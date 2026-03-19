આ હતો ભારતનો અસલી 'ધુરંધર', પાક સેનામાં જઈ બની ગયો મેજર, દુશ્મનની જમીન પર રહી કરી દેશની રક્ષા

રવીન્દ્ર કૌશિકની કહાની ભારતના સૌથી મહાન જાસૂસોમાંથી એક છે. તેણે કઈ રીતે પોતાનું જીવન દેશ માટે કુરબાન કરી દીધું. આજે અમે તમને આ દેશના અસલી ધુરંધરની કહાની જણાવીશું.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 19, 2026, 02:48 PM IST
dhurandhar 2: બોલીવુડ ફિલ્મ ધુરંધર-2 રિલીઝ થઈ ગઈ છે. તેના પ્રથમ હિસ્સાના અંતમાં દેખાડવામાં આવ્યું હતું કે રણવીર સિંહ ભારતીય એજન્ટ હોય છે, જે દુશ્મનની જમીન પર રહી દુશ્મનનો ખાત્મો કરશે. દેશની સુરક્ષા માટે કામ કરનાર આવા એજન્ટ માત્ર ફિલ્મોમાં જ નહીં, હકીકતમાં પણ હોય છે.

કોણ હતો દેશનો અસલી ધુરંધર
સામાન્ય નાગરિક દેશની અંદર આરામથી રહી શકે, પોતાનું સામાન્ય જીવન પસાર કરી શકે કે માટે દેશની રક્ષામાં લાગેલા લાખો લોકો અલગ-અલગ રીતે કામ કરે છે, તેમાંથી એક આ એજન્ટ પણ હોય છે. જાણો કોણ હતો આપણા દેશનો અસલી ધુરંધર.

રવીન્દ્ર કૌશિક
રવીન્દ્ર કૌશિકનો જન્મ 11 એપ્રિલ 1952ના રાજસ્થાનના શ્રીગંરાનગરમાં થયો, જે ભારત-પાકિસ્તાનની સરહદથી નજીક છે. તે એક પ્રતિભાશાળી થિએટર કલાકાર હતો, જે વિવિધ પાત્રોમાં ઢળી જવાની અદ્ભુત ક્ષમતા ધરાવતો હતો. તેની એક્ટિંગ એટલી શાનદાર હતી કે રાષ્ટ્રીય સ્તર પર નાટક સ્પર્ધામાં તેણે બધાને પ્રભાવિત કર્યા હતા. આ દરમિયાન રો (RAW) ના અધિકારીઓની નજર તેના પર પડી હતી.

રોમાં ભરતી અને ટ્રેનિંગ
1973મા માત્ર 21 વર્ષની ઉંમરમાં રવીન્દ્રને રિસર્ચ એન્ડ એનાલિસિસ વિંગે ભરતી કરી લીધો. તેણે દિલ્હીમાં બે વર્ષ (1973-1975) તાલીમ લીધી, જેમાં જાજૂસી તકનીકો, ભાષા, ઇસ્લામી રીતિ-રિવાજ, ઉર્દુ, Morse code, છુપાઈને સંદેશ મોકલવા અને સર્વાઇવલ સ્કિલ્સ પણ સામેલ હતી. તેની અસલી ઓળખ ખતમ કરી દેવામાં આવી અને નવું નામ આપવામાં આવ્યું- નબી અહમદ શાકિર. તેનો ખતનો પણ કરાવી દેવામાં આવ્યો જેખી કવર સંપૂર્ણ રીતે મજબૂત હોય.

પાકિસ્તાનમાં ઘૂષણખોરી
1975મા, 23 વર્ષની ઉંમરમાં રવીન્દ્ર (નબી અહમદ શાકિર) સરહદ પાર કરી પાકિસ્તાન પહોંચ્યો. તેણે કરાચી યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ મેળવ્યો અને ત્યાંથી LLB ની ડિગ્રી હાસિલ કરી. અહીં તેની સામાજિક સ્થિતિ મજબૂત થઈ. તેણે એક સ્થાનીક યુવતી અનામત સાથે લગ્ન કર્યાં અને પરિવાર વસાવ્યો. તે સંપૂર્ણ રીતે પાકિસ્તાની સમાજમાં હળી-મળી ગયો હતો.

