું નિર્દેશન આદિત્ય ધર એ કર્યું છે. ફિલ્મમાં મુખ્ય ભુમિકામાં રણવીર સિંહ છે, રાકેશ બેદી, સંજય દત્ત, અર્જુન રામપાલ, સારા અર્જુન મુખ્ય ભુમિકામાં છે. ધુરંધર 2 ફિલ્મનો પહેલો પાર્ટ 5 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ રિલીઝ થયો હતો. 
 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

Dhurandhar 2box office collectionbollywoodranveer singhધુરંધર 2

Trending news