/Dhurandhar 2 : ધુરંધર 2 ના Uncut વર્ઝનની ઓટીટી રિલીઝ ડેટ ફાઈનલ, ભારતમાં આ તારીખે ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ થશે ફિલ્મ

Dhurandhar 2 JioHotstar Release Date: ભારતમાં ધુરંધર 2 ઓટીટી પર જોવા માટે લોકોએ હજુ થોડી ધીરજ રાખવી પડશે. પરંતુ આ ધીરજના ફળ દર્શકોને મીઠાં મળશે, કારણ કે ઓટીટી પર ધુરંધરનું અનકટ અને રો વર્ઝન રિલીઝ થશે. ભારતમાં ધુરંધર 2 ની ઓટીટી રિલીઝ ડેટ પણ ફાઈનલ થઈ ચુકી છે.
Dhurandhar 2 JioHotstar Release Date: ધુરંધર 2 ફિલ્મ ઓટીટી પર રિલીઝ થશે તેની ચર્ચાઓ છેલ્લા ઘણા સમયથી ચાલી રહી છે. 15 મે 2026 ના રોજ ધુરંધર 2 ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ તો થઈ છે પરંતુ તે ઇન્ટરનેશનલ ઓડિયન્સ માટે છે. Netflix પર ઇન્ટરનેશનલ ઓડિયન્સ માટે ધુરંધર 2 રિલીઝ થઈ ગઈ છે, પરંતુ ભારતમાં ઓટીટી પર ધુરંધર 2 ફિલ્મ જોવા માટે લોકોને હજુ થોડો સમય રાહ જોવી પડશે. જોકે રાહ જોયા પછી દર્શકોને મોટી ગિફ્ટ મળવાની છે કારણ કે ઓટીટી પર ધુરંધર 2નું રો અને અનકટ વર્ઝન જોવા મળશે જે થિયેટરમાં પણ જોવા નથી મળ્યું.
ધુરંધર 2 એટલે કે ધુરંધર ધ રિવેન્જ ફિલ્મ 19 માર્ચે થિયેટરમાં રિલીઝ થઈ હતી. અને હવે જૂન મહિનામાં ધુરંધર 2 ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ થશે. ભારતમાં ધુરંધર 2 ઓટીટી પ્લેટફોર્મ જીઓ હોટસ્ટાર પર જોવા મળશે. Jio hotstar તરફથી ધુરંધર 2 ની રિલીઝ ડેટ પણ ફાઇનલ કરી દેવામાં આવી છે. ધુરંધર 2 ઓટીટી પર આઇપીએલ પૂરું થયા પછી જોવા મળશે.
Watch Dhurandhar The Revenge, Raw & Undekha. Grand Digital Premiere on June 4th at 7 PM, starts streaming from June 5th only on JioHotstar.#Dhurandhar2OnJioHotstar #DhurandharTheRevenge #RawAndUndekha@RanveerOfficial… pic.twitter.com/w73rLgM06F
— JioHotstar (@JioHotstar) May 15, 2026
Jio hotstar તરફથી સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર પોસ્ટ કરીને જણાવી દેવામાં આવ્યું છે કે ધુરંધર ધ રિવેન્જ ફિલ્મનું રો અને અનકટ વર્ઝન 4 જૂન 2026 એ સાંજે 7 વાગે સ્ટ્રીમ થશે. 4 જૂને સાંજે સાત વાગ્યે ધુરંધર 2 ના રો અને અનકટ વર્ઝનનું ગ્રાન્ડ ડિજિટલ પ્રીમિયર થશે. ત્યાર પછી 5 જૂનથી jio hotstar પર ધુરંધર 2 ફિલ્મ સ્ટ્રીમ કરી દેવામાં આવશે.
રણવીર સિંહની ધુરંધર 2 ફિલ્મની કમાણીની વાત કરીએ તો આ ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસના બધા જ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે. ફિલ્મની કમાણી ભારતમાં 1300 કરોડથી વધારે છે. જ્યારે ફિલ્મનું ઓવરસીઝ કલેક્શન 400 કરોડથી વધુનું છે આમ દુનિયાભરમાં ધુરંધર 2ની કમાણી 1700 કરોડથી વધુ થઈ છે.
