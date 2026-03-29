ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainmentDhurandhar 2 : ધુરંધર ફિલ્મનો ધમાકો,10 દિવસમાં જ ફિલ્મની કમાણી 1000 કરોડને પાર, વર્લ્ડવાઈડ કલેકશનનો આંકડો ચોંકાવશે

Dhurandhar 2 : ધુરંધર ફિલ્મનો ધમાકો,10 દિવસમાં જ ફિલ્મની કમાણી 1000 કરોડને પાર, વર્લ્ડવાઈડ કલેકશનનો આંકડો ચોંકાવશે

Dhurandhar 2 Box Office Collection: ધુરંધર 2 ફિલ્મ બોલીવુડની અન્ય ફિલ્મોના રેકોર્ડની સાથે પોતાના જ રેકોર્ડ પણ તોડી રહી છે. ધુરંધર 2 ફિલ્મની બોક્સ ઓફિસ કમાણી 10 દિવસમાં જ 1000 કરોડથી વધી ચુકી છે. આ આંકડામાં આગામી દિવસોમાં જોરદાર વધારો થવાનો અંદાજ છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 29, 2026, 07:54 AM IST
  • ધુરંધર 2 બોક્સ ઓફિસ કલેકશન
  • સૌથી ઝડપથી 1000 કરોડ કમાનાર ફિલ્મો
  • ધુરંધર 2 નું 10 દિવસ પછી વર્લ્ડ વાઈડ કલેકશન
     

Dhurandhar 2 : ધુરંધર ફિલ્મનો ધમાકો,10 દિવસમાં જ ફિલ્મની કમાણી 1000 કરોડને પાર, વર્લ્ડવાઈડ કલેકશનનો આંકડો ચોંકાવશે

Dhurandhar 2 Box Office Collection: ધુરંધર 2 ફિલ્મ રિલીઝ થયા પછી બોલીવુડના ઘણા રેકોર્ડ તુટી રહ્યા છે. ધુરંધર 2 ફિલ્મની કમાણીનો આંકડો ખૂબ જ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. વર્ષ 2025 ની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ ધુરંધરનો આ બીજો પાર્ટ છે. આ ફિલ્મ લોકોને ધુરંધર કરતાં પણ વધારે પસંદ આવી છે. સામાન્ય રીતે એવું થતું હોય કે દર્શકોને ફિલ્મનો બીજો પાર્ટ પહેલા પાર્ટ જેટલો સારો ન પણ લાગતો હોય પણ ધુરંધર 2 ફિલ્મ લોકોને પહેલા પાર્ટ કરતાં પણ વધારે પસંદ આવી રહી છે. 

ધુરંધર ફિલ્મ બોલીવુડની આંગળીના વેઢે ગણી શકાય તેવી સફળ ફિલ્મોમાંથી એક બની છે જેણે ખૂબ ઓછા સમયમાં કરોડોની કમાણી કરી હોય. આ ફિલ્મના કમાણીના આંકડા ચોંકાવનારા છે. હજુ તો ફિલ્મ રિલીઝ થઈ તેને 10 જ દિવસ થયા છે હજુ તો ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર છવાયેલી રહેશે. ધુરંધર 2 ની શરુઆતી દિવસોની કમાણી પુષ્પા 2, બાહુબલી 2, એનિમલ, જવાન સહિતની ફિલ્મો કરતાં પણ વધારે છે. 

ધુરંધર 2 બોક્સ ઓફિસ કલેકશન

ધુરંધર 2 ફિલ્મની બોક્સ ઓફિસ કમાણી રિલીઝના બીજા શનિવારે 62.85 કરોડ રુપિયા હતી. ભારતમાં ધુરંધર 2 ની કમાણી 855 કરોડથી વધી ચુકી છે. ધુરંધર 2 ના વર્લ્ડવાઈડ કલેકશનની વાત કરીએ તો ફિલ્મની કમાણી 1141 કરોડથી વધી ચુકી છે. ઓવરસીઝ માર્કેટમાં ફિલ્મની કમાણી 286 કરોડ જેટલી છે. ધુરંધર 2 ફિલ્મ આવી જ રીતે ચાલશે તો ટુંક સમયમાં ફિલ્મની વર્લ્ડવાઈડ કમાણી 1200 કરોડનો આંકડો પાર કરી લેશે. 

સૌથી ઝડપથી 1000 કરોડ કમાનાર ફિલ્મો

ભારતમાં સૌથી ઓછા સમયમાં 1000 કરોડની કમાણી કરી હોય તેવી ફિલ્મોમાં પુષ્પા 2 અને ધુરંધર 2 પહેલા ક્રમે આવે છે. બંને ફિલ્મે 7 દિવસમાં 1000નો આંકડો પાર કર્યો હતો. ત્યારબાદ બાહુબલી 2 આવે છે જેની કમાણી 10 દિવસમાં 1000 થી વધી હતી. ત્યારબાદ આરઆરઆર ફિલ્મ 16 દિવસ, કેજીએફ 2 ફિલ્મની કમાણી 1000 કરોડને પાર 17 દિવસે ગઈ હતી. જવાન ફિલ્મે 18 દિવસમાં 1000 કરોડનો આંકડો પાર કર્યો હતો. જ્યારે ધુરંધર ફિલ્મની કમાણી 22 દિવસે 1000 કરોડને પાર હતી. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

