'ધૂરંધર' ફિલ્મમાં કરવો પડ્યો ફેરફાર, અચાનક આવું કેમ કરવું પડ્યું? જાણો વિગતો
Dhurandhar Re-Release: રિલીઝને લગભગ એક મહિનો પૂરો થવાની તૈયારી છે અને હવે ધૂરંધરમાં કેટલાક ચેન્જિસ કરવામાં આવ્યા છે. ફેરફારવાળી ફિલ્મ હવે દર્શકોને જોવા મળશે. જાણો શું છે સમગ્ર મામલો.
રણવીર સિંહની ધમાકેદાર ફિલ્મ ધૂરંધરની રિલીઝને એક મહિનો થઈ ગયો છે. આમ છતાં તે બોક્સ ઓફિસ પર ટંકશાળ પાડી રહી છે. ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર અનેક રેકોર્ડ ધ્વસ્ત કરી નવા રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. પરંતુ હવે એક મોટા સમાચાર આવ્યા છે. આ ફિલ્મની રિલીઝને એક મહિના જેવો સમય વીત્યા બાદ હવે ફિલ્મને થોડી રિવાઈઝ્ડ વર્ઝન સાથે થિયેટરોમાં દેખાડવામાં આવશે.
ફિલ્મમાં શું ફેરફાર અને કેમ થયો ફેરફાર
બોલીવુડ હંગામાના રિપોર્ટ્સ મુજબ મિનિસ્ટ્રી ઓફ ઈન્ફોર્મેશન અને બ્રોડકાસ્ટિંગ ઓફ ઈન્ડિયાની ડિમાન્ડ હતી કે તેમાં કેટલાક શબ્દો મ્યૂટ કરવામાં આવે. નવા એડિટેડ વર્ઝનને 1 જાન્યુઆરીથી થિયેટરોમાં દેખાડવામાં આવશે.
તમામ થિયેટરોને આવ્યા મેઈલ
રિપોર્ટ્સ મુજબ દેશના તમામ થિયેટરોને 31 ડિસેમ્બરે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ તરફથી એક ઈમેઈલ આવ્યો છે. જેમાં તેમણે ફિલ્મની ડીસીપી રિપ્લેસ કરવાનું કહ્યું છે. મેકર્સે 2 શબ્દ એક ડાયલોગમાં મ્યૂટ કર્યા છે. એવું કહેવાય છે કે એક વર્ડ જે મ્યૂટ કરાયો છે તે છે બલૂચ. અત્રે જણાવવાનું કે ધૂરંધર 5 ડિસેમ્બરના રોજ રિલીઝ થઈ હતી. આ એક સ્પાય ડ્રામા ફિલ્મ છે જેમાં રણવીર સિંહ, અક્ષય ખન્ના, સંજય દત્ત, આર માધવન, અર્જૂન રામપાલ, સારા અર્જૂને અભિનયના અજવાળા પાથર્યા છે.
જલદી આવશે બીજો ભાગ
એટલું જ નહીં આ ફિલ્મનો બીજો પાર્ટ પણ જલદી આવવાનો છે. ધૂરંધરનો બીજો પાર્ટ માર્ચ 2026માં રિલીઝ થશે. ધૂરંધરે પોતાના નામે અનેક રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. ફિલ્મ વર્ષ 2025ની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી મૂવી બની છે. આ ઉપરાંત તે ભારતની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ઓલટાઈમ ફિલ્મોની યાદીમાં પણ પોતાની જગ્યા બનાવી ચૂકી છે.
આદિત્ય ધરની ડાયરેક્ટર તરીકે બીજી ફિલ્મ
ફિલ્મને આદિત્ય ધરે ડાયરેક્ટ કરી છે. ડાયરેક્ટર તરીકે આ તેમની બીજી ફિલ્મ છે. આ પહેલા તેમણે ઉરી- ધ સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક ફિલ્મ બનાવી હતી અને તે પણ સુપરડુપર હિટ રહી હતી. આદિત્યની બંને ડાયરેક્ટર તરીકેની ફિલ્મો સુપરહિટ રહી છે અને આ એક મોટી વાત કહી શકાય.
ફિલ્મની કમાણી
ફિલ્મ ક્રિટિક તરણ આદર્શના રિપોર્ટ મુજબ આ ફિલ્મે તેના ચોથા અઠવાડિયામાં પણ ધરખમ કમાણી કરી છે. બુધવારે આ ફિલ્મની કમાણી 12.40 કરોડ રૂપિયા હતી અને ટોટલ કમાણી (નેટ) નો આંકડો 766.90 કરોડ થયો છે. જો કે વર્લ્ડવાઈડ ફિલ્મે 1000 કરોડ ઉપર કમાણી કરી લીધી છે.
