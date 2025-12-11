Akshaye Khanna Entry Song: જીભના લોચા વાળી દે તેવું છે ધુરંધરનું વાયરલ ગીત, અક્ષય ખન્નાના એન્ટ્રી સોન્ગના શબ્દો કરી લો યાદ
Akshaye Khanna Entry Song Dhurandhar: અક્ષય ખન્ના ધુરંધરમાં તેના અભિનયની સાથે શાનદાર એન્ટ્રી ડાંસ માટે સોશિયલ મીડિયા પર છવાઈ ગયો છે. લોકોને આ ગીતના શબ્દો સમજમાં નથી આવતા તો પણ ગીત સાંભળીને મજા પડે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ દઈએ આ ગીતના શબ્દો શું છે અને તેનો અર્થ શું થાય છે. પછી ડાન્સની મજા બમણી થઈ જશે.
Trending Photos
Akshaye Khanna Entry Song Dhurandhar: બોલીવુડ અભિનેતા અક્ષય ખન્ના ફિલ્મ ધુરંધરમાં તેના દમદાર અભિનયના કારણે ચર્ચામાં છે અને સોશિયલ મીડિયા પર પણ તે છવાઈ ગયો છે. જેનું કારણ છે ધુરંધરમાં તેનું એન્ટ્રી સોંગ. આ ગીત એટલું જોરદાર છે કે સોશિયલ મીડિયા પર લોકો ગાંડા થયા છે. તેમાં પણ અક્ષય ખન્નાના ડાંસ મૂવ્સથી આ ગીત ફાયર બની ગયું છે. વાયરલ થઈ ચુકેલા ચાર્ટબસ્ટર ટ્રેક Fa9la માં દેખાડેલી તેની એન્ટ્રીથી લોકો ઉત્સાહિત છે. આ ગીતને લોકો અક્ષય ખન્નાનું કમબેક કહેવા લાગ્યા છે.
જો કે જે લોકો ગીતને વારંવાર સાંભળી અને જોઈ રહ્યા છે તેમાંથી 99 ટકા લોકોને આ ગીતના શબ્દો શું છે તે ખબર નથી. કોઈને સમજ નથી પડતી કે ગીતના શબ્દો શું છે તો પણ અક્ષય ખન્ના ડાન્સ અને મ્યૂઝીક તેમને ક્રેઝી કરે છે તો ચાલો તમને જણાવીએ દઈએ આ ગીતના શબ્દો શું છે અને તેનો અર્થ શું થાય છે. આ વાત જાણી લીધા પછી તમારી મજા બમણી થઈ જશે.
Fa9la નો અર્થ શું છે ?
આ ગીત હકીકતમાં બહરીનના રૈપર ફ્લિપેરાચીનું છે. જે સોશિયલ મીડિયા પર સનસની બની ગયું છે. આ ગીતની લોકપ્રિયતા એવી રીતે જ વધી રહી છે જે રીતે એનિમલ ફિલ્મમાં બોબી દેઓલનું ગીત જમાલ કુડૂ ફેમસ થયું હતું. ઘણા લોકોના મનમાં પ્રશ્ન છે કે Fa9la છે શું. Fa9la ની લોકપ્રિયતા તેની બેઝલાઈન બીટ્સ અને અનોખી અરબી રૈપ વાઈબ છે. ફિલ્મમાં આ ગીત સાથે અક્ષય ખન્નાની એન્ટ્રી તેના પાત્રને લાર્જર ધેન લાઈફ ઈફેક્ટ આપે છે. Fa9la નો અર્થ થાય છે મસ્તીનો સમય, પાર્ટી અને ધમાલ કરવાનો સમય.
વાયરલ સોન્ગના શબ્દો
Fa9la ગીતમાં અરબી ભાષાની પંક્તિઓનો ઉપયોગ થયો છે જેમાં મજા, મસ્તી અને જોશભર્યા ભાવ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ ગીત સંપૂર્ણ રીતે ડાન્સ, ધમાલ અને બેફિક્ર આનંદનો ઉત્સવ ઉજવવવા માટે જ છે. જ્યાં સાથી મળીને નાચે છે, તાલથી તાલ મિલાવે છે અને જોશપૂર્વક ડાન્સ કરવા લોકોને પ્રેરિત કરે છે. જે ખાસ સમય જીવનમાં આવ્યો છે તેના માટે ધમાલ કરવાનું આ ગીતમાં સુચન કરવામાં આવે છે.
Fa9la ગીતના શબ્દો
યાખી દૂસ દૂસ 3ઈંદી ખોશ ફાસલા
યાખી તફૂજ તફૂજ વલ્લાહ ખોશ રકસા
3ઈંદી લક રકસા કવિયા યા અલ-હબીબ
ઈસ્મહા સબૂહા ખતભા નસીબ
મિદ યદક જિન્ક બ્તા3તિહા કફ
વા હેજ જિતફિક 7ઈલ ખલ્લિક શદીદ
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે