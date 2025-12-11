Dhurandhar: જીવતો રાક્ષસ હતો રહેમાન ડકૈત, જેની એક્ટિંગ કરી અક્ષય ખન્ના ધુરંધરમાં છવાઈ ગયો, લોકોના માથાથી ફુટબોલ રમતો
Rahman Daku Real Story: ધુરંધર ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર ધડાધડ નોટ છાપી રહી છે. આ ફિલ્મના દરેક પાત્રના વખાણ થઈ રહ્યા છે પરંતુ સૌથી વધારે ચર્ચા અક્ષય ખન્ના પાત્રની થઈ રહી છે. અક્ષય ખન્ના ફિલ્મમાં રહેમાન બલોચનું પાત્ર ભજવ્યું છે. આ વ્યક્તિ કોણ હતો અને તેની દહેશત કેવી હતી ચાલો તમને જણાવીએ.
Trending Photos
Rahman Daku Real Story: રણવીર સિંહ, સંજય દત્ત, અક્ષય ખન્ના, આર માધવન જેવા સ્ટાર્સના અદ્ભુત અભિનયની દર્શાવતી ફિલ્મ ધુરંધરના વખાણ જોરશોરથી થઈ રહ્યા છે. આ ફિલ્મમાં આમ તો રણવીર સિંહ મુખ્ય ભુમિકામાં છે પરંતુ હાલ લાઈમ લાઈટ અક્ષય ખન્નાએ છીનવી લીધી છે. અક્ષય ખન્ના માટે ધુરંધર જબરદસ્ત કમબેક બની છે. અક્ષય ખન્નાએ જે રીતે રહેમાન ડકૈતનું પાત્ર ભજવ્યું છે તેને જોઈ લોકો ફિલ્મના વિલનના વખાણ કરતાં થાકતા નથી. અક્ષય ખન્નાએ જે રીતે પાત્ર ભજવ્યું છે તેના કારણે લોકો રહેમાન ડકૈતની રીયલ સ્ટોરી જાણવા આતુર થયા છે. આ ખુંખાર વ્યક્તિના નામથી એક સમયે કરાંચી ધ્રુજતું હતો. આ વ્યક્તિ કોણ હતો અને તેની રીયલ સ્ટોરી શું છે ચાલો તમને પણ જણાવીએ.
આદિત્ય ધરના નિર્દેશનમાં બનેલી ફિલ્મ ધુરંધર પાકિસ્તાનમાં આતંકવાદ વિરુદ્ધની ભારતની લડાઈની સ્ટોરી છે. 2000 ના દાયકામાં કરાંચીના લ્યારી વિસ્તારમાં અપરાધની બોલબાલા હતી. અહીં એક દબંગ રહેમાન બલોચે જેનું પાત્ર અક્ષય ખન્નાએ ભજવ્યું છે તેણે પોતાના પિતરાઈ ભાઈ અને વિશ્વાસુ ઉજ્જૈર બલોચ સાથે પોતાની હેવાનિયતથી પકડ બનાવી રાખી હતી.
રહેમાન ડકૈતની રીયલ સ્ટોરી
અલસી રહેમાન ડકૈતનું નામ સરદાર અબ્દુલ રહેમાન બલોચ હતું. તે એક પાકિસ્તાની ગેંગસ્ટર હતો. જેણે વર્ષ 2000 ના દાયકામાં કરાંચીના લ્યારીમાં આતંક મચાવ્યો હતો. વર્ષ 1975 માં જન્મેલા રહેમાને નાની ઉંમરમાં જ ડ્રગ્સ વેંચવાનું શરુ કરી દીધું હતું. 13 વર્ષની ઉંમરમાં તેણે ચાકૂથી કોઈપર હુમલો કર્યો હતો. એક રિપોર્ટ અનુસાર 19 વર્ષની ઉંમરમાં રહેમાને શંકાના કારણે પોતાની જ માં ને ગળું દબાવી મારી નાખી અને તેની લાશને પંખે લટકાવી દીધી હતી.
90 ના દાયકામાં રહેમાન હાજી લાલૂ ગેંગમાં સામેલ થઈ ગયો અને જ્યારે 2001 માં હાજી લાલૂ પકડાઈ ગયો તો રહેમાને ગેંગ સંભાળી અને લ્યારીને પોતાનો અડ્ડો બનાવી લીધું. બાબા લાડલા અને ઉજ્જૈર તેના વિશ્વાસુ સાથી હતા. એક રિપોર્ટ અનુસાર રહેમાનના ઓર્ડર પર લાડલા અને બલોચ પોતાના દુશ્મનનું માથું કાપી તેની સાથે ફુટબોલની જેમ રમતા. રહેમાન ઓગસ્ટ 2009 માં માર્યો ગયો. લ્યારી ગેંગ પર કરાંચી પોલીસે શૂટઆઉટ કર્યું હતું જેમાં 34 વર્ષીય રહેમાન ડકૈતનું મોત થયું. તેના ગયા પછી તેના ભાઈ ઉજ્જૈર બલોચએ ગેંગ સંભાળી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે