Dhurandhar OTT Release : OTT પર ક્યારે રિલીઝ થશે ધુરંધર ? જાણો ઓનલાઈન ક્યાં જોવા મળશે આ ફિલ્મ
Dhurandhar OTT Release : રણવીર સિંહની ફિલ્મ 'ધુરંધર' સિનેમાઘરોમાં ધૂમ મચાવી રહી છે. હવે ચાહકો રાહ જોઈ રહ્યા છે કે આ ફિલ્મ ક્યારે અને કયા OTT પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થશે.
Dhurandhar OTT Release : રણવીર સિંહની "ધુરંધર" ફિલ્મે આવતાની સાથે જ ધૂમ મચાવી દીધી છે. આ ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર પ્રભુત્વ જમાવી દીધું છે. 5 ડિસેમ્બરે રિલીઝ થયેલી આદિત્ય ધારની જાસૂસી એક્શન થ્રિલર ફિલ્મને વ્યાપકપણે જોવામાં આવી રહી છે. જ્યારે થિયેટરોમાં તેને જોવાનો ક્રેઝ છે, ત્યારે ચાહકો OTT પ્લેટફોર્મ પર તેની રિલીઝની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
OTT રિલીઝ પર અપડેટ
બોલીવુડ હંગામાના અહેવાલ મુજબ, "ધુરંધર" ના OTT રાઈટ્સ 130 કરોડમાં વેચાયા છે. "ધુરંધર" ના બંને ભાગો માટે નેટફ્લિક્સ સાથે સોદો થયો છે: "ધુરંધર-1" 65 કરોડમાં અને "ધુરંધર-2" 65 કરોડમાં વેચાઈ છે. આ ફિલ્મો નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થશે.
ફિલ્મની રિલીઝ તારીખ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી. OTT નિયમો અનુસાર, હિન્દી ફિલ્મ રિલીઝ થયાના આઠ અઠવાડિયા પછી જ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થઈ શકે છે. આનો અર્થ એ થયો કે આ ફિલ્મ જાન્યુઆરીના અંતમાં અથવા ફેબ્રુઆરીની શરૂઆતમાં OTT પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થશે.
બોક્સ ઓફિસ પર હિટ
"ધુરંધર" બોક્સ ઓફિસ પર ધૂમ મચાવી રહી છે. તેણે માત્ર ચાર દિવસમાં અનેક રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે. સેકનિલ્કના અહેવાલ મુજબ, "ધુરંધર" એ ચાર દિવસમાં 126 કરોડની કમાણી કરી છે. ફિલ્મને 200 કરોડ ક્લબમાં જોડાવામાં વધુ સમય લાગશે નહીં. "ધુરંધર"નો બીજો ભાગ 19 માર્ચ, 2026ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે.
"ધુરંધર"માં રણવીર સિંહ, અર્જુન રામપાલ, અક્ષય ખન્ના, સંજય દત્ત અને આર. માધવન મુખ્ય ભૂમિકાઓમાં છે. ફિલ્મની ખાસ વાત એ છે કે તેના વિલનને હીરોની સાથે પ્રશંસા મળી રહી છે. અક્ષય ખન્ના ડાકુ રહેમાનની ભૂમિકા ભજવી રહ્યો છે અને ચાહકો તેના માટે પાગલ થઈ રહ્યા છે. અક્ષય ખન્નાની ક્લિપ્સ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે.
