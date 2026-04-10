Dhurandhar 2 On OTT: ધુરંધર 2 ઓટીટી રિલીઝ માટે રેડી, જાણો ક્યારે જોવા મળશે હોટસ્ટાર પર
Dhurandhar 2 On OTT Release Date: બોક્સ ઓફિસ પર શાનદાર કમાણી કરનાર આદિત્ય ધરની ફિલ્મ ધુરંધર 2 ઓટીટી પર આવે તેની રાહ તમે પણ જોઈ રહ્યા છો તો તમારે વધારે દિવસ રાહ જોવાની જરૂર નથી. કારણ કે ધુરંધર 2 ઓટીટી રિલીઝ માટે રેડી છે અને ફિલ્મની સંભવિત ઓટીટી રિલીઝ ડેટ પણ સામે આવી છે.
Dhurandhar 2 On OTT Release Date: આદિત્ય ધરની ફિલ્મ ધુરંધર 2 બોક્સ ઓફિસ પર ધુઆંધાર કમાણી કરી રહી છે. આ ફિલ્મ 19 માર્ચે બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થઈ હતી. ધુરંધર 2 ફિલ્મ લોકોને ખૂબ પસંદ પડી છે. હવે આ ફિલ્મ જોવા માટે ઓટીટીના દર્શકો પણ આતુર છે. લોકો એ જાણવા માંગે છે કે ધુરંધર 2 ફિલ્મ ઓટીટી પર ક્યારે આવશે. આ અંગેની જાણકારી પણ સામે આવે છે.
જિયો હોટસ્ટાર પર આવશે ફિલ્મ
આદિત્ય ધરની ફિલ્મ ધુરંધર 2 નેટફિક્સ પર રિલીઝ થઈ હતી. જોકે ધુરંધર 2 ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર નહીં પરંતુ જીઓ હોટસ્ટાર પર રિલીઝ થવાની છે. ધુરંધર ધ રિવેન્જ ફિલ્મનું ઓટીટી પ્લેટફોર્મ બદલી ગયું છે, તે વાત ઘણા સમયથી જાહેર થઈ ચૂકી છે. હવે લોકો આ ફિલ્મ ક્યારે જોઈ શકાશે તે જાણવા માટે આતુર થયા છે. તો ચાલો ઓટીટી પર આ ફિલ્મ મેકર્સ ક્યારે રિલીઝ કરશે એ પણ જાણી લઈએ.
ધુરંધર 2 ઓટીટી રિલીઝ
ધુરંધર 2 ફિલ્મના ઓટીટી રાઈટ્સ જીઓ હોટસ્ટાર પર છે. આ ફિલ્મ રિલીઝ થયાની સાથે જ જે રીતે કમાણી કરી છે અને ફિલ્મને લઈને જે ક્રેઝ જોવા મળે છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને ખાસ સમયે hotstar પર ધુરંધર ટુ રિલીઝ કરવામાં આવે તેવું પ્લાનિંગ છે. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર જીઓ હોટસ્ટાર પર ધુરંધર 2 ipl 2026 પછી સ્ટ્રીમ કરવામાં આવી શકે છે. હાલ લોકોમાં ipl જોવામાં વ્યસ્ત છે. તેને ધ્યાનમાં રાખીને ધુરંધર 2 ફિલ્મને મે મહિનાના છેલ્લા અઠવાડિયામાં અથવા તો જૂન મહિનાના પહેલા સપ્તાહમાં ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ કરવામાં આવી શકે છે. એ વાત ધ્યાનમાં લેવી કે આ અંગે મેકર્સ તરફથી કે જીઓ હોટસ્ટાર તરફથી કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી.
ધુરંધર 2 બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન
ધુરંધર 2 ફિલ્મના બોક્સ ઓફિસ કલેક્શનની વાત કરીએ તો આ ફિલ્મ સૌથી ઓછા સમયમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ભારતીય ફિલ્મ બની ગઈ છે. ફિલ્મ 19 માર્ચે થિયેટરમાં રિલીઝ થઈ અને 10 એપ્રિલ સુધીમાં ફિલ્મ દુનિયાભરમાં 1600 કરોડથી વધુનો કારોબાર કરી લીધો છે. ભારતની વાત કરીએ તો ફિલ્મનું ગ્રોસ કલેક્શન 1200 કરોડથી વધારે નું છે. ધુરંધર 2 પહેલી ભારતીય ફિલ્મ છે જેણે ઓછા દિવસોમાં 100 કરોડથી વધારેનું કલેક્શન કર્યું હોય.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
