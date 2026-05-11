/OTT New Release: આ વીક OTT માટે ખાસ, મચઅવેટેડ ફિલ્મ ધુરંધર 2 સહિત ક્રાઈમ-થ્રીલર સીરીઝ થશે રિલીઝ

OTT New movies Release: જેમ બોક્સ ઓફિસ પર એક જ દિવસે ફિલ્મો રિલીઝ થાય અને કઈ ફિલ્મ પહેલા જોવી તે નક્કી કરવું પડે એવું જ કંઈ આ વીકમાં ઓટીટી વ્યુવર્સને કરવું પડી શકે છે. કારણ કે આ વીકમાં એક જ દિવસે અલગ અલગ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર જોવા જેવી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ રિલીઝ થવાની છે. ખાસ તો આ વીકમાં ધુરંધર 2 પણ ઓટીટી પર આવી જશે.
ધુરંધર 2 સહિત સૈફ અલી ખાનની બહુચર્ચિત ફિલ્મ કર્તવ્ય પણ આ વીકમાં રિલીઝ થવાની છે. આ વીક નેટફ્લિક્સ, પ્રાઈમ વીડિયો, જીયો હોટસ્ટાર પર 15 મે 2026 ના રોજ એક સાથે આ ફિલ્મો અને સીરીઝ રિલીઝ થશે. એટલે 15 મે 2026 ની તારીખનું રીમાઈન્ડર આજથી જ ફોનમાં સેટ કરી લેજો.
ધુરંધર 2
સિનેમાઘરોમાં તહેલકો મચાવી દેનાર ફિલ્મ ધુરંધર 2 હવે ફાઈનલી ઓટીટી પર રિલીઝ થવાની છે. 15 મેથી આ ફિલ્મ ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ થઈ જશે. રણવીર સિંહની ફિલ્મ ધુરંધર 2 ની ઓટીટી રિલીઝ ડેટને લઈને ઘણા સમયથી ચર્ચાઓ ચાલી રહી હતી. હવે તેની ડેટ કંફર્મ થઈ ગઈ છે. આ ફિલ્મ 15 મે થી જીયો હોટસ્ટાર પર સ્ટ્રીમ થઈ જશે.
કર્તવ્ય
સૈફ અલી ખાનની ફિલ્મ કર્તવ્ય ઘણા સમયથી અટકેલી હતી. હવે આ ફિલ્મ પણ ઓટીટી પર રિલીઝ થઈ જવાની છે. આ ફિલ્મનું નિર્માણ શાહરુખ ખાનના રેડ ચિલીઝ એન્ટરટેમેન્ટ બેનર હેઠળ થયું છે. આ ફિલ્મમાં સૈફ અલી ખાન, રસિકા દુગ્ગલ, સંજય મિશ્રા સહિતના કલાકારો જોવા મળશે. ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર 15 મેથી સ્ટ્રીમ થશે.
ઈંસ્પેક્ટર અવિનાશ સીઝન 2
રણદીપ હુડ્ડાની વેબ સીરીઝ ઈંસ્પેક્ટર અવિનાશની બીજી સીઝન પણ 15 મેથી જીયો હોટસ્ટાર પર રિલીઝ થશે. આ સીરીઝમાં રણદીપ હુડ્ડા ઈંસ્પેક્ટર અવિનાશના પાત્રમાં છે જે ખતરનાક ગેંગસ્ટરોનો સફાયો કરતો જોવા મળશે. આ વેબ સીરીઝની પહેલી સીઝન પણ લોકોને પસંદ પડી હતી.
એક્ઝામ
દક્ષિણ ભારતીય સિનેમાના રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર વિજેતા એ સરકુનમની ડ્રામા સીરીઝ એક્ઝામ પણ આ વીકમાં સીરીઝ થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા પાસ કરવાના પ્રેશરમાં યુવાની સ્થિતિ દર્શાવતી આ સીરીઝ ઈમોશનલ કરે તેવી છે. સફળ થવાની હોળમાં યુવાનો પોતાની લાગણી, સંબંધ બધું જ દાવ પર લગાડી દેતા હોય છે. આ સીરીઝ 15 મે થી પ્રાઈમ વીડિયો પર જોઈ શકાશે.
ધ ક્રેશ
ધ ક્રેશ સત્ય ઘટના પર આધારિક ક્રાઈમ ડોક્યૂમેન્ટ્રી છે. આ ડોક્યૂમેન્ટ્રી 2022 ની ભયાનક ઘટના પર આધારિત છે જેમાં 17 વર્ષીય મૈકેંજી નામની યુવતી પોતાની કાર 100 ની સ્પીડે ચલાવી ઈમારત સાથે ટકરાવે છે. આ ઘટનામાં મૈકેંજીના પ્રેમી અને એક મિત્રનું મોત થઈ જાય છે. ત્યારબાદ મૈકેંજીને ઉંમરકેદની સજા થાય છે. આ ડોક્યુમેન્ટ્રી પણ 15 મે થી નેટફ્લિક્સ પર જોઈ શકશો.
