Dhurandhar 2 માં વધારે ઘાતક બનશે હમઝા અલી, પાકિસ્તાનમાં મચાવશે તબાહી, જુઓ રણવીર સિંહની ફિલ્મનું ધમકેદાર Trailer

Dhurandhar 2 Trailer: રણવીર સિંહની બ્લોકબસ્ટર હિટ ધુરંધર ફિલ્મની સીક્વલ ફિલ્મ ધુરંધર 2 નું ટ્રેલર જોવા લોકો આતુર હતા અને આ આતુરતાનો અંત આવી ગયો છે. ધુરંધર 2 નું ટ્રેલર રિલીઝ થઈ ચુક્યું છે. જો તમે ન જોયું હોય તો ફટાફટ જુઓ અહીં.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 07, 2026, 12:13 PM IST
  • ધુરંધર 2 નું ધમાકેદાર ટ્રેલર રિલીઝ.
  • ફિલ્મનું ટ્રેલર જીઓ સ્ટુડિયોની youtube ચેનલ પર રિલીઝ.
  • રણવીર સિંહ વધારે ઘાતક અને ખૂંખાર બનશે

Dhurandhar 2 Trailer: આદિત્ય ધરની ફિલ્મ ધુરંધરના બીજા પાર્ટનું ટ્રેલર સત્તાવાર રીતે રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યું છે. ધુરંધર ફિલ્મ વર્ષ 2025 ની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ સાબિત થઈ હતી. ત્યાર પછી આ ફિલ્મનો બીજો પાર્ટ કેવો હશે તે જાણવા માટે લોકો આતુર હતા. આ આતુરતાને ધુરંધર પાર્ટ ટુ ના ટ્રેલર એ વધારી દીધી છે. ધુરંધર 2 નું ટ્રેલર સામે આવતા જ ફેન્સ તરફથી જબરદસ્ત રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે. 

ધુરંધર ટુના ટ્રેલરમાં જે રીતે જબરદસ્ત એક્શન સિક્વન્સ દેખાડવામાં આવી છે તેના પરથી અંદાજ લગાવી શકાય છે કે ધુરંધર પાર્ટ 2 માં પાકિસ્તાનના કરાંચી શહેરમાં લોહીની નદીઓ વહેતી જોવા મળશે. ધુરંધર પાર્ટ 2 માં પહેલા કરતાં વધારે એક્શન અને ડ્રામા જોવા મળશે. ધુરંધર પાર્ટ 2 માં હમઝા અલી એટલે કે રણવીર સિંહ વધારે ઘાતક અને ખૂંખાર બની જશે. આ ફિલ્મમાં રણવીર સિંહના પાસ્ટ વિશે પણ સ્ટોરી દર્શાવવામાં આવશે. 

ધુરંધર ટુ ફિલ્મનું ટ્રેલર જીઓ સ્ટુડિયો એ તેની youtube ચેનલ પર રિલીઝ કર્યું છે. ટ્રેલરમાં અર્જુન રામપાલ અને સંજય દત્તના પાત્રની ઝલક પણ દેખાડવામાં આવે છે. ધુરંધર પાર્ટ ટુ માં દરેક પાત્ર વધારે હિંસક જોવા મળે છે.  

તુરંત ફિલ્મ 5 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થઈ હતી અને દુનિયાભરમાં તેણે 1,350 કરોડ રૂપિયાનું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન કર્યું હતું. ધુરંધર ફિલ્મમાં અક્ષય ખન્ના જે રહેમાન ડકેટ તરીકે જોવા મળ્યો હતો તેના પાત્રના ખૂબ વખાણ થયા હતા. ધુરંધર 2 ફિલ્મમાં રહેમાન ડકેતના મોત પછી કરાંચીમાં જે હિંસા થાય છે તે દર્શાવવામાં આવશે. સાથે જ ટ્રેલરમાં રણવીર સિંહના પાસ્ટની કેટલીક ઝલક પણ દેખાડવામાં આવે છે તેનો અર્થ છે કે આ ફિલ્મમાં દર્શકોને જાણવા મળશે કે હકીકતમાં હમઝા અલી કોણ છે. 

બોક્સ ઓફિસ પર 1300 કરોડથી વધુની કમાણી કરનાર ધુરંધર ફિલ્મ જ્યારે ઓટીટી પર રિલીઝ થાય ત્યારે પણ નેટફ્લિક્સ પર લાંબા સમય સુધી ટ્રેન્ડમાં રહી હતી. ત્યાર પછી આ ફિલ્મના બીજા પાર્ટની રાહ લોકો આતુરતાથી જોઈ રહ્યા છે.. જણાવી દઈએ કે બોક્સ ઓફિસ પર ધુરંધર 2 19 માર્ચ 2026 ના રોજ રિલીઝ થશે.
 

