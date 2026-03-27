Dhurandhar 3: ધુરંધર 3 આવશે કે નહીં થઈ ગયું કંફર્મ, તમે પણ જાણો ધુરંધર ફિલ્મના ત્રીજા પાર્ટ અંગેનું અપડેટ

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainmentDhurandhar 3: ધુરંધર 3 આવશે કે નહીં થઈ ગયું કંફર્મ, તમે પણ જાણો ધુરંધર ફિલ્મના ત્રીજા પાર્ટ અંગેનું અપડેટ

Dhurandhar 3 : ધુરંધર અને ધુરંધર 2 બંને ફિલ્મોને પબ્લિક તરફથી જોરદાર રિસ્પોન્સ મળ્યો છે. તેવામાં ધુરંધર 3 ફિલ્મ આવશે કે નહીં આવે તે ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. વાત એવી પણ છે કે જૂન મહિનામાં ફિલ્મનો 3 પાર્ટ આવશે. તો ચાલો તમને આ અંગેની હકીકત શું છે તે જણાવીએ.

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 27, 2026, 07:39 AM IST
  • ફિલ્મમાં કેટલાક સીન જોઈને દર્શકોને લાગે છે કે આ ફિલ્મનો ત્રીજો પાર્ટ પણ આવશે.
  • ફિલ્મના ત્રીજા પાર્ટ માટે ઉરી ફિલ્મના સીનને પણ શેર કરવામાં આવે છે.
  • ખરેખર ફિલ્મનો ત્રીજો પાર્ટ આવશે કે નહીં અહીં જાણો.

Trending Photos

Dhurandhar 3 : ધુરંધર ટુ ફિલ્મ પછી ધુરંધર ફિલ્મનો ત્રીજો પાર્ટ પણ આવવાનો છે તે ચર્ચા એ જોર પકડ્યું છે. ધુરંધર ફિલ્મ અને ધુરંધર ટુ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર ધુઆંધાર કમાણી કરી રહી છે, આ ફિલ્મનો લોકો પર જોરદાર ક્રેઝ છે. તેવામાં ચર્ચાઓ એવું શરૂ થઈ ગઈ છે કે જૂન મહિનામાં આ ફિલ્મનો ત્રીજો પાર્ટ પણ રિલીઝ થવાનો છે. ફિલ્મમાં પણ કેટલાક એવા સીન રાખવામાં આવ્યા છે જેને જોઈને દર્શકોને લાગે છે કે આ ફિલ્મનો ત્રીજો પાર્ટ પણ આવશે અને તેમાં જસકીરત સિંહ રાગીની આગળની સ્ટોરી દેખાડવામાં આવશે. આ વાત સાચી છે કે નહીં તે ફિલ્મ સાથે જોડાયેલા ખાસ વ્યક્તિએ જણાવી દીધું છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ધુરંધર કરતાં પણ ધુરંધર 2 ફિલ્મ લોકોને વધારે પસંદ પડી છે. આ બંને ફિલ્મો જોઈને પણ દર્શકોનું મન ભરાયું નથી તેવું લોકોના રિસ્પોન્સ પરથી લાગી રહ્યું છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ફિલ્મના ત્રીજા પાર્ટને લઈને પણ ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. સોશિયલ મીડિયા પર યુઝર્સ ફિલ્મની અમુક હિંટ શેર કરીને અંદાજ લગાવી રહ્યા છે કે આદિત્ય ધર ફિલ્મનો ત્રીજો પાર્ટ પણ લાવશે. ફિલ્મના ત્રીજા પાર્ટ માટે ઉરી ફિલ્મના સીનને પણ શેર કરવામાં આવે છે જેમાં એક્ટ્રેસ જસકીરત સિંહ રાંગીનું નામ લેતી હોય છે. આ વાત પર છેલ્લા ઘણા દિવસોથી ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે, તેવામાં ફિલ્મના કાસ્ટિંગ ડાયરેક્ટર મુકેશ છાબડાએ ફિલ્મના ત્રીજા પાર્ટને લઈને ખુલાસો કરી દીધો છે. 

કાસ્ટિંગ ડાયરેક્ટર મુકેશ છાબડાએ તેના એક ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન ધુરંધર ફિલ્મનો ત્રીજો પાર્ટ આવશે કે નહીં તે અંગે વાત કરી હતી. મુકેશ છાપડાએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે હાલ એવો કોઈ જ પ્લાન નથી. સ્પાય થ્રિલર ફિલ્મ ધુરંધરનો ત્રીજો પાર્ટ આવશે તે ફક્ત અફવા છે. જો ભવિષ્યમાં આ અંગે કોઈ સ્પષ્ટતા કરવાની હશે તો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર સત્તાવાર રીતે જણાવવામાં આવશે. 

મહત્વપૂર્ણ છે કે ફિલ્મના ક્લાઈમેક્સ અને પોસ્ટ ક્રેડિટના કેટલાક સીનને એવી રીતે છોડવામાં આવ્યા છે જેને જોઈને લોકોને લાગી રહ્યું છે કે ધુરંધર થ્રી આવશે અને તેમાં રણવીર સિંહની સ્ટોરીને આગળ દેખાડવામાં આવશે. મુકેશ છાપડાએ આ અંગે જણાવ્યું હતું કે ધુરંધર અને ધુરંધર ટુ ની સફળતાને જોઈને ત્રીજા પાર્ટ વિશે વિચારી શકાય છે પરંતુ હાલ આ મામલે કોઈ જ વિચાર નથી. 

ટૂંકમાં ડાયરેક્ટર આદિત્ય ધર એ ધુરંધર 3 ને લઈને કોઈ સત્તાવાર ઘોષણા કરી નથી પરંતુ ધુરંધર ટુ ને ફિલ્મને એન્ડ એવી રીતે આપવામાં આવ્યો છે જેનાથી ફિલ્મન ત્રીજા પાર્ટના દરવાજા ખુલ્લા છે. જે રીતે ધુરંધર 2 ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર પકડ જમાવી રહી છે તેને જોતાં લાગે છે કે આદિત્ય ધર પણ દર્શકોની ઈચ્છા પુરી કરવા આ ફિલ્મનો ત્રીજો પાર્ટ બનાવવાનું વિચારી શકે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Trending news