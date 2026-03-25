ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

Dhurandhar 2 OTT: ધુરંધર 2 નેટફ્લિક્સ પર નહીં આ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર થશે રિલીઝ, જાણો ધુરંધર 2 ક્યારે આવશે ઓટીટી પર

Dhurandhar 2 OTT Release Update: ધુરંધર 2 ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર તાબડતોડ કમાણી કરી રહી છે ત્યારે ફિલ્મની ઓટીટી રિલીઝને લઈ મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. ધુરંધર ફિલ્મની જેમ ધુરંધર 2 ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર જોવા નહીં મળે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 25, 2026, 07:43 AM IST
  • ધુરંધર 2 નેટફ્લિક્સ પર નહીં થાય રિલીઝ.
  • ઓટીટી પર ક્યારે રિલીઝ થશે ધુરંધર ધ રિવેન્જ ?
  • ધુરંધર ધ રિવેન્જ ફિલ્મની ડિજિટલ રાઈટ્સની કમાણી
     

Dhurandhar 2 OTT Release Update: આદિત્ય ધરની સ્પાઈ થ્રિલર ફિલ્મ ધુરંધરની સીક્વલ ફિલ્મ ધુરંધર ધ રિવેન્જ બોક્સ ઓફિસ પર છપ્પરફાડ કમાણી કરી રહી છે. ધુરંધર ધ રિવેન્જ ફિલ્મનો ક્રેઝ લોકો પર જોવા મળી રહ્યો છે. રણવીર સિંહની ફિલ્મ ધુરંધર ધ રિવેન્જ લોકોને શાનદાર લાગી રહી છે. આ સાથે જ ધુરંધર ધ રિવેન્જ ફિલ્મ ઓટીટી પર ક્યારે આવશે તે જાણવાની આતુરતા પણ વધી છે. લોકો એ જાણવા માંગે છે કે ધુરંધર ધ રિવેન્જ ફિલ્મ ઓટીટી પર ક્યારે આવશે. તો ચાલો તમને જણાવી દઈએ ધુરંધર ધ રિવેન્જ ફિલ્મની ઓટીટી રિલીઝ અંગેનું સૌથી મોટું અપડેટ

ધુરંધર ધ રિવેન્જ ફિલ્મ ઓટીટી રિલીઝ

સૌથી મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે ધુરંધર ફિલ્મની જેમ ધુરંધર ધ રિવેન્જ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ નહીં થાય. જી હાં આ વખતે ફિલ્મનું ઓટીટી પ્લેટફોર્મ બદલી ગયું છે. ધુરંધર ધ રિવેન્જ ફિલ્મના ડિજિટલ પ્રીમિયરની રાહ જોતા લોકો ખાસ જાણી લે કે તેમણે ઘરે બેઠા ધુરંધર ધ રિવેન્જ ફિલ્મ જોવી હોય તો આ વખતે ડિઝની પ્લસ હોટસ્ટારનું સબ્સક્રિપ્શન લેવું પડશે. જો તમે નેટફ્લિક્સનો પ્લાન ધુરંધર ધ રિવેન્જ માટે રિચાર્જ કરી રહ્યા હતા તો હવે હોટસ્ટારનો પ્લાન પસંદ કરી લો કારણ કે ધુરંધર ધ રિવેન્જ ફિલ્મના ડિજિટલ રાઈટ્સ જિયો હોટસ્ટારે ખરીદ્યા છે. 

ધુરંધર ધ રિવેન્જ ફિલ્મની ડિજિટલ રાઈટ્સની કમાણી

રણવીર સિંહની ફિલ્મ ધુરંધર ધ રિવેન્જ આદિત્ય ધર માટે નોટ છાપવાની મશીન હોય તેવું લાગે છે. ફિલ્મના પેઈડ પ્રીવ્યુ, એડવાન્સ બુકીંગ, પહેલા વીકની કમાણી પછી ડિજિટલ રાઈટ્સથી પણ ફિલ્મને જોરદાર કમાણી થઈ છે. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર જિયો હોટસ્ટાર અને ફિલ્મ નિર્માતા વચ્ચે 150 કરોડની ડીલ થઈ છે. મહત્વનું છે કે આ રકમ ફિલ્મના પહેલા પાર્ટના ડિજિટલ રાઈટ્સ કરતાં બમણી છે. 

ઓટીટી પર ક્યારે રિલીઝ થશે ધુરંધર ધ રિવેન્જ ?

ધુરંધર ધ રિવેન્જ ફિલ્મની ઓટીટી રિલીઝ ડેટની સત્તાવાર જાહેરાત તો નથી કરવામાં આવી પણ ફિલ્મની ઓટીટી રિલીઝનો એક વણલખ્યો નિયમ છે કે ફિલ્મ રિલીઝ થાય તેના 8 સપ્તાહ પછી ફિલ્મ ઓટીટી પર આવે છે. જો ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર સારી કમાણી કરતી હોય તો આ સમય લંબાઈ પણ શકે છે. ધુરંધર ધ રિવેન્જ માટે પણ આવું બની શકે. લોકોને ઓટીટી પર ફિલ્મ જોવા માટે મે 2026 કે જૂન 2026 ની શરુઆત સુધી રાહ જોવી પડી શકે છે. ધુરંધર ધ રિવેન્જ ફિલ્મ 19 માર્ચ 2026 ના રોજ રિલીઝ થઈ હતી. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

Dhurandhar 2HotstarNetflixOTTધુરંધર 2

