Dhurandhar: ઓટીટીના દર્શકોનો ઈંતેઝાર ખતમ, રણવીર સિંહની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ ધુરંધર OTT પર રિલીઝ

Dhurandhar On OTT: રણવીર સિંહની ફિલ્મ ધુરંધર ઓટીટી પર ક્યારે રિલીઝ થશે તે વાતની રાહ જોતા લોકોને હવે રાહ જોવાની જરૂર નથી. કારણ કે આ ફિલ્મ હવે ઓટીટી પર આવી ચુકી છે. જો કે ઓટીટી પર રિલીઝ થયેલી ફિલ્મમાં થોડા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. આ ફેરફાર શું છે ચાલો જાણીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 30, 2026, 07:54 AM IST

Dhurandhar On OTT: આદિત્ય ધરની સુપરહિટ સાબિત થયેલી ફિલ્મ ધુરંધર 30 જાન્યુઆરી 2026 થી ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થઈ ગઈ છે. દર્શકો ઘણા સમયથી આ ફિલ્મ ઓટીટી પર રિલીઝ થાય તેની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. રણવીર સિંહની ધુરંધર ફિલ્મ વર્ષ 2025 ની સૌથી વધુ કમાણી કરનાર સાબિત થઈ હતી. ફિલ્મ 5 ડિસેમ્બરે થિયેટરમાં રિલીઝ થઈ હતી જેને લોકોએ ખૂબ પસંદ કરી. ધુરંધરની કમાણી સામે પઠાન, જવાન, અને કેજીએફ 2 જેવી ફિલ્મો પણ ટૂંકી પડી હતી. જેના કારણે દર્શકો આ ફિલ્મ ઓટીટી પર જોવા માટે પણ આતુર હતા. આ આતુરતાનો અંત હવે આવી ચૂક્યો છે કારણ કે નેટફિક્સ પર ધુરંધર રિલીઝ થઈ ચૂકી છે. 

જોકે દર્શકો લાંબા સમયથી ધુરંધર ફિલ્મના અનકટ વર્ઝનને જોવાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. પરંતુ જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર ઓટીટી પર જે વર્ઝન રિલીઝ થયું છે તે પણ સેન્સર વર્ઝન છે એટલે કે ધુરંધરનું અનકટ વર્ઝન નથી. ઓટીટી પર રિલીઝ થયેલી ફિલ્મના પણ કેટલાક સીન કટ કરવામાં આવ્યા છે, અપશબ્દ હટાવવામાં આવ્યા છે. જેમાં અંદાજે 10 મિનિટના સીન કાપી નાખવામાં આવ્યા છે. 

ધુરંધરની ઓટીટી રીલીઝ માટે પણ એ સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવ્યું છે પરંતુ તેમ છતાં ઘણા બધા સીન કાપી નાખવામાં આવ્યા છે. નેટફ્લિક્સ પર આ ફિલ્મ હિન્દી ઉપરાંત તેલગુ અને તમિલ ભાષામાં પણ રિલીઝ કરવામાં આવી છે.. ફિલ્મ સ્ટ્રીમ થયાની સાથે જ કેટલાક લોકોનો ગુસ્સો સોશિયલ મીડિયા પર ફૂટ્યો છે કારણ કે ફિલ્મ ઓટીટી પર પણ કટ કરેલા સીન સાથે જ રિલીઝ થઈ છે. 

ઓટીટી પર રિલીઝ થયેલી ફિલ્મમાં ઘણા ડાયલોગ મ્યુટ કરવામાં આવ્યા છે, અપશબ્દો પર બીપ મૂકવામાં આવ્યું છે, આ રીતે દસ મિનિટની ફિલ્મ ટ્રીમ કરી દેવામાં આવી છે. ઓટીટી પર ધુરંધરનું એડિટેડ વર્ઝન જોઈને લોકો નિરાશ પણ થઈ રહ્યા છે. 

લોકોની ફરિયાદ વચ્ચે પણ અનુમાન છે કે ઓટીટી પર ધુરંદર ફિલ્મ ટોપ પર ટ્રેન્ડ કરશે. ધુરંધર ફિલ્મમાં રણવીર સિંહ ઉપરાંત આર માધવન, અક્ષય ખન્ના, અર્જુન રામપાલ, સારા અર્જુન, સંજય દત્ત, ગૌરવ ગેરા સહિતના કલાકાર મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકામાં જોવા મળે છે.. આ ફિલ્મ 5 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ થિયેટરમાં રિલીઝ થઈ હતી. ત્યારથી આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર સફળતાપૂર્વક ચાલી રહી છે. ફિલ્મ રિલીઝ થયા તેને 53 થી વધુ દિવસો થઈ ચૂક્યા છે તેમ છતાં તેની બોક્સ ઓફિસ કમાણી કરોડોમાં છે. ફિલ્મની ભારતીય બોક્સ ઓફિસ પર થયેલી કમાણીના આંકડા જોઈએ તો આ આંકડો 835.50 કરોડ રૂપિયા જેટલો છે. જ્યારે ફિલ્મનું વર્લ્ડ વાઈડ કલેક્શન 1300 કરોડથી વધારે નું છે.
 