પાકિસ્તાની સેનામાં થયો સામેલ
ટ્રેનિંગ અને કવરના આધાર પર નબી અહમદ શાકિર પાકિસ્તાની સેનામાં સામેલ થયો. તે મિલિટ્રી એકાઉન્ટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ક્લાર્કના પદ પર તૈનાત થયો અને પોતાની મહેનતથી પ્રમોશન મેળવી મેજરના રેન્ક સુધી પહોંચ્યો. તે સેનાના સંવેદનશીલ દસ્તાવેજો અને જાણકારી સુધી પહોંચ રાખતો હતો.

Ravindra Kaushik Black Tiger

ગુપ્ત જાણકારી અને બ્લેક ટાઇગરની ઉપાધિ
1979થી 1983 સુધી તેણે રોને અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ગુપ્ત જાણકારી મોકલી. તેમાં પાક આર્મીની તૈનાતી, ઓપરેશન પ્લાન, સરહદ પર મૂવમેન્ટ્સ વગેરે સામેલ હતું. તેની જાણકારીઓથી ભારતને ઘણા હુમલાથી બચવામાં મદદ મળી અને ઘણા સૈનિકોના જીવ બચી ગયા. તેની બહાદુરી જોઈ તત્કાલીન પ્રધાનમંત્રી ઈન્દિરા ગાંધીએ તેને ધ બ્લેક ટાઇગરનું કોડ નેમ આપ્યું, જે રોના ઈતિહાસમાં એક દુર્લભ સન્માન હતું.

ક્યારે ઝડપાયો
1983મા રોએ એક અન્ય એજન્ટ ઇનાયત મસીહને રવીન્દ્રનો સંપર્ક કરવા મોકલ્યો, પરંતુ ઇનાયત જલ્દી ઝડપાઈ ગયો. ISI ની ક્રૂર પૂછપરછમાં તેણે રવીન્દ્રનું નામ જાહેર કરી દીધું. નબી અહમદ શાકિરની અસલી ઓળખ ઉજાગર થઈ ગઈ. પાકિસ્તાની ગુપ્તચર એજન્સીએ તેની ધરપકડ કરી લીધી.

યાતના, સજા અને જેલ
ધરપકડ બાદ રવીન્દ્રએ લાંબી અને ક્રૂર પૂછપરછનો સામનો કરવો પડ્યો. તેને વિવિધ જેલોમાં રાખવામાં આવ્યો. 1985મા મોતની સજા સંભળાવવામાં આવી, પરંતુ બાદમાં ઉંમર કેદમાં બદલી દેવામાં આવી. તે 16 વર્ષ કરતા વધુ સમય જેલમાં રહ્યો, જ્યાં તેણે યાતના, બીમારી અને ઉપેક્ષાનો સામનો કર્યો. તે ક્યારેય તૂટ્યો નહીં અને ભારત પ્રત્યે વફાદાર રહ્યો. 

અંતિમ સમય અને અમર વારસો
21 નવેમ્બર, 2001ના 49 વર્ષની ઉંમરમાં રવીન્દ્ર કૌશિકનું પાકિસ્તાની જેલમાં મૃત્યુ થયું. બીમારી અને લાંબી ઉંમર કેદને કારણે તેનું મોત થયું. જેલની નજીક તેની દભનવિધિ કરવામાં આવી. ભારતમાં તેને કોઈ સત્તાવાર સન્માન મળ્યં, પરંતુ તેની ગણના દેશના મહાન જાસૂસોમાં થાય છે. તેની કહાની બલિદાનની મિસાલ છે. એક થિએટર આર્ટિસ્ટથી બ્લેક ટાઇગર સુધીની સફર, જ્યાં તેણે પોતાનું જીવન દેશ માટે કુરબાન કરી દીધું.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

