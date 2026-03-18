Dhurandhar 2: આંખ ફોડવી, માથા પર હથોડા મારવા સહિતના સીન કપાયા, 21 સીન કપાયા પછી ફિલ્મનો રન ટાઈમ કેટલો હશે જાણો
Dhurandhar 2: રણવીર સિંહની ફિલ્મ ધુરંધર 2 જોવા માટે એકતરફ લોકો તલપાપડ છે. અને બીજી તરફ ફિલ્મની લંબાઈ ચર્ચાનો વિષય બની છે. સેન્સર બોર્ડે ધુરંધર 2 ફિલ્મના 21 સીન કટ કરાવ્યા છે. હવે આટલા સીન કટ થયા પછી ફિલ્મનો ખરેખર રન ટાઈમ કેટલો હશે ચાલો જાણીએ.
- ધુરંધર 2 ફિલ્મના 21 સીન પર ફરી સેન્સર બોર્ડની કાતર.
- 21 સીન કપાયા પછી કેટલા કલાકની હશે ફિલ્મ ?
- ફિલ્મના કયા સીન કપાયા અને કયા શબ્દો મ્યૂટ થશે જાણો
Trending Photos
Dhurandhar 2: ધુરંધર 2 ફિલ્મ 19 માર્ચ 2026 ના રોજ રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. આ ફિલ્મને લઈને જોરદાર ક્રેઝ જોવા મળે છે. જોકે સોશિયલ મીડિયા પર ધુરંધર 2 ફિલ્મના રન ટાઈમને લઈને પણ ચર્ચા થઈ રહી છે. ધુરંધર ફિલ્મ કરતાં પણ ધુરંધર ટુ ફિલ્મ વધારે લાંબી હશે. ફિલ્મ રિલીઝ થાય તે પહેલા સેન્સર બોર્ડે તેના 21 સીન કટ કર્યા છે. 21 સીન કટ થયા પછી ધુરંધર 2 ફિલ્મનો રન ટાઈમ શું હશે ચાલો તમને જણાવીએ.
રણવીર સિંહની ફિલ્મ ધુરંધર 2 રિલીઝ થાય તે પહેલા સેન્સર બોર્ડ તરફથી પણ ફિલ્મને 21 કટ અને A સર્ટિફિકેટ સાથે મંજૂરી મળી ગઈ છે. એટલે કે આ ફિલ્મ પણ 18 વર્ષથી ઉપરના લોકો જ જોઈ શકશે. ધુરંધર 2 ફિલ્મમાં પણ વિચલિત કરી દે તેવા દ્રશ્યો અને અપશબ્દોનો ભરપુર ઉપયોગ થયો છે. જો કે ફિલ્મના કેટલાક સીન અત્યંત હિંસક હોવાથી તેને કટ કરાવી નાખવામાં આવશે. આ સીન કયા છે તે પણ જાણી લો.
ધુરંધર 2 ફિલ્મના કયા સીન કટ કરાયા ?
રણવીર સિંહની ફિલ્મ ધુરંધર 2 માં ક્રુરતાનું લેવલ વધારી દેવામાં આવ્યું છે. ફિલ્મના 4 સીન એવા છે જે લોકોને વિચલિત કરી શકે છે જેના પર સેન્સર બોર્ડે કટ લગાવ્યા છે. આ 4 સીનમાંથી એક સીન એવો છે જેમાં હથોડો મારી માથું ફોડવામાં આવે છે, બીજા સીનમાં સીમેન્ટ બ્લોકથી હુમલો દેખાડવામાં આવ્યો છે, એક લીનમાં આંખો ક્રુરતાપૂર્વક ફોડવાનું દેખાડવામાં આવ્યું છે અને એક સીન જેમાં માથું કાપી તેને લાત મારવાનું દેખાડવામાં આવ્યું છે તેમાં કટ કરવામાં આવશે. આ સિવાય અપશબ્દો, કેટલાક નામ મ્યુટ કરવા અથવા હટાવવા આદેશ કરાયો છે.
ધુરંધર 2 રન ટાઈમ 3 કલાક અને 50 મિનિટ
ધુરંધર ફિલ્મનો રન ટાઈમ પણ ત્રણ કલાકથી વધુ હતો અને ધુરંધર 2 ફિલ્મ પણ લગભગ ચાર કલાક લાંબી ફિલ્મ હશે. જો તમે પણ ધુરંધર 2 ફિલ્મ જોવા જવાનું પ્લાનિંગ કરી લીધું છે તો 4 કલાકનો સમય કાઢવાની તૈયારી રાખજો. કારણ કે ઓફિશિયલ વેબસાઈટ અનુસાર ધુરંધર 2 ફિલ્મ 3 કલાક અને 50 મિનિટ લાંબી છે. જેમાં ફિલ્મની શરૂઆતમાં અલગ અલગ ડિસ્ક્લેમર એડ ચલાવવામાં આવશે, નશા અને ડ્રગ્સના ઉપયોગ સંબંધિત ડિસ્ક્લેમર પણ દેખાડવામાં આવશે. ત્યાર પછી ફિલ્મ શરૂ થશે.
આદિત્ય ધરની ફિલ્મ ધુરંધર 2 નું એડવાન્સ બુકિંગ પણ જોરદાર રીતે થઈ રહ્યું છે. એડવાન્સ બુકિંગની બાબતમાં ફિલ્મ રેકોર્ડ બ્રેક કમાણી કરી ચુકી છે. હવે 19 માર્ચે આ ફિલ્મ દુનિયાભરમાં રિલીઝ થશે. અનુમાન છે કે ધુરંધર 2 પહેલા દિવસે રેકોર્ડ બ્રેક કમાણી કરશે. ઓપનિંગ કલેકશનનો રેકોર્ડ બનશે તે વાત કો નક્કી છે પરંતુ આ ફિલ્મને લઈ દર્શકોમાં જે ઉત્સાહ છે તે ફિલ્મ જોયા પછી જળવાઈ રહે છે કે નહીં તે જોવાનું રહ્યું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે