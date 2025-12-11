ધૂરંધરના આ દ્રશ્ય પર કોઈ ચર્ચા નહીં? જ્યારે 'હમઝા' સાથે થઈ હતી દુષ્કર્મની કોશિશ
ધુરંધરમાં અક્ષય ખન્નાનું પાત્ર રહેમાન ડકૈત ખુબ ચર્ચામાં છે પરંતુ આ બધા વચ્ચે રણવીર સિંહના પાત્ર હમઝાનો એક એવો સીન છે જે હચમચાવી દે તેવો છે. જ્યાં તે અપમાનનો ઘૂંટડો પીને પણ પોતાના લક્ષ્ય પર અડગ રહે છે.
ધૂરંધર ફિલ્મ હાલ ખુબ ચર્ચામાં છે. તેની જબરદસ્ત એક્શન, પોલિટિક્સ, દબંગ જાસૂસી, અક્ષય ખન્નાની એન્ટ્રી, બધાના વખાણ થઈ રહ્યા છે. પરંતુ સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે લોકો ફિલ્મના સૌથી ડરામણા અને અસરકારક સીનને જ ભૂલી ગયા? આ એ દ્રશ્ય છે જ્યાં ક્રૂરતા, મર્દાનગી અને કહાનીના હેતુ વચ્ચે ઊભો છે હમઝા અલી મઝહરી અને તેની સાથે લગભગ થવાની અણી પર હતો એ બળાત્કાર....જે દ્રશ્યને રણવીર સિંહે ખુબ જ નાજુકતા સાથે ભજવ્યું છે.
અસહજ અને અંદર સુધી હચમચાવી નાખે તેવી આ પળ ફિલ્મમાં ક્યાંયથી પણ તમને ફાલતું નહીં લાગે. પરંતુ એક એવા પ્રેશર પોઈન્ટ તરીકે ઉભરી આવે છે જે કહાનીની મર્દાનગીથી લપેટાયેલી પરતોમાં એક ઊંડી તિરાડ પાડે છે. આ દ્રશ્યથી સ્પષ્ટ છલકાય છે કે નિર્દેશક આદિત્ય ધર અસલમાં કયા ભાવનાત્મક અને નૈતિક દાવ પર ખેલી રહ્યા છે અને કેમ આ દ્રશ્ય એક ઊંડી ચર્ચાની માંગણી કરે છે. ખાસ કરીને મુખ્ય પ્રવાહવાળા ભારતીય સિનેમામાં પુરુષો પર થનારી યૌન હિંસા જેવા ઓછા સ્પર્શાયેલા વિષય પર.
કરાચીની ખૂલી ગલીઓ, ગેંગવોરનું રાજકારણ અને સત્તાના ખૂની ખેલ વચ્ચે ફિલ્મ અચાનક અટકેલી મહેસૂસ થાય છે અને એ યુવાની એ દુનિયામાં એન્ટ્રી પર ફોક્સ થાય છે જેને તે માત આપવા આવ્યો છે. હમઝા જે એક ભારતીય જાસૂસ છે અને બલોચ યોદ્ધાનું રૂપ લે છે. લ્યારીના ખતરનાક અંડરવર્લ્ડને સમજવાની કોશિશમાં લાગ્યો છે. એક એવી જગ્યા જ્યાં તાકાતનું ચલણ છે અને અપમાન હથિયાર.
ફિલ્મમાં લ્યારી એક વિસ્તાર નહીં પરંતુ તાકાતની અગ્નિ પરીક્ષા છે. લ્યારીને ચલાવો તો કરાચી તમારું, કરાચી ચલાવો તો દેશ તમારો...જેમ કે જમીલ જમાલી (રાકેશ બેદી) સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે છે. હમઝાનું મિશન છે રહેમાન ડકૈતની ગેંગમાં ઘૂસણખોરી, ભરોસો જીતવો અને કહાનીની દિશા બદલવાને લાયક જગ્યા મેળવવી. પરંતુ જેવો તે આ ભૂલભૂલૈયામાં ઉતરે છે કે તેમાં ગોથા ખાવા લાગે છે.
રણવીરનો એ દર્દનાક સીન...
આ ખતરનાક દૌરમાં ફિલ્મનો એક એવો સીન સામે આવે છે જ્યાં બાબુ ડકૈતના લોકો નવા યુવકને ઓળખી લે છે, અને તેમનો જીવલેણ રિવાઝ શરૂ થઈ જાય છે. કટાક્ષ...ધમકીમાં, ધમકી...હિંસામાં....અને હિંસા....સૌથી વરવું સ્વરૂપ લઈને, યૌન હુમલામાં ફેરવાય છે. તેમનામાંથી એક હમઝાને જમીન પર ફેંકીને બળાત્કારની કોશિશ કરે છે. ન લાલસા માટે કે ન ઈચ્છા માટે. ફક્ત સત્તા દેખાડવા માટે.
પોલીસ અચાનક આવી જતા હમઝાનો જીવ તો બચી જાય છે પરંતુ દહેશત અને મન પર પડેલો ઘા ઊંડો થઈ જાય છે. આદિત્ય ધરે ધુરંધરને બારીકાઈથી એક પુરુષોની દુનિયા બનાવીને રજૂ કરી છે. જ્યાં ડીલ, હિંસા, અને સત્તાનો ખેલ પુરુષોના હાથમાં છે. આવા વાતાવરણમાં હુમલાની આ કહાની એક વ્યાકરણને તોડી નાખે છે. એક શક્તિશાળી, મિશન-સેન્ટ્રિક હીરો અચાનક સંપૂર્ણ રીતે અસહાય થઈ જાય છે. કોી સ્ટાઈલિશ ફાઈટ નહીં, કોઈ હીરોઈઝમ નહીં, ફક્ત શરીરની કાચી, ડરામણી નબળાઈ.
મુખ્ય પ્રવાહના સિનેમામાં હીરોને આ રીતે દર્શાવવામાં આવતા નથી, ખાસ કરીને રણવીર સિંહ જેવા સ્ટારને કે જેના શરીરનો ઉપયોગ ઘણીવાર હથિયાર તરીકે થાય છે. આદિત્ય અહીં જાણી જોઈને આ જોખમ લે છે અને બતાવે છે કેઅપમાન આગળ બનાવટી પુરુષત્વ પણ તૂટી શકે છે. તે આ પીડાને રોમેન્ટિક કે સનસનાટીભરી બનાવતો નથી. આ દ્રશ્ય ફિલ્મના મુખ્ય સવાલને વધુ તીખો બનાવે છે: એક માણસ કેટલું સહન કરી શકે છે? અને પોતાની ઓળખને બચાવવા માટે તે કેટલું દબાઈ શકે છે?
આ ઘટના પછી હમઝાનું મૌન રણવીર સિંહના સૌથી પરિપક્વ અભિનયમાંથી એક છે. કોઈ ભંગાણ નથી, કોઈ ચીસો નથી, ફક્ત એક નવી ભાવનાત્મક દીવાલ છે. તે તેનો ઉલ્લેખ કરતો નથી, કે તેના મિશનને પાટા પરથી ઉતારવા પણ દેતો નથી. આ એવી પળ છે જે તેના લક્ષ્યને સૌથી વધુ બદલી નાખે છે.
