ધૂરંધર: અક્ષય ખન્ના પોતાની જોડે નાનકડું સિલિન્ડર રાખતા હતા, દરેક શોટ પત્યા બાદ...

Akshaye Khanna In Dhurandhar: ધુરંધર ફિલ્મમાં હાલ સૌથી વધુ જે પાત્રની ચર્ચા હોય તો તે છે રહેમાન ડકૈતની. આ પાત્ર ભજવનારા અક્ષય ખન્નાના ડાન્સ અને અભિનયથી લોકો કાયલ થઈ ગયા છે. અક્ષય ખન્ના વિશે અનેક એવી એવી વાત સામે આવી છે જે જાણીને તમે દંગ રહી જશો.
ફિલ્મ ધુરંધરમાં અક્ષય ખન્નાનું કામ લોકોને ખુબ ગમ્યુ છે. એટલું બધુ પસંદ પડ્યું છે કે સોશિયલ મીડિયા પર ચારેબાજુ અક્ષયકુમારની ચર્ચા છે. એક્ટિંગથી લઈને FA9LA માં તેમના ગજબ ડાન્સ સ્ટેપ્સ સુદ્ધા લોકોને પસંદ પડ્યા છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે આ FA9LA ની એન્ટ્રીના સીનને કરવા દરમિયાન અક્ષય ખન્ના આખો વખત પોતાની સાથે એક નાનકડું સિલિન્ડર રાખતા હતા. શુટિંગ લદાખમાં ચાલુ હતું, જ્યાં ઓક્સિજન લેવલ ઓછું હોય છે. પડકારો જરાય ઓછા નહતા પરંતુ આ બધાનો સામનો કરતા અક્ષય ખન્નાએ ગજબનું પરફોર્મન્સ આપ્યું, જેણે લોકોના દિલ જીતી લીધા.
ધુરંધરમાં રહેમાન ડકૈતની ભૂમિકા ભજવતા પહેલા અક્ષય ખન્ના આ વર્ષે રજૂ થયેલી વિક્કી કૌશલની ફિલ્મ છાવામાં ઔરંગઝેબની ભૂમિકા ભજવતા જોવા મળ્યા હતા. તે ફિલ્મ માટે પણ અક્ષય ખન્નાના ખુબ વખાણ થયા હતા. વાત ધુરંધરમાં તેમના કામની કરીએ તો કોરિયોગ્રાફર વિજય ગાંગુલીએ બીટીએસ પળો વિશે જાણકારી શેર કરતા કહ્યું કે, અક્ષય પોતાની સાથે એક નાનકડું ઓક્સીજન સિલિન્ડર રાખતા હતા. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે અમે આ ગીતનું શુટિંગ કરતા હતા ત્યારે તેમનું ઓક્સિજન લેવલ ઘટી ગયું હતું. આથી દરેક શોટ બાદ તેઓ ઓક્સીજન માસ્ક લગાવતા હતા.
વિજય ગાંગુલીએ વધુમાં કહ્યું કે અક્ષય ખન્નાએ કોઈ પણ ખચકાટ વગર પોતાની સીક્વેન્સ કરી અને તેને પૂરી કર્યા બાદ ઘરે જતા રહ્યા. કોરિયોગ્રાફરે જણાવ્યું કે ફિલ્મમાં આ ગીત અક્ષય ખન્નાના પાત્ર રહેમાન ડકૈતને શેર એ બલૂચનો તાજ પહેરાવવાની ઉજવણી અંગે છે. શરૂઆતમાં વિચાર્યું કે અક્ષય ખન્ના સ્ટેજ પર આવશે, ડાન્સરો વચ્ચેથી પસાર થશે અને સિંહાસન પર બેસશે. પછી તેમણે કહ્યું કે તેઓ આ માહોલ અને ડાન્સર્સના પર્ફોર્મન્સને જોયા બાદ થોડું નાચશે. કોઈને ખબર નહતી કે તેઓ શું કરવાના છે.
કોરિયોગ્રાફરે જણાવ્યું કે અક્ષય ખન્નાએ જ્યારે સ્ટેજ પર પગ મૂક્યો તો ત્યાંથી જ તેમના પરફોર્મન્સને શરૂ કર્યું અને ખુબ સાદગીથી પરફોર્મન્સ શરૂ કર્યું. લદાખમાં ઓક્સીજન લેવલ ઓછું હોય છે, આથી પડકારો ખુબ વધુ હતા. પરંતુ ટીમ માત્ર 2 કલકમાં આખું ગીત શૂટ કરવામાં સફળ રહી. વિજયે આટલી ઝડપથી કામ પૂરું થવાનું ક્રેડિટ અક્ષય ખન્નાના ડેડિકેશન અને તેમના પ્રોફેશનલિઝમને આપ્યું. વિજયે જણાવ્યું કે તે દિવસે અમે જે પહેલો શોટ લીધો, તે એકદમ યોગ્ય હતો. પછી અમે ક્લોઝ-અપ લીધો અને કામ પૂરું થઈ ગયું.
